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Betclic ELITE : le programme TV de la première journée sur DAZN, avec une offre à saisir

La Betclic ÉLITE reprend ce vendredi 25 septembre sur DAZN avec Dijon – Strasbourg en ouverture. Huit rencontres sont au programme jusqu’à dimanche, dont Cholet – ASVEL en clair.
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Résumé
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Betclic ELITE : le programme TV de la première journée sur DAZN, avec une offre à saisir
Justin Bibbins et la JDA Dijon lancent leur saison face à la SIG Strasbourg
Crédit photo : FOXAEP
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La Betclic ELITE est de retour. La saison 2026-2027 débute ce vendredi 25 septembre avec Dijon – Strasbourg à 20h, première des huit rencontres de cette journée inaugurale. DAZN diffusera l’intégralité du championnat cette saison, avec également une affiche proposée gratuitement chaque dimanche à 19h en partenariat avec La Chaîne L’Équipe.

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Le programme DAZN de la première journée de Betclic ELITE

Vendredi 25 septembre

20h00 : Dijon – Strasbourg — DAZN

Samedi 26 septembre

18h00 : Chalon-sur-Saône – Limoges — DAZN
18h00 : Boulazac – Roanne — DAZN
18h30 : Gravelines-Dunkerque – Le Mans — DAZN
18h30 : Saint-Quentin – Bourg-en-Bresse — DAZN
20h30 : Nanterre – Pau-Lacq-Orthez — DAZN

Dimanche 27 septembre

16h30 : Nancy – Paris Basketball — DAZN
19h00 : Cholet – ASVEL — DAZN et L’Équipe Live, en clair

Tony Parker et l’ASVEL pour terminer la journée

Le dernier match du week-end constituera l’une des principales curiosités de cette reprise. Tony Parker dirigera l’ASVEL à Cholet pour son premier match de Betclic ELITE comme entraîneur principal, après avoir déjà découvert officiellement le banc villeurbannais lors de la Supercoupe et ce jeudi soir lors de la première journée de l'EuroLeague.

Cette rencontre permettra peut-être d'observer l'intégration des vétérans NBA Patty Mills et Jae Crowder sous le maillot de l’ASVEL. Elle sera accessible gratuitement dimanche à 19h sur L’Équipe Live, en plus de sa diffusion sur DAZN.

Avant cela, le Paris Basketball lancera sa saison de championnat dimanche à 16h30 sur le parquet de Nancy. Le club de la capitale arrive avec un premier trophée après sa victoire lors de la Supercoupe mais aussi une lourde défaite chez le Panathinaïkos pour sa première sortie de la saison en EuroLeague.

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Toute la Betclic ELITE sur DAZN cette saison

DAZN détient les droits de diffusion de l’intégralité de la Betclic ELITE en 2026-2027. La plateforme proposera les matchs de saison régulière, les playoffs et les finales, mais aussi la Leaders Cup, le All-Star Game LNB et le Young Star Game.

L’offre actuellement proposée par DAZN est très accessible avec un abonnement à 10,99€ par mois, en cas d'engagement de 12 mois.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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