Après l’exceptionnelle cuvée 2025, la Draft NBA 2026 a offert un contraste saisissant au basket français, avec Narcisse Ngoy comme seul Tricolore sélectionné, en fin de deuxième tour. Un creux qui ne signifie pas pour autant que le vivier français s’est tari. Malgré les nombreux départs vers la NCAA, la Betclic ELITE redevient en 2026-2027 un véritable terrain d’expression pour plusieurs des meilleurs prospects de leur génération.

Le championnat de France avait bénéficié d’une visibilité exceptionnelle dans ce domaine ces dernières années. Victor Wembanyama avait placé les Metropolitans 92 et la Betclic ELITE sous les projecteurs du monde entier en 2022-2023 avant de devenir le numéro 1 de la Draft NBA. La saison suivante, Zaccharie Risacher avait poursuivi cette exposition avec la JL Bourg, jusqu’à être choisi à son tour en première position en 2024. En 2024-2025, Nolan Traoré à Saint-Quentin, mais aussi Mohamed Diawara à Cholet, figuraient encore parmi les jeunes talents français observés par les franchises NBA.

👉 Pour s’abonner et soutenir BeBasket : profitez de l’offre DAZN via notre lien partenaire

La saison 2026-2027 offre une nouvelle vague particulièrement dense. Hugo Yimga-Moukouri, attendu parmi les candidats au premier tour de la Draft 2027, et Nathan Soliman, déjà annoncé très haut dans certaines projections pour 2028, en sont les deux figures les plus exposées. Mais derrière eux, Aaron Towo-Nansi, Amadou Fall, Swann Penda, Klark Riethauser, Riley Zizi et plusieurs autres joueurs nés entre 2006 et 2009 donnent au championnat de France une nouvelle génération à suivre de très près.

Ma liste des tops prospects français à suivre en Betclic Elite cette saison.🇫🇷👀



Nathan Soliman - JL Bourg (2009)

Aaron Towo-Nansi - Cholet Basket (2009)

Amadou Fall - Cholet Basket (2009)



Hugo Yimga-Moukouri - Nanterre 92 (2008)

Swann Penda - Le Mans Sarthe Basket (2008)

Louka… — Maxime Vacheron - Scouting (@MaximeVacheron_) 24 septembre 2026

Hugo Yimga-Moukouri, premier rendez-vous avec la Draft dès 2027

Parmi tous ces joueurs, Hugo Yimga-Moukouri (2008) est celui dont l’échéance NBA est la plus proche. L’ailier de Nanterre 92 sera éligible à la Draft 2027 et apparaît déjà au premier tour de plusieurs projections américaines. Sa position reste évidemment susceptible d’évoluer tout au long de la saison, mais son profil est désormais bien identifié par les observateurs et les franchises NBA.

Sa deuxième saison à Nanterre doit lui permettre de poursuivre son apprentissage dans un club de haut de tableau, en découvrant par ailleurs la Coupe d'Europe (la BCL). Après ses premières apparitions en Betclic ELITE, le changement de dimension attendu en 2026-2027 concerne surtout sa capacité à s’installer dans la rotation nanterrienne. À quelques mois de la Draft, chaque minute obtenue à ce niveau constituera une occasion supplémentaire de se montrer.

Top 100 NBA Prospects entering 2027 NBA Draft cycle https://t.co/5TI8OuXEFr — Jonathan Wasserman (@NBADraftWass) 25 août 2026

Nathan Soliman, déjà très attendu pour 2028

Pour Nathan Soliman (2009), l’échéance est plus lointaine mais l’attente déjà considérable. Après son passage au Pôle France puis sa fin de saison 2025-2026 avec Nantes en ELITE 2, le jeune ailier a rejoint la JL Bourg pour trois saisons. Un choix qui doit lui permettre de poursuivre son développement dans un club habitué à responsabiliser de jeunes joueurs.

Le néo-Bressan ne sera éligible à la Draft NBA qu’en 2028, mais son nom apparaît déjà très haut dans certaines projections. Il a surtout commencé à montrer pendant la préparation qu’il pouvait trouver sa place avec les professionnels. Ses 16 points contre l’Hapoel Jérusalem lors du tournoi de Vilnius ont notamment constitué l’une de ses premières performances marquantes sous ses nouvelles couleurs.

Bourg sait d’ailleurs parfaitement ce que peut représenter une telle saison. Trois ans après avoir accompagné Zaccharie Risacher jusqu’au premier choix de la Draft NBA 2024, la JL accueille avec Soliman un autre prospect français particulièrement suivi outre-Atlantique.

Aaron Towo-Nansi a déjà pris de l’avance

Aaron Towo-Nansi (2009) appartient à la même génération que Soliman, mais possède déjà une expérience significative du niveau professionnel. Le meneur de Cholet Basket a disputé 28 rencontres de Betclic ELITE en 2025-2026 avant de signer son premier contrat professionnel pour trois saisons.

Fabrice Lefrançois avait alors affiché son intention d’en faire son deuxième meneur pour 2026-2027. Une responsabilité rare pour un joueur de sa génération et une situation qui pourrait lui permettre d’accumuler les minutes beaucoup plus rapidement que la plupart des prospects de son âge.

Cholet possède également Amadou Fall (2009), autre représentant d’une génération particulièrement prometteuse. Le club des Mauges continue ainsi de faire émerger de très jeunes joueurs tout en leur ouvrant progressivement les portes de son équipe professionnelle.

Le Mans, Gravelines, Dijon, Strasbourg : des 2007 et 2008 à surveiller

Derrière les joueurs déjà les plus exposés, plusieurs prospects pourraient profiter de la saison pour gagner du terrain dans leur club respectif. Le Mans dispose ainsi de Swann Penda (2008) et Bastien Grasshoff (2007), deux joueurs qui se sont déjà montrés au niveau professionnel, surtout le second.

Gravelines-Dunkerque possède de son côté un groupe particulièrement fourni avec Louka Letailleur (2008), Soren Bracq (2007) et Jahel Trefle (2007). Trois profils différents et autant de jeunes joueurs dont les apparitions avec l’équipe première seront à surveiller.

👉 Pour s’abonner et soutenir BeBasket : profitez de l’offre DAZN via notre lien partenaire

La génération 2007 est également représentée par Maxence Lemoine à la SIG Strasbourg et Tom Audry à la JDA Dijon. Tous ne partent évidemment pas avec les mêmes perspectives de temps de jeu, mais leur présence permet à plusieurs clubs de Betclic ELITE de conserver un lien direct entre leur filière de jeunes et leur effectif professionnel.

Chalon possède aussi une belle réserve de prospects

L’Élan Chalon concentre à lui seul plusieurs joueurs à suivre. Après une première saison professionnelle chaotique, Noa Kouakou-Heugue (2007) veut reprendre son envol, tandis que Klark Riethauser (2008) représente l’un des principaux prospects du basket suisse qui sort de plus en plus de joueurs.

Et un troisième nom pourrait se faire une place. Riley Zizi (2009) avait déjà montré le bout de son nez avec les professionnels en fin de saison dernière avant d’être de nouveau utilisé pendant la préparation. Sans présumer de la place qui lui sera accordée par le staff chalonnais, le voir apparaître ponctuellement, voire plus régulièrement, en Betclic ELITE ne constituerait donc pas une surprise.

Chalon dispose ainsi de trois générations successives avec Kouakou-Heugue, Riethauser et Zizi. Une situation qui offrira autant de raisons de surveiller les choix effectués au fil de la saison concernant leur intégration chez les professionnels.

Marc-Owen Fodzo-Dada a déjà goûté à l’EuroLeague

Marc-Owen Fodzo-Dada (2006) se trouve déjà à une étape différente. Plus âgé que la majorité des joueurs cités, le meneur a accumulé du temps de jeu en Betclic ELITE avec Nancy avant de rejoindre l'ASVEL à l'intersaison. L'ancien joueur de Challans a été la grande découverte de l’EuroLeague ce jeudi pour la première soirée de la saison. Essentiellement prévu pour faire office de rotation en Betclic ELITE, il s'est révélé être l'un des joueurs clés du succès rhodanien pour la première de Tony Parker.

Son parcours rappelle également que la Draft NBA ne constitue pas l’unique horizon de cette génération. Pour une partie de ces joueurs, l’objectif immédiat sera d’abord de gagner des minutes en Betclic ELITE, de s’installer dans une rotation professionnelle puis, éventuellement, de découvrir les compétitions européennes.

La Betclic ELITE face à la concurrence de la NCAA

Cette densité prend une dimension particulière au moment où le basket français doit composer avec l’attractivité croissante de la NCAA. Les universités américaines ont récupéré ces dernières années de nombreux jeunes joueurs qui auraient auparavant pu poursuivre leur développement en France.

La Betclic ELITE conserve néanmoins plusieurs arguments. Bourg, Cholet, Nanterre, Le Mans, Gravelines-Dunkerque, Chalon, Strasbourg ou Dijon disposent encore de prospects nés entre 2006 et 2009 susceptibles d’apparaître avec leurs équipes premières.

Tous ne deviendront pas des choix de Draft et tous ne bénéficieront pas immédiatement d’un temps de jeu important. Mais entre Yimga-Moukouri qui entre dans une saison déterminante avant 2027, Soliman et Towo-Nansi qui incarnent déjà la génération 2009, et les nombreux joueurs qui attendent leur chance derrière eux, la Betclic ELITE possède encore largement de quoi attirer les regards des scouts NBA.