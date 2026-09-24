Un soir sans pour Yannis Morin dans le derby de Melbourne

Yannis Morin (2,08 m, 33 ans) et South East Melbourne ont perdu le derby face à Melbourne United (61-86), ce jeudi à la John Cain Arena. Le pivot français, arrivé au Phoenix durant l’intersaison, a joué 9 minutes et 35 secondes sans inscrire de point.

Après une victoire à Perth et une défaite en Tasmanie, son équipe affiche désormais un bilan d’une victoire et deux défaites en NBL.

Pourtant rentable sur ses premiers matchs

Originaire de Martinique, Yannis Morin a joué dans huit clubs français, dont Le Mans, Nanterre, Strasbourg et Roanne. Il a ensuite évolué principalement au Japon pendant deux saisons, tout en rejoignant des clubs espagnols en fin de saison. Avant de signer à South East Melbourne, il avait terminé l’exercice 2025-2026 avec la Joventut Badalone.

Le Phoenix l’a recruté cet été pour renforcer son secteur intérieur. Yannis Morin avait inscrit 8 points en 11 minutes et 35 secondes lors de la victoire inaugurale à Perth (100-79), le 19 septembre. Il avait ensuite marqué 7 points en 20 minutes et 11 secondes lors de la défaite contre les Tasmania JackJumpers (91-96), le 21 septembre.

PROFIL JOUEUR Yannis MORIN Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 33 ans (31/08/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBL PTS 5 #67 REB 3,7 #42 PD 0,3 #78

Dans le derby, le Français a terminé avec 3 rebonds et 1 interception. Il a manqué ses quatre tirs, dont une tentative à 3-points. Ses 9 minutes et 35 secondes représentent son plus faible temps de jeu sur les trois premières rencontres du Phoenix.