Paris impuissant face au Panathinaïkos et ses Français : Mathias Lessort de retour au top !

Gagner la SuperCoupe LNB a sûrement été très sympathique pour le Paris Basketball, surtout après une saison blanche. Mais en l'espace d'un déplacement à Athènes (défaite 91-72), l'équipe de la capitale a mesuré tout ce qui la séparait encore du grand monde...

Bien sûr, Paris n'affrontera pas toutes les semaines une équipe du calibre du Panathinaïkos, prétendant n°1 à la succession de l'Olympiakos après l'affront du sacre de son rival honni sur son propre terrain en mai dernier. Sauf que l'écart avec le gratin continental semble extrêmement conséquent...

"Trop de mauvaises séries !"

Et encore, le Paris Basketball a eu le mérite d'adoucir la note dans le finish, notamment par l'intermédiaire de Tyson Etienne (17 points) qui a enquillé quatre shoots consécutifs dans le quatrième quart-temps. Car l'écart avait un temps frôlé les 30 unités (69-42, 30e minute) !

"On a très mal démarré", regrettait Maxime Lefèvre au micro d'EuroLeague TV. "On n'arrivait pas à prendre un rebond et tout a découlé de ça : des points sur seconde chance, des tirs lointains, etc. On a couru derrière le score ensuite. Derrière, on a pu revenir un peu, on a fait des bonnes choses dans le deuxième quart-temps mais il y a eu trop de mauvaises séries dans l'ensemble."

Largement dominés dans la raquette (45 rebonds à 31 rebonds), plombés par plusieurs défaillances individuelles, les coéquipiers de Nadir Hifi (11 points à 4/13) ont souffert face au talent XXL du Panathinaïkos. Surtout face à des talents français d'ailleurs !

28 d'évaluation pour Lessort

Pour cause, les trois meilleurs marqueurs de Zeljko Obradovic ont été les trois tricolores (Moustapha Fall était absent, blessé aux adducteurs) : 18 points pour Sylvain Francisco, 15 pour Mathias Lessort et 13 pour Guerschon Yabusele...

La palme revient à l'intérieur martiniquais, élu MVP du soir (28 d'évaluation) et plus vu à pareille fête statistique depuis quasiment deux ans en EuroLeague, avec un 32 d'évaluation contre Monaco le 28 novembre 2024, soit juste avant sa fracture du péroné qui a mis sa carrière en pointillés depuis...

Certes maladroit avec 2/7 aux tirs, et deux paniers issus de dunks en contre-attaque sur ses propres interceptions, l'ancien meilleur pivot de la compétition a été tellement complet par ailleurs, dominant la raquette parisienne de par son engagement, ahurissant d'intensité sur ses seules prises de position : 9 rebonds, 9 fautes provoquées, 3 contres, 2 passes décisives et 2 interceptions.

"Je vais me souvenir de la victoire", s'est-il réjoui. "C'était important de commencer la saison comme ça et d'envoyer un message ! La confiance a toujours été là, même avec Ergin Ataman. J'ai déjà joué très bien sous les ordres de Zeljko au Partizan mais je vais essayer de faire encore mieux. Je veux surtout rendre la vie plus facile à tous mes coéquipiers."

"Les frères" français du Pana

Et le trio français du soir ? Amis en dehors du terrain, l'alchimie est déjà là et les réseaux sociaux grecs se régaleront sûrement de la fin de l'interview de Lessort, lorsqu'il a viré Guerschon Yabusele et Sylvain Francisco du champ de la caméra parce qu'ils réprimaient un fou rire après une blague du Bear.

"Ce sont mes frères", s'exclame Lessort. "Jouer ensemble, c'est quelque chose dont on parlait ensemble en équipe de France : on s'est fait des scénarios et c'est la réalité maintenant !" Et Paris ne sera sûrement pas la seule victime...