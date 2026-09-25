ITW Arnaud Tessier, avant la reprise avec Limoges : « J’ai envie que Beaublanc soit en fusion à chaque match »

La parenthèse de l’intérim est refermée. Cinq mois après avoir pris les commandes du Limoges CSP dans une situation sportive délicate, Arnaud Tessier aborde désormais une saison qu’il a pu préparer en tant qu’entraîneur principal. Arrivé comme assistant à l’été 2025, il avait succédé à Dario Gjergja en avril et terminé l’exercice avec quatre victoires en six rencontres, permettant au CSP d’assurer son maintien en Betclic ELITE. La direction limougeaude a ensuite choisi de lui confier l’équipe pour deux saisons supplémentaires.