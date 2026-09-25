Jalen Brunson est prêt à retrouver les parquets. Quelques mois après avoir subi une intervention chirurgicale au poignet gauche, le meneur des Knicks assure avoir parfaitement récupéré. Une nouvelle rassurante pour les champions NBA, alors que leur leader sort d'une campagne de play-offs historique, conclue par le premier titre de la franchise depuis 53 ans.

Jalen Brunson: "I had surgery this offseason and…I'm fully cleared"



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« Je suis totalement rétabli », a déclaré le nouveau King of New York lors d'une fête de quartier organisée par l'émission Roommates Show. Evidemment, l'annonce a été accueillie avec un grand enthousiasme par les supporters présents scandant dès lors des « MVP » à la gloire de leur meneur.

Une saison historique à défendre

Son retour constitue une bonne nouvelle pour Big Apple, désormais affublé d'une cible dans le dos. Ainsi, les Knicks pourront compter sur leur maître à jouer pour entamer la défense de leur titre acquis dans la sueur et les larmes.

En effet, le meneur avait commencé à ressentir des douleurs au poignet gauche lors de la finale de la Conférence Est contre les Cavaliers. Malgré cette gêne, l'ancien joueur des Mavericks a préféré serrer les dents jusqu'au bout, sentant bien qu'un exploit était à la portée de son équipe.

Un run de play-offs légendaire

Pourtant lors des différentes séries disputées par les joueurs de Mike Brown, aucun signe ne laissait penser que Jalen Brunson se battait à la fois face à ses adversaires mais aussi contre la douleur. A vrai dire, le leader newyorkais semblait en état de grâce lors de la postseason, affichant des moyennes ahurissantes.

En point d'orgue cette série exceptionnelle face aux Spurs de Victor Wembanyama où le triple All-Star a compilé 32,6 points, 4,6 passes et 4,2 rebonds de moyenne. Des chiffres et un impact largement suffisants pour le propulser au sommet de la planète basket et s'adjuger le titre de MVP des Finales.

Après ce succès retentissant, le premier pour New York depuis 53 ans, le défi de conserver la couronne s'avère extrêmement difficile. En effet, sur les neuf dernières saisons, le trophée Larry O'Brien a fini dans les mains de huit franchises différentes. De plus, aucune équipe depuis les Warriors entre 2017 et 2018 - considéré comme une des meilleures formations de tous les temps - n'est parvenu à conserver son titre.

L'ampleur de la tâche s'annonce immense mais heureusement pour les Knicks, le Capitaine Brunson revient en pleine possession de ses moyens pour guider le navire newyorkais vers un nouvel El Dorado.