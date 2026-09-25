Julien Cortey avant le Top départ de la saison du SCABB : « On est collectivement en retard »

Le SCABB entame son championnat ce vendredi 25 septembre, à 20 heures, au Havre, pour la première journée d’ELITE 2. Avant ce déplacement chez le promu normand, l’entraîneur Julien Cortey et le directeur sportif Fabien Romeyer ont fait le point, en conférence de presse, sur l’état de leur groupe, accompagnés de Timothé Vergiat (1,88, 28 ans). Ils y ont aussi détaillé les ambitions du club.

Une préparation loin des plans initiaux

Le premier constat dressé par Julien Cortey, l’entraîneur, concerne le temps de travail. Malgré six semaines de préparation, l’entraîneur ligérien a expliqué que son équipe avait été privée de son effectif complet pendant une grande partie de l’été : « On a eu, de tête, quatre entraînements avec tout le monde, je crois. Donc on est collectivement en retard, notamment offensivement ».

Fabien Romeyer, le directeur sportif, a détaillé les causes de ce calendrier chahuté : des joueurs étrangers arrivés tardivement à cause de problèmes de visas, des retours de blessure plus longs que prévu et plusieurs départs en sélection nationale. « On a eu des joueurs partis en sélection, de 3 jours à 15 jours… 15 jours, dans une préparation, c’est beaucoup », a-t-il souligné. Ce dernier n’a pas cherché à masquer le retard de l’équipe : « Il est évident que l’équipe n’est pas prête (…) et ne me demandez pas quand elle le sera, on ne le sait pas ». Il a toutefois affirmé que cela n’empêcherait pas le groupe de performer. A leurs côtés, le vétéran Timothé Vergiat a apporté une nuance sur l’état d’avancement du groupe. Si l’attaque reste en chantier, la défense semble mieux huilée : « Défensivement, je pense qu’on n’est pas loin d’être prêt ».

Timothé Vergiat Poste : Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : France

Club : Blois Stats 2025-2026 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,7 #29 REB 1,6 #222 PD 2,9 #59

Un état d’esprit qui reste positif

Julien Cortey a relativisé ce retard en s’appuyant sur son vécu : « D’expérience, on n’est jamais prêt le jour J ». Il a même prévenu qu’il tiendrait le même discours plus tard dans la saison : « Vous me posez la question dans deux mois, on sera en retard ». Se décrivant comme un éternel insatisfait, il a assuré n’être ni pessimiste ni optimiste à la veille de ce premier rendez-vous, tout en saluant l’engagement et la cohésion de son groupe, composé en majorité de joueurs expérimentés.

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Des ambitions clairement assumées

Fabien Romeyer n’a laissé aucune place à l’ambiguïté sur les ambitions et objectifs du SCABB : « Sur le terrain il faut aussi une logique collective, avec des contenues d’entraînement qui soient identiques, il faut les mettre en place rapidement (…) il y a une vision de haut niveau dans ce club. Il est évident qu’aujourd’hui, je ne vais pas vous dire qu’on joue le maintien ». Le directeur sportif a rajouté : « On a vu des choses qui nous ont satisfaits, notamment sur l’engagement défensif (…) pendant toute l’année, on doit avoir cette exigence-là pour être dans les playoffs. C’est une évidence, sinon la saison sera ratée ». Des propos que confirme notamment Timothé Vergiat : « On est tous venus dans cette équipe pour jouer le haut de tableau ».

Sebastien Cape absent, Sean Smith de retour

Côté effectif, Julien Cortey a indiqué que le groupe était revenu presque au complet. Sébastien Cape (1,85 m, 33 ans) était incertain pour le voyage, comme c’était prévu. En effet, il a été précisé qu’un test devant valider ou non sa reprise a été effectué ce jeudi 24 septembre. Recrue attendue, Sean Smith (2,03 m, 30 ans) sera par contre de la partie, sans être au meilleur de sa forme : « Sean Smith n’est pas à 100 % parce qu’il a repris il y a peu de temps, mais sa blessure est derrière, il lui manque du cardio, plein de choses quand on rate la prépa ».

Sébastien Cape (SCABB) - Sean Smith (Aix-Maurienne) · ELITE 2 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Sébastien Cape Sean Smith MJ 22 38 PTS 7,6 8,4 REB 1,7 6,3 PD 5,6 4,1 IN 1,1 1 CO 0,1 1,4

Le Havre, un promu à respecter

Julien Cortey n’a pas voulu réduire Le Havre à son statut de promu. Il a décrit un adversaire « qui n’a pour moi rien d’un promu, avec un gros CV du basket français, une vraie histoire ». Les Normands sont de retour là où ils voulaient être depuis plusieurs saisons, avec un budget conséquent. Timothé Vergiat a également résumé l’état d’esprit du déplacement : « Ils vont être dans leur salle, ils vont avoir l’euphorie de la montée (…) nous, ça va être d’amener notre ADN dès le premier match, c’est-à-dire défendre dur, surtout à l’extérieur ».