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Six Françaises en playoffs WNBA : le tableau complet et les affiches du premier tour

Six Françaises disputeront les playoffs WNBA 2026, qui débuteront dimanche 27 septembre. Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye défendront les couleurs des Golden State Valkyries, tandis que Marine Johannès, Marine Fauthoux et Pauline Astier tenteront de créer la surprise avec le New York Liberty.
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Résumé
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Six Françaises en playoffs WNBA : le tableau complet et les affiches du premier tour
Pauline Astier et New York affrontent le leader de la saison régulière, Minnesota
Crédit photo : John E. Sokolowski-Imagn Images
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La saison régulière WNBA 2026 est terminée et les huit équipes qualifiées connaissent désormais leur adversaire. Minnesota (33 victoires, 11 défaites) a conservé la première place devant Golden State (32-12), Las Vegas (31-13) et Atlanta (30-14). Les playoffs débuteront dimanche 27 septembre avec quatre séries au meilleur des trois matches.

Pour le basket français, ces playoffs auront une saveur particulière : six internationales tricolores figurent parmi les huit équipes encore en course. Elles sont toutes regroupées dans deux franchises, les Golden State Valkyries et le New York Liberty.

Six Françaises en playoffs WNBA 2026

Deuxième de la saison régulière, Golden State sera l'une des équipes les plus françaises de ces playoffs. Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye affronteront Dallas (27-17), septième. Les Valkyries auront l'avantage du terrain et recevront le premier match de la série dimanche au Chase Center.

Gabby Williams arrive lancée après avoir joué un rôle majeur dans la victoire obtenue à Los Angeles (76-75) lors de la dernière journée. L'ailière a inscrit 8 points dans les 90 dernières secondes, avec deux tirs à 3-points et une interception, pour permettre à Golden State de renverser les Sparks et de verrouiller la deuxième place.

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Trois autres Françaises se trouvent dans une situation très différente. Marine Johannès, Marine Fauthoux et Pauline Astier ont terminé huitièmes avec le New York Liberty (26-18). Leur premier tour les opposera donc à la meilleure équipe de la saison régulière, Minnesota.

Le tableau complet du premier tour

Les quatre affiches des playoffs WNBA 2026 sont désormais connues :

Affiche

Bilans

Françaises engagées

Minnesota Lynx (1) – New York Liberty (8)

33-11 / 26-18

🇫🇷 Marine Johannès, Marine Fauthoux, Pauline Astier

Golden State Valkyries (2) – Dallas Wings (7)

32-12 / 27-17

🇫🇷 Gabby Williams, Janelle Salaün, Aminata Gueye

Las Vegas Aces (3) – Indiana Fever (6)

31-13 / 28-16

Atlanta Dream (4) – Washington Mystics (5)

30-14 / 28-16

Minnesota et New York se retrouvent ainsi dès le premier tour. Les Lynx abordent les playoffs avec le meilleur bilan de WNBA, alors que le Liberty a décroché la dernière place qualificative.

La partie de tableau de Golden State passera d'abord par Dallas. Les Valkyries ont déjà battu les Wings lors de leurs trois confrontations de saison régulière et tenteront de prolonger leur saison pour la deuxième année consécutive.

Un premier tour au meilleur des trois matches

La formule impose de ne pas traîner en route. Chaque série du premier tour se dispute au meilleur des trois matches selon un format 1-1-1 : le mieux classé reçoit les matches 1 et 3 éventuel, tandis que son adversaire accueille le match 2. Les quatre séries commenceront dimanche 27 septembre, avant les matches 2 les 29 et 30 septembre. Les éventuelles belles auront lieu les 1er et 2 octobre.

Les demi-finales débuteront ensuite le dimanche 4 octobre et se joueront au meilleur des cinq matches. Les deux équipes qualifiées pour les Finales devront enfin remporter quatre rencontres pour décrocher le titre, la finale étant disputée au meilleur des sept à partir du 17 octobre. Un éventuel Game 7 est programmé le 31 octobre.

Avec six joueuses réparties entre Golden State et New York, la présence française dans ces playoffs dépendra donc de deux séries dès le premier tour.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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