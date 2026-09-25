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Fantasy BeBasket : plus de 150 managers dès la première journée, déjà 116 points au sommet

La Fantasy BeBasket a réuni plus de 150 participants pour sa première journée. « La Synergie Basketball » et « IN KEVIN WE TRUST » se partagent la première place avec 116 points, avant un vendredi particulièrement dense entre Betclic ELITE, ELITE 2, NM1, EuroLeague, BBL et Espoirs ELITE 2.
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Fantasy BeBasket : plus de 150 managers dès la première journée, déjà 116 points au sommet
Avec Jaylen Hoard en capitaine, votre serviteur a marqué de nombreux points ce jeudi 24 septembre à la Fantasy BeBasket
Crédit photo : Maccabi Tel Aviv BC
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La première journée de la Fantasy BeBasket a livré son verdict. Plus de 150 managers ont composé leur cinq pour le lancement du jeu, avec déjà une première bataille serrée au sommet du classement.

Deux équipes terminent cette journée inaugurale avec 116 points : « La Synergie Basketball » et « IN KEVIN WE TRUST ». « Le havre fc » complète le podium avec 109 points, devant « asvelitours37 » et ses 105 unités.

Petit hasard maison : « La Synergie Basketball » est l'équipe de votre serviteur, tandis qu'une autre équipe de la rédaction, « Patty mid 🥖 », apparaît également dans le groupe classé cinquième avec 104 points. Promis, aucun bonus maison n'est prévu.

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Deux équipes à 116 points pour ouvrir la Fantasy BeBasket

Le haut du classement est déjà particulièrement compact. Derrière les deux leaders à 116 points, seulement 13 unités séparent la première place des équipes classées huitièmes.

Trois managers — « Patty mid 🥖 », « Nikes » et « Tototeam » — suivent avec 104 points. « RCSA67 », « Oscar's Team », « ASVELV2 » et « Frenchies » totalisent pour leur part 103 points.

Cette première journée donne surtout un premier aperçu du principe de la Fantasy : composer son équipe en fonction du programme du jour et des joueurs disponibles, puis recommencer avec un calendrier qui peut changer complètement d'un soir à l'autre.

Rang

Équipe

Journées

Points

1

La Synergie Basketball

1

116

1

IN KEVIN WE TRUST

1

116

3

Le havre fc

1

109

4

asvelitours37

1

105

5

Patty mid 🥖

1

104

5

Nikes

1

104

5

Tototeam

1

104

8

RCSA67

1

103

8

Oscar's Team

1

103

8

ASVELV2

1

103

8

Frenchies

1

103

Dijon - Strasbourg lance un vendredi particulièrement chargé

Et pour cette deuxième journée, les possibilités seront nombreuses.

La saison de Betclic ELITE débute ce vendredi avec Dijon - Strasbourg. La première journée d'ELITE 2 est également au programme, tout comme de nouvelles rencontres de NM1.

Les managers pourront aussi regarder au-delà des championnats nationaux avec des matchs d'EuroLeague et de BBL. Les Espoirs ELITE 2 viennent encore élargir le vivier disponible.

Autrement dit, cette deuxième journée sera très différente de la première. Avec plusieurs compétitions simultanément au programme, il faudra faire des choix parmi un nombre important de joueurs avant les différents coups d'envoi.

La Fantasy BeBasket repart déjà ce vendredi

Après une première journée à plus de 150 participants, le deuxième cinq est donc déjà à composer.

Le classement ne fait que commencer et chaque journée offre une nouvelle occasion de grappiller des places. Entre la Betclic ELITE qui démarre, l'ELITE 2, la NM1 et les compétitions européennes, le programme de ce vendredi offre surtout de nombreuses possibilités pour construire son équipe.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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