Evan Fournier et l’Olympiakos ont commencé la défense de leur titre européen par une victoire autoritaire sur le parquet de Baskonia (89-106). Malgré un début de rencontre favorable aux Basques, les joueurs de Georgios Bartzokas ont rapidement pris le contrôle pour compter 10 points d’avance à la pause (46-56), puis 21 après trois quart-temps (60-81). Evan Fournier a inscrit 7 points mais surtout terminé avec le meilleur +/- de son équipe (+24).

Pour Clément Frisch, cette première soirée de la saison en EuroLeague a été beaucoup plus courte. Le Français n’a joué que 1 minute et 9 secondes avec Baskonia.

Evan Fournier et l’Olympiakos renversent rapidement Baskonia

Baskonia avait pourtant parfaitement lancé sa rencontre. Les Basques ont réussi leurs six premières tentatives à 3-points pour prendre jusqu’à huit longueurs d’avance (16-8). La réaction du champion d’Europe a été immédiate.

Grâce à sa circulation de balle et à son efficacité offensive, l’Olympiakos a inversé la tendance avant même la fin du premier quart-temps, remporté 36-29. Les Grecs ont ensuite accentué leur avance : +10 à la pause, puis +21 à l’issue d’un troisième quart-temps remporté 25-14.

Baskonia a retrouvé de l’efficacité dans la dernière période, sans parvenir à remettre en question la victoire grecque. L’Olympiakos termine ainsi son premier déplacement européen avec 106 points inscrits et une victoire de 17 unités (89-106).

Le meilleur +/- de l’Olympiakos pour Evan Fournier

Dans une équipe où les responsabilités offensives ont été largement partagées, Evan Fournier n’a pas eu besoin de beaucoup tirer. En 24 minutes et 46 secondes, l’international français a compilé 7 points à 3/6 aux tirs, dont 1/4 à 3-points, 3 passes décisives, 1 rebond et 1 interception.

Son impact apparaît davantage dans son +/- : l’Olympiakos a dominé Baskonia de 24 points lorsque le Français était sur le parquet. Il s’agit du meilleur total de son équipe devant la recrue Jean Montero (+22).

L’autre JFL de l’effectif grec, Mbaye Ndiaye, a également participé au succès avec 4 points en 7 minutes et 35 secondes.

Dorsey et Vezenkov en patrons, Montero réussit ses débuts

L’Olympiakos a surtout pu compter sur son duo Tyler Dorsey – Sasha Vezenkov, auteur de 47 des 106 points grecs. Dorsey a terminé meilleur marqueur avec 25 points, dont un 4/6 derrière l’arc, tandis que Vezenkov a compilé 22 points à 8/9 à 2-points, 5 rebonds et 30 d’évaluation.

Jean Montero a également réussi sa première apparition en EuroLeague sous ses nouvelles couleurs. Le meneur dominicain a inscrit 15 points, pris 5 rebonds et distribué 5 passes décisives en seulement 19 minutes et 45 secondes. Tyrique Jones a ajouté 12 points et 8 rebonds en sortie de banc.

Collectivement, l’Olympiakos a affiché une redoutable efficacité près du cercle avec 28 paniers à 2-points sur 42 tentatives (66,7%). Les champions d’Europe ont également converti 26 de leurs 28 lancers francs.

Seulement 1 minute et 9 secondes pour Clément Frisch

Les retrouvailles entre Français sont en revanche restées très limitées pour Clément Frisch. L'Alsacien n’a disputé que 1 minute et 9 secondes lors de cette première journée d’EuroLeague.

Une entrée trop courte pour véritablement se montrer face au champion en titre. Pour l’Olympiakos et Evan Fournier, la défense du titre commence en revanche de la meilleure des manières, avec une victoire à l’extérieur et déjà 106 points inscrits.