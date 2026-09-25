Joffrey Lauvergne forfait pour la rentrée européenne du Partizan

Le retour de Joffrey Lauvergne (2,11 m, 34 ans) en EuroLeague devra attendre. L’ancien international français est forfait pour la réception de l’Olimpia Milan, programmée ce vendredi à 20h45 à la Belgrade Arena.

L’information, révélée par Basketball Sphere, a depuis été confirmée par l’entraîneur du Partizan, Joan Peñarroya. À la veille de la rencontre, le technicien espagnol a indiqué que Lauvergne, comme Vanja Marinkovic, ne serait pas disponible pour cette première journée européenne.

Trener Partizana otkrio na koga ne može da računa i izneo očekivanja od prve utakmice u sezoni.https://t.co/yTqk1D6NVh — Basketball Sphere (@bsphere_rs) 24 septembre 2026

Selon Basketball Sphere, le Français souffre d’une blessure au mollet contractée juste avant le déplacement du Partizan à Athènes pour le tournoi Pavlos Giannakopoulos. Absent lors de cette compétition en raison de ce qui avait alors été présenté comme une blessure mineure, il n'a plus repris l'entraînement avec le groupe depuis.

Un retour espéré dès la semaine prochaine

Avant ce contretemps, Joffrey Lauvergne avait participé à la préparation du Partizan. L'intérieur avait notamment inscrit 15 points contre Fuenlabrada puis 10 face à l'Hapoel Tel-Aviv.

Un retour sur les parquets est espéré la semaine prochaine. Si ce calendrier se confirme, son absence pourrait donc être limitée au lancement de la saison européenne.

En attendant, le Partizan devra composer sans lui pour son entrée en lice contre Milan. Pour son premier match officiel de la saison 2026-2027, Joan Peñarroya dispose notamment deKevarrius Hayes et Tonye Jekiri au poste de pivot.

La rencontre Partizan – Milan est programmée ce vendredi 25 septembre à 20h45, dans le cadre de la première journée de la saison régulière d'EuroLeague.