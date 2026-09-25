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Challans a trouvé son renfort pour compenser une absence à la mène

Le Vendée Challans Basket a officialisé l’arrivée d’Adrien Tyberghien. Le meneur de 21 ans rejoint le club de NM1 en qualité de pigiste médical de Kilian Incrédule, actuellement éloigné des parquets.
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Challans a trouvé son renfort pour compenser une absence à la mène
Challans réagit à l’absence de Kilian Incrédule
Crédit photo : Antoine Bodelet
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Challans renforce temporairement sa ligne arrière. Le club vendéen a annoncé l’arrivée d’Adrien Tyberghien (1,83 m, 21 ans, recruté comme pigiste médical de Kilian Incredule.

Le meneur intègre ainsi l’effectif entraîné par Sébastien Lambert pour la suite de la saison.

Pour Adrien Tyberghien, cette arrivée représente une nouvelle expérience en Nationale 1, un championnat qu’il connaît déjà après deux saisons passées sous les couleurs du BC Orchies.

Deux saisons de NM1 avec Orchies

Né le 3 août 2005, Adrien Tyberghien a été formé au BCM Gravelines-Dunkerque. Avec les Espoirs du club nordiste, il avait notamment tourné à 9,9 points, 6,1 passes décisives et 3,2 rebonds en 31 minutes lors de la saison 2023-2024.

Son passage par Gravelines lui a également permis de découvrir la Betclic ELITE. Après une première apparition en 2022-2023, il avait disputé cinq rencontres avec l'équipe professionnelle lors de l'exercice 2023-2024.

Le meneur avait ensuite rejoint Orchies pour lancer véritablement son parcours en NM1. En 2024-2025, il avait compilé 5,1 points, 2,7 passes et 2,1 rebonds en 21 minutes sur 39 rencontres. Lors de la saison 2025-2026, ses moyennes s'établissaient à 4,2 points, 3,3 passes décisives et 2,1 rebonds en 20 minutes sur 15 matchs de championnat.

Adrien Tyberghien (Orchies) - Adrien Tyberghien (Orchies) · NM1 2024-2025

Adrien TyberghienAdrien Tyberghien
MJ3915
PTS5,14,2
REB2,12,1
PD2,73,3
IN0,90,8
CO00

Une nouvelle étape en Vendée

Avec cette arrivée, Challans s'appuie donc sur un joueur encore jeune mais qui possède déjà deux saisons d'expérience à ce niveau. Tyberghien devra désormais s'intégrer rapidement au groupe de Sébastien Lambert afin de permettre au VCB de composer avec l'absence de Kilian Incrédule. Le VCB affronte Chartres ce vendredi en championnat NM1.

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