Coup d’arrêt en Ligue Adriatique : la saison ne commencera pas ce week-end

À quelques heures du lancement de sa saison 2026-2027, la Ligue Adriatique a finalement été contrainte de revoir son calendrier. Réunis ce jeudi 24 septembre, les membres de la ligue ont approuvé par 11 voix pour et une abstention le report de l’ensemble de la première journée de la Ligue Adriatique.

Opening Round of AdmiralBet ABA League and ABA League 2 Week 1 Postponed



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La première semaine de la Ligue Adriatique 2 est également concernée par cette décision. Pour l’heure, aucune nouvelle date n’a été communiquée. L’organisation indique simplement que le public sera informé ultérieurement des prochaines étapes.

La saison devait initialement commencer vendredi 25 septembre. Vingt équipes sont engagées cette année dans la Ligue Adriatique, réparties en deux groupes de dix, avec notamment le Partizan Belgrade, l’Étoile Rouge de Belgrade, Dubai Basketball, le Cedevita Olimpija ou encore Budućnost.

Une sélection des arbitres devenue le cœur de la crise

Ce report intervient au terme de plusieurs jours de tensions autour de l’organisation de l’arbitrage. Dans un communiqué, la Ligue Adriatique a détaillé la chronologie ayant conduit à cette situation.

Lors d’une réunion organisée le 18 septembre, les membres de la ligue avaient décidé à l’unanimité de lancer un appel à candidatures destiné aux arbitres souhaitant officier lors de la saison 2026-2027. Cinquante arbitres ont répondu à cet appel.

Le président de la commission des arbitres, Miguel Ángel Pérez, a ensuite constitué mercredi 23 septembre une liste de 20 officiels, transmise aux membres de la ligue pour approbation.

Mais quelques heures seulement après l’établissement de cette sélection, plusieurs arbitres ont renoncé à la possibilité d’officier dans la compétition.

Des messages envoyés depuis une adresse contestée

Selon la Ligue Adriatique, ces retraits sont intervenus après la réception de messages provenant de l’adresse « [email protected] », invitant les arbitres concernés à ne pas accepter d’engagement avec la compétition.

La ligue affirme que cette adresse utilisait sans autorisation son nom et sa propriété intellectuelle. Elle précise également qu’un représentant de 63 arbitres avait été averti dès le 18 septembre et invité à cesser son utilisation.

Face à une situation susceptible de compromettre l’organisation des rencontres, la présidence de la Ligue Adriatique a annoncé son intention de proposer aux membres de la compétition l’engagement de démarches juridiques afin de protéger ses intérêts, son image et sa propriété intellectuelle.

Quelques jours plus tôt encore, la Ligue Adriatique annonçait que la compétition débuterait conformément au calendrier initial. La crise arbitrale aura finalement conduit au report complet de la première journée. La question est désormais de savoir quand et dans quelles conditions la saison pourra effectivement commencer.