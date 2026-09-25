Première expérience professionnelle et déjà des chiffres : Djahi Binet réussit ses débuts au Danemark

Djahi Binet n’aura pas attendu longtemps pour se mettre en évidence au Danemark. Pour son premier match de Basketligaen, jeudi 24 septembre, le Français a terminé meilleur marqueur des Bakken Bears lors de leur victoire face à Horsens IC (83-64).

L’intérieur de 2,01 m a compilé 15 points et 12 rebonds pour 19 d'évaluation en 24 minutes pour accompagner le succès du champion du Danemark en titre. Une nouvelle performance consistante après plusieurs sorties encourageantes depuis son arrivée à Aarhus cet été.

Car Binet découvre seulement cette année le basket professionnel. Recruté en juin par les Bakken Bears, il est devenu à cette occasion le premier joueur français de l’histoire du club. Le Français de 25 ans, originaire de Nice, arrivait directement de NCAA après avoir terminé son cursus universitaire à Southern Mississippi.

Pour sa dernière saison universitaire, il avait disputé 35 rencontres, dont 33 comme titulaire, pour 11,3 points et 7,9 rebonds en 26,3 minutes de moyenne. Il avait surtout affiché une remarquable efficacité près du cercle avec 62,7 % de réussite aux tirs.

PROFIL JOUEUR Djahi BINET Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Nationalités: Stats 2025-2026 / NCAA PTS 11,3 #916 REB 7,9 #93 PD 0,9 #2247

Déjà performant sur la scène européenne

Ses premières semaines en Europe ont confirmé cette efficacité. Dès la préparation, Binet avait notamment inscrit 14 points à 7/8 à deux points, avec 9 rebonds, lors d'une victoire contre Borås.

Le niveau d’opposition est ensuite monté d’un cran à l’occasion des qualifications de Basketball Champions League. Face à Landstede Hammers Zwolle, champion des Pays-Bas, il a contribué à la victoire des Bears (89-78) avec 9 points et 11 rebonds.

Deux jours plus tard, malgré l’élimination contre Salon Vilpas (90-72), le Français a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 18 points, à égalité avec Sylvester Pedersen parmi les joueurs de Bakken les plus productifs sur cette rencontre.

Sur les deux matches de qualification, la Basketball Champions League lui attribue ainsi 13,5 points et 7 rebonds de moyenne, pour 14,5 d’évaluation. Des chiffres obtenus sur un échantillon encore très réduit, mais qui prolongent la dynamique de sa dernière saison NCAA.

De Nice à la NCAA avant le grand saut en Europe

Avant de devenir professionnel, Djahi Binet a suivi un parcours universitaire américain de plusieurs années. Après deux premières saisons universitaires à Lee College, il a rejoint Alcorn State entre 2023 et 2025, où il a progressivement augmenté son rôle.

Il a ensuite effectué sa dernière saison NCAA1 avec Southern Mississippi. En 2025-2026, il y était le deuxième meilleur marqueur de l'équipe avec 11,3 points par match et son meilleur rebondeur avec 7,9 prises en moyenne. Son adresse de 62,7 % constituait également la meilleure réussite aux tirs de l'effectif parmi les joueurs régulièrement utilisés.

Bakken mise notamment sur sa puissance, sa mobilité et ses qualités athlétiques pour l’utiliser sur les deux postes intérieurs, comme l’expliquait son entraîneur Skyler Bowlin lors de son recrutement.

Éliminés des qualifications de BCL, les Bears poursuivront désormais leur saison européenne en FIBA Europe Cup. Leur entrée dans la compétition est programmée le 7 octobre face au Benfica Lisbonne. D’ici là, Djahi Binet aura l’occasion de poursuivre son adaptation au championnat danois.