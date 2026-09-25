Le grand soir en Betclic ÉLITE pour Vincent Dumestre avec Dijon

Le décor lui est familier, mais le rôle sera nouveau. Ce vendredi soir à 20h, lorsque la JDA Dijon recevra Strasbourg pour l’ouverture de la saison 2026-2027 de Betclic ÉLITE, Vincent Dumestre prendra pour la première fois place sur un banc de l’élite française en qualité d’entraîneur principal.

Une grande première qui intervient pourtant dans un club qu’il connaît particulièrement bien. Arrivé à Dijon en 2016, le technicien originaire de Tarbes avait d’abord pris en charge les Espoirs, tout en intégrant progressivement le staff professionnel. Il était ensuite devenu assistant à plein temps de l’équipe première, aux côtés notamment de Nenad Markovic puis Laurent Legname.

En huit saisons en Bourgogne, Dumestre a ainsi vécu de l’intérieur plusieurs des succès récents de la JDA, dont la Leaders Cup 2020 ou bien encorela Coupe de France remportée en 2024.

Mais pour obtenir les clés d’une équipe professionnelle, il avait choisi de quitter Dijon. Direction Champagne Basket en 2024, en ÉLITE 2, pour sa première expérience de numéro un. Deux saisons plus tard, il est revenu à la JDA avec un nouveau statut : celui d’entraîneur principal pour les deux prochaines saisons. JDA Sports

À 38 ans, le grand saut vers la Betclic ÉLITE

À 38 ans, Vincent Dumestre fait partie de la nouvelle génération des entraîneurs français. Seul Raphaël Pascual, nommé à Saint-Quentin à 36 ans, est plus jeune parmi les techniciens concernés cette saison.

Sa nomination s'inscrit également dans une configuration particulière à Dijon. Celui dont il fut notamment l’adjoint, Laurent Legname, a quitté le banc pour devenir directeur sportif de la JDA. Dumestre prend donc désormais les commandes sportives d’une équipe dont il connaissait jusque-là les exigences depuis une autre position.

"Je ne me suis pas projeté, je ne vais pas lever la tête dire "tiens, il faut profiter du moment". J'espère que je pourrais profiter du moment après le match ! Pour l'instant, mon focus il est principalement porté sur Strasbourg et sur nous-même. J'espère que demain (aujourd’hui) après le match je pourrais dire "voilà cette première en tant que coach de la JDA est réussite". C'est vraiment ce que je souhaite, bien entendu."

Dans l’entretien accordé cette semaine à ICI, l’entraîneur dijonnais a d’ailleurs insisté sur ce qui l’attend désormais dans l’élite : des « batailles chaque week-end ». Une formule qui résume bien le changement de dimension auquel il va être confronté. Après avoir appris le métier dans l’ombre puis fait ses premières armes comme entraîneur principal en ÉLITE 2, le voilà désormais responsable des résultats d’un club de Betclic ÉLITE.

Strasbourg pour une première déjà riche en enseignements

Pour ses débuts officiels, Vincent Dumestre retrouvera immédiatement un adversaire que sa nouvelle équipe connaît déjà. Dijon et Strasbourg se sont affrontés le 12 septembre dernier au Lux’Trophy, avec une victoire alsacienne 94-92 après un dernier quart-temps renversé par la SIG.

La JDA a malgré tout réalisé une préparation positive sur le plan comptable, avec cinq victoires en sept rencontres, face à Vichy, Roanne, Nancy, Antwerp et Limoges. Elle avait notamment conclu sa présaison par un succès à Beaublanc contre le CSP (86-78).

Cette fois, les compteurs seront remis à zéro et les résultats auront une tout autre portée. Vendredi soir, Vincent Dumestre retrouvera donc le Palais des Sports Jean-Michel-Geoffroy dans une position qu’il n’y avait encore jamais occupée en championnat : celle du patron du banc dijonnais. Entre-deux à 20h avec un effectif au complet pour la JDA.