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Marc-Owen Fodzo Dada, le héros inattendu de la première victoire de Tony Parker avec l'ASVEL !

Lancé dans le cinq majeur en l'absence de TyTy Washington, le jeune arrière de l'ASVEL a signé 14 points et 5 passes décisives face au Maccabi Tel-Aviv pour offrir à Tony Parker sa première victoire en tant que coach en EuroLeague.
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Résumé
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Marc-Owen Fodzo Dada, le héros inattendu de la première victoire de Tony Parker avec l'ASVEL !
Marc-Owen Fodzo Dada, 14 points pour sa première en EuroLeague !
Crédit photo : Florentin Bruère
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Au cours d'un été où l'ASVEL a signé Sylvain Francisco, Patty Mills ou Jae Crowder, qui aurait pu penser que le héros de la première victoire de coach Tony Parker (84-74 face au Maccabi Tel-Aviv) serait... Marc-Owen Fodzo Dada (19 ans), pas né alors que son entraîneur était déjà double champion NBA, 6 points de moyenne en Betclic ÉLITE avec le SLUC Nancy ?!

"Je suis fier de toi", lui a lancé Dounia Issa dans le rond-central de la LDLC Arena après le gong final. Il y avait de quoi. Arrivé à Villeurbanne cet été après un imbroglio d'agents, lui qui était initialement censé faire partie de l'exode vers la NCAA, lancé dans le cinq en l'absence de TyTy Washington (blessé à la cheville), le jeune francilien a signé une première de rêve en EuroLeague (14 points à 4/5, 1 rebond, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes). Avec une vraie marge de progression, à l'image de ses balles perdues (4) et de sa maladresse aux lancers-francs (4/9).

Marc-owen FODZO DADA
Marc-owen FODZO DADA
14
PTS
1
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
ASV
84 74
MAC

Au-delà des chiffres, l'ancien U18 de Challans a surtout apporté l'étincelle nécessaire en deuxième mi-temps, alors que le Maccabi Tel-Aviv avait repris l'avantage après avoir compté jusqu'à 15 points de retard (35-20, 17e minute). Clutch, il a marqué la moitié de ses 14 unités dans le quatrième quart-temps et il a surtout défendu dur, ce que ne cesse de lui répéter Tony Parker.

"Tony me dit que je peux tenir tout le monde"

"Il me laisse jouer mon jeu", souffle-t-il au micro d'EuroLeague TV. "Il me dit juste : "Défends, tu peux tenir tout le monde !" Il nous pousse avec la défense à l'entraînement et c'est ce qui nous a permis de gagner. C'est génial, je suis très heureux de cette première victoire avec l'équipe. Il faut que je continue maintenant."

Du haut de ses 19 ans, Marc-Owen Fodzo Dada aura sûrement d'autres soirées plus difficiles mais sa performance est déjà l'une des belles histoires de la saison pour une ASVEL qui a prouvé qu'elle pouvait être compétitive, même sans son budget espéré à 59 millions.

"Ma première victoire ? C'est génial pour moi !"

Toujours en délicatesse sur demi-terrain, l'équipe rhodanienne a affiché d'autres vertus qui ont permis à Tony Parker de fêter sa première victoire en tant que coach de l'ASVEL.

ASVEL 84 - 74 Maccabi Tel Aviv · EuroLeague 2026-2027 · 24/09/2026

Leaders

ASVELMaccabi Tel Aviv
PTSJae Crowder 19Jaylen Hoard 15
REBJoel Bolomboy 6Oshae Brissett 7
PDMarc-Owen Fodzo Dada 5Yam Madar 8

Statistiques d'équipe

ASVELMaccabi Tel Aviv
TIRS46,6 %44,4 %
3PTS16/347/29
LF14/2011/15
REB2938
RO610

"C'est génial pour moi ce premier succès", a-t-il admis pour EuroLeague TV. "Mais ce n'est qu'une victoire. Pour la confiance, c'est bien de démarrer comme ça. On a montré du caractère, même si nous ne sommes pas prêts. Offensivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut mieux faire mais il y a d'autres façons de gagner des matchs que l'attaque : l'envie, l'énergie, les rebonds, la défense, etc. Il n'y a pas besoin d'être ensemble depuis longtemps pour faire ça. Je suis super pour les gars de cette victoire. On a connu une défaite douloureuse samedi contre Roanne lors de la SuperCoupe mais ils se sont entraînés dur depuis et j'ai adoré la réaction !"


Il y avait aussi quelque chose d'ironique à voir l'une de ses premières recrues de l'été, Daniel Theis, signer un match poussif dans le camp d'en face (9 points et 4 balles perdues), quand les seconds choix de l'ASVEL, signés après la désillusion de la DNCCG, ont tous brillé : Marc-Owen Fodzo Dada, donc, mais aussi Jae Crowder, l'ancien finaliste NBA qui a fait honneur à l'héritage familial.

Jae Crowder prêt pour l'EuroLeague

Fils d'un ancien joueur villeurbannais, Corey Crowder, vu sur place en 1998/99, le vétéran s'est régalé pour sa première en EuroLeague (19 points à 6/10, 4 rebonds et 4 passes décisives), tout en contribuant aussi à limiter Jaylen Hoard (15 points à 7/11, 6 rebonds et 3 interceptions) sur la fin.

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
15
PTS
6
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
ASV
84 74
MAC

"Quand je vois le combat qu'il a fallu livrer pour gagner, je sais ce qu'il va falloir faire maintenant", a souri l'ailier aux 927 matchs NBA, avant de tenir un discours semblable à celui de Tony Parker. "On a fait les efforts nécessaires. Il y a plein de choses incontrôlables sur un terrain, sauf les efforts. C'est la seule chose dont il faut se soucier et tout ira bien après."

Jae CROWDER
Jae CROWDER
19
PTS
4
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
ASV
84 74
MAC

Et puis, il y avait aussi David Lighty (10 points en 16 minutes). Comme quoi, les joueurs et les entraîneurs ont beau se succéder à l'ASVEL, certaines valeurs sûres ne changent pas...

ASVEL
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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