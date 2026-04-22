Fin de saison à rebondissements pour Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans). Éliminé des playoffs en mars avec Perth, le prospect français avait signé en tant que pigiste médical (de Neal Quinn) à Gravelines-Dunkerque… où il n’aura pas joué un seul match, pour cause de blessure au pied. Un mauvais timing pour lui, qui n’avait déjà joué que 71 minutes au total en NBL. Alors il fallait tirer un trait une bonne fois sur cette saison 2025/26 cauchemar, pour celui qui était initialement la tête d’affiche des prospects français à la Draft NBA 2026. Il va finalement décaler au moins d’un an sa présentation à la Draft.

Continuer à faire confiance à la NBL

Première étape de ce nouveau départ — aussi illustré par sa nouvelle coupe de cheveux — : Kouakou-Heugue a officiellement quitté le club des Perth Wildcats, selon une communication de la NBL ce mercredi 22 avril. La ligue australienne joue un vrai rôle dans la gestion de carrière de ses prospects, au travers de son programme “NBL Next Stars”, qui promet un vrai rôle aux meilleurs jeunes talents mondiaux au sein d’un club.

C’est ainsi que « la NBL va travailler avec la Next Star Noa Kouakou-Heugue pour lui trouver une nouvelle équipe », selon un communiqué. L’avenir du Lillois s’inscrit toujours en pointillé, mais avec une certitude : l’Australie (et la Nouvelle-Zélande) restent ses terres de mission pour 2026/27. Il sera le premier prospect français à faire deux ans là-bas, à l’autre bout du monde.

« Après discussions, il a été établi qu’il s’agissait de la meilleure voie à suivre pour tout le monde », a déclaré Liam Santamaria, le directeur du recrutement pour le programme Next Stars. Le médaillé de bronze à l’Euro U16 en 2023 continue donc à faire confiance au programme qui a lancé Ousmane Dieng, Rayan Rupert et Alexandre Sarr en NBA, même s’il n’a pas tenu ses promesses pour la première année.

The NBL will work with Next Star Noa Kouakou-Heugue to find a new team after a mutual parting of ways with the Perth Wildcats. Read more: https://t.co/30Men9QJmQ pic.twitter.com/U5DDMlyV09 — NBL (@NBL) April 22, 2026

Des interrogations pour la suite

Barré par une rotation dense et des cadres expérimentés comme Jo Lual-Acuil ou Kristian Doolittle, le prospect n’a disputé que 15 rencontres pour un temps de jeu famélique (4,4 minutes en moyenne). Encore incertain sur son poste (ailier ou pivot ?) et sur son profil de joueur, “NKK” a encore une grande marge de progression.

Ce manque de rythme l’avait poussé à chercher une pige médicale en Betclic Élite du côté du BCM Gravelines-Dunkerque en avril dernier. Malheureusement, le sort s’est acharné : une blessure au pied contractée dès ses premiers entraînements dans le Nord a mis fin à son aventure avant même qu’elle ne commence, laissant le joueur dans l’incertitude physique et contractuelle.

Le tout avant une autre interrogation qui arrive cet été. Membre de la génération 2007, il n’a pas de compétition estivale dédiée avec les équipes de France de jeunes. Sa seule chance est d’être surclassé avec les 2006 pour l’EuroBasket U20. Mais la concurrence sera nombreuse.