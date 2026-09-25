Bonne nouvelle pour Alex Sarr et les Wizards. Alors que le pivot français avait subi une fracture du pied droit lors de l'intersaison, Will Dawkins, le directeur général de la franchise s'est voulu rassurant concernant l'état de santé de son joueur. Le Français poursuit actuellement sa convalescence et débutera le camp d'entraînement avec une participation limitée.

Dawkins: said he anticipates Alex Sarr will be ready for opening night.



He’s expected to be a partial participant in training camp as he recovers from a fractured foot. — Greg Finberg (@GregFinberg) 24 septembre 2026

Une précaution logique pour le jeune intérieur, opéré en juin dernier alors que son corps lui a déjà fait défaut lors de la saison passée. En effet, l'intérieur des Bleus avait dû mettre un terme prématuré à son exercice 2025-2026 en raison d'un problème au gros orteil gauche.

Un projet enfin lancé ?

Toutefois, malgré ces différents pépins physiques, le staff de Washington continue de faire confiance au pivot de 21 ans et ne compte surtout pas précipiter le retour de sa pépite. D'autant plus que la saison 2026-2027 s'avère très excitante pour la franchise de la capitale notamment grâce à l'arrivée de A.J Dybantsa, premier choix de la dernière draft mais aussi le retour en forme très attendu d'Anthony Davis alors que le champion NBA 2020 n'a toujours pas étrenné son nouveau maillot.

Alex Sarr 34-6-5 in the win at Denver pic.twitter.com/TNDTbastXX — Brett Usher (@UsherNBA) 16 mars 2025

Pour Alex Sarr cette troisième année dans la grande ligue doit lui permettre de poursuivre sa progression après une saison certes tronquée mais plutôt positive quand le Bordelais était sur le parquet. L'ancien deuxième choix de la Draft 2024 a franchi un nouveau cap avec 16,3 points, 7,4 rebonds et 2,7 passes décisives de moyenne.

Une association attendue avec Anthony Davis

De plus, son efficacité aussi a progressé, avec 48,2 % de réussite au tir et 33,3 % derrière la ligne à trois points. Des statistiques illustrant à merveille l'évolution de son profil, capable d'apporter à la fois sa taille en défense, sa mobilité et une menace extérieure crédible.

Ainsi, après déjà 115 rencontres disputées sous le maillot des Wizards, Alex Sarr doit poursuivre sa progression mais aussi réussir à se fondre dans un collectif enfin ambitieux.

Il est clair que son association avec AD dans la raquette de Washington sera scrutée et cela pourrait bien constituer l'une des forces majeures des hommes de Brian Keefe. Mais pour cela le Français doit d'abord revenir patiemment en forme et heureusement cela semble bien être le plan de sa franchise.