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Un soir sans pour Yannis Morin dans le derby de Melbourne

Yannis Morin n’a joué que 9 minutes et 35 secondes lors de la défaite de South East Melbourne contre Melbourne United (61-86), ce jeudi en NBL. Arrivé en Australie cet été après une carrière menée notamment en France, au Japon et en Espagne, l’intérieur martiniquais voit le Phoenix concéder sa deuxième défaite en trois matchs.
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Résumé
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Un soir sans pour Yannis Morin dans le derby de Melbourne
Crédit photo : Kadek Thatcher
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Yannis Morin (2,08 m, 33 ans) et South East Melbourne ont perdu le derby face à Melbourne United (61-86), ce jeudi à la John Cain Arena. Le pivot français, arrivé au Phoenix durant l’intersaison, a joué 9 minutes et 35 secondes sans inscrire de point.

Yannis MORIN
Yannis MORIN
0
PTS
3
REB
0
PDE
Logo NBL
SEM
61 86
MEL

Après une victoire à Perth et une défaite en Tasmanie, son équipe affiche désormais un bilan d’une victoire et deux défaites en NBL.

Pourtant rentable sur ses premiers matchs

Originaire de Martinique, Yannis Morin a joué dans huit clubs français, dont Le Mans, Nanterre, Strasbourg et Roanne. Il a ensuite évolué principalement au Japon pendant deux saisons, tout en rejoignant des clubs espagnols en fin de saison. Avant de signer à South East Melbourne, il avait terminé l’exercice 2025-2026 avec la Joventut Badalone.

Le Phoenix l’a recruté cet été pour renforcer son secteur intérieur. Yannis Morin avait inscrit 8 points en 11 minutes et 35 secondes lors de la victoire inaugurale à Perth (100-79), le 19 septembre. Il avait ensuite marqué 7 points en 20 minutes et 11 secondes lors de la défaite contre les Tasmania JackJumpers (91-96), le 21 septembre.

PROFIL JOUEUR
yannis_morin_2025-2026_profile.png
Yannis MORIN
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 33 ans (31/08/1993)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / NBL
PTS
5
#67
REB
3,7
#42
PD
0,3
#78

Dans le derby, le Français a terminé avec 3 rebonds et 1 interception. Il a manqué ses quatre tirs, dont une tentative à 3-points. Ses 9 minutes et 35 secondes représentent son plus faible temps de jeu sur les trois premières rencontres du Phoenix.

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