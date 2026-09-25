Gabby Williams a pris les commandes au meilleur des moments. Menées 69-57 à moins de cinq minutes de la fin puis encore 72-65 à 1 minute 30 du buzzer, les Golden State Valkyries ont arraché la victoire sur le parquet des Los Angeles Sparks (76-75). L'internationale française a inscrit 8 points dans les 90 dernières secondes, avec deux tirs à 3-points et une interception suivie d'un panier en contre-attaque. Ce succès permet aux Valkyries de terminer la saison régulière à la deuxième place avec un bilan de 32 victoires pour 12 défaites.

Les Golden State Valkyries semblaient se diriger vers une défaite pour leur dernière sortie de saison régulière. Los Angeles menait encore 69-57 à 4 minutes 42 de la fin et n'allait pourtant plus inscrire le moindre panier dans le jeu avant la dernière seconde. Golden State a profité de cette panne pour terminer la rencontre sur un 19-6.

Gabby Williams inscrit 8 points en 90 secondes

À 1 minute 30 du terme, Gabby Williams a d'abord converti un tir à 3-points lointain pour ramener les Valkyries à quatre longueurs (72-68). Sur la possession suivante, l'internationale française a intercepté le ballon avant d'aller inscrire deux points en contre-attaque : 72-70.

Après un nouvel échec des Sparks, elle a encore frappé derrière l'arc. Son deuxième tir primé en 70 secondes a cette fois placé Golden State devant, 73-72, à 20,4 secondes de la sirène. En l'espace de 90 secondes, l'ancienne joueuse du BLMA et de l'ASVEL Féminin venait ainsi d'inscrire 8 points et de réussir une interception, transformant complètement la fin de rencontre.

Gabby Williams to the rescue. Here's how her heroics sounded on @957thegame, @espn1320 and @siriusxmnba tonight (excuse the audio clipping. You can say I got excited, to put it lightly). pic.twitter.com/2ekbKrOfjh — Kevin Danna (@kevo408) 25 septembre 2026

Les Valkyries ont ensuite résisté aux deux tentatives de Los Angeles sur la possession suivante. Une faute technique infligée à la coach des Sparks Lynne Roberts puis trois lancers francs de Kayla Thornton ont permis à Golden State de prendre quatre longueurs d'avance (76-72). Los Angeles a marqué à 3-points sur la dernière seconde, trop tard pour empêcher la victoire des visiteuses.

14 points en 20 minutes pour Williams

Gabby Williams termine avec 14 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en seulement 20 minutes, à 6/14 aux tirs dont 2/3 à 3-points. Kaitlyn Chen a également joué un rôle majeur dans ce retour avec 18 points, dont 14 dans le quatrième quart-temps, tandis que Veronica Burton en a ajouté 17. En sortie de banc, Janelle Salaün a cumulé 6 points à 2/7 aux tirs et 5 rebonds en 13 minutes. En face, Monique Akoa-Makani a inscrit 9 points à 3/6 en 18 minutes.

Cette victoire conclut une saison régulière à 32 victoires et 12 défaites pour Golden State. Les Valkyries décrochent la deuxième place derrière Minnesota (33-11), devant Las Vegas (31-13). Elles bénéficieront ainsi de l'avantage du terrain au premier tour des playoffs.

Gabby Williams et les Valkyries retrouveront Dallas

Golden State affrontera les Dallas Wings, septièmes, au premier tour des playoffs. Le Game 1 est programmé dès ce dimanche 27 septembre au Chase Center. Les Valkyries ont remporté leurs trois confrontations face à Dallas cette saison régulière.

La rencontre constituait par ailleurs le dernier match de la carrière de Nneka Ogwumike. L'ancienne MVP de la WNBA a terminé avec 17 points, 15 rebonds et 5 passes décisives pour les Sparks, signant le 134e double-double de sa carrière.

Le Sun termine son aventure de 24 ans dans le Connecticut par une victoire

Dans les autres rencontres de ce jeudi, peu de Françaises se sont illustrées. Le Sun, qui a disputé son dernier match dans le Connecticut avant de déménager à Houston, a fini son histoire à Uncasville par une victoire face à Toronto. Voilà 24 ans que la franchise jouait sur place.