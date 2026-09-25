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ITW Arnaud Tessier, avant la reprise avec Limoges : « J’ai envie que Beaublanc soit en fusion à chaque match »

Arnaud Tessier va débuter sa première saison complète comme entraîneur principal du Limoges CSP ce samedi à Chalon-sur-Saône. Confirmé pour deux ans après avoir assuré le maintien au printemps, le technicien limougeaud évoque pour BeBasket sa nouvelle équipe, ses principes de jeu, les attentes entourant le CSP et cette atmosphère de Beaublanc qu’il veut retrouver à chaque rencontre.
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ITW Arnaud Tessier, avant la reprise avec Limoges : « J’ai envie que Beaublanc soit en fusion à chaque match »
Arnaud Tessier, ici en préparation, a hâte de lancer la saison officielle du Limoges CSP
Crédit photo : Limoges CSP - Sulyvan MANFROI

La parenthèse de l’intérim est refermée. Cinq mois après avoir pris les commandes du Limoges CSP dans une situation sportive délicate, Arnaud Tessier aborde désormais une saison qu’il a pu préparer en tant qu’entraîneur principal. Arrivé comme assistant à l’été 2025, il avait succédé à Dario Gjergja en avril et terminé l’exercice avec quatre victoires en six rencontres, permettant au CSP d’assurer son maintien en Betclic ELITE. La direction limougeaude a ensuite choisi de lui confier l’équipe pour deux saisons supplémentaires.

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