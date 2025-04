Adrien Tyberghien prolonge un an à Orchies

Enfant du cru, Adrien Tyberghien (1,83 m, 19 ans) prolonge d’une année en NM1 à Orchies. Celui qui a fait ses premiers dribbles au BCO est revenu l’été dernier de sa formation à Gravelines-Dunkerque, avec qui il avait disputé 5 matchs de Betclic ÉLITE.

Le meneur de la génération 2005 s’est fait une place dans l’effectif nordiste et progresse au fil des mois, jusqu’à se voir octroyer 20 minutes par match en moyenne. Avec ce temps de jeu, il tourne à 4,7 points à 37%, 2,2 rebonds et 2,7 passes décisives. Son retour au club de ses débuts est une satisfaction pour les dirigeants, qui se félicitent de la formation du joueur mais aussi de la confiance partagée entre les deux parties.

« Le renouvellement de la confiance mutuelle entre Adrien et notre institution est une excellente nouvelle à bien des égards : cela signifie qu’Adrien a su, d’une part, sur le parquet, répondre aux attentes et à la confiance qui était placée en lui, ce qui aurait pu ne pas être évident de par la pression éventuelle que son passé au club aurait pu susciter », explique Cédric Ferreira, président du club. « D’autre part, pour l’importance qu’attache notre club quant à la mise en place d’un effectif constitué d’hommes qui reflètent parfaitement les valeurs de notre territoire. L’institution a su montrer qu’elle est en capacité de faire progresser et de préserver ses joueurs locaux. »

Objectif playoffs

Cette saison, qui suit toujours son cours, pourrait bien se terminer par des playoffs pour Orchies avec une 9e place actuelle dans la poule haute du championnat, avec une victoire de retard sur les trois équipes du dessus, Tours, Mulhouse et Les Sables, prochain adversaire du BCO…

« Je suis très heureux de pouvoir continuer l’aventure une année supplémentaire au BCO et de pouvoir continuer mon développement au sein de mon club formateur », se réjouit Adrien Tyberghien. « J’ai toujours cette ambition d’aider le club à atteindre ses objectifs ! »