Mike James avait certainement coché ce déplacement depuis la publication du calendrier. Pour son premier match d’EuroLeague avec l’Anadolu Efes, le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition se présentait au Palau Blaugrana, là où il aurait pu évoluer cette saison. Malgré ses 22 points et les 12 unités de Matthew Strazel, le club stambouliote a finalement cédé face au FC Barcelone (89-82), après avoir compté jusqu’à 15 longueurs d’avance.

L’histoire récente entre Mike James et le Barça donnait une saveur particulière à cette première journée. Au printemps dernier, alors que son départ de l’AS Monaco se précisait, l’Américain avait été fortement associé au club catalan. Les deux parties étaient même parvenues à un accord avant que Barcelone ne change finalement ses plans et que l’opération soit abandonnée.

Quelques jours avant ses retrouvailles avec le Palau, James était revenu sans détour sur cet épisode, expliquant qu’il s’était considéré comme un joueur du Barça avant que les changements opérés au sein du club ne remettent tout en cause. Il a finalement rejoint l’Anadolu Efes cet été pour une saison, avec une deuxième en option.

Mike James attaque le Barça avec Matthew Strazel

Cette histoire n’a pas empêché Mike James de parfaitement entrer dans son match. Avec Matthew Strazel à ses côtés, l’ancien Monégasque a donné le ton d’un début de rencontre quasiment idéal pour l’Efes.

Les joueurs de Pablo Laso ont infligé un 15-0 au Barça pour prendre les commandes 19-4. James et Strazel ont imposé un rythme élevé et profité de l’excellent début de match de Dario Saric, pendant que le Palau Blaugrana assistait à la domination stambouliote.

❌ BLOCKED BY JAMES!pic.twitter.com/huJ2La9d7w — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 24 septembre 2026

Le duo passé par Monaco a d’ailleurs constitué une bonne partie de la production offensive de l’Efes. Mike James a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 22 points à 6/10 à 2-points, 1/3 à 3-points et 7/8 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 5 passes décisives et 4 rebonds en 32 minutes. Sa soirée a également été marquée par un contre spectaculaire près du cercle.

Matthew Strazel a pour sa part inscrit 12 points en 23 minutes, avec 3 passes décisives et 2 rebonds. L’international français a surtout redonné l’avantage à l’Efes dans les dernières minutes (80-79), alors que la rencontre semblait encore pouvoir basculer du côté turc.

Matthew Strazel (Anadolu Efes Istanbul) - Mike James (Anadolu Efes Istanbul) Comparaison statistique entre deux joueurs Matthew Strazel Mike James PTS 12 22 REB 2 4 PD 3 5 IN 1 0 CO 0 1

Le Barça efface 15 points de retard

L’Anadolu Efes n’a toutefois pas réussi à conserver l’avantage construit pendant son excellent début de rencontre. Dario Brizuela a complètement relancé Barcelone en sortie de banc. Avec 20 points, l’Espagnol a permis aux Catalans de combler progressivement leur retard jusqu’à passer devant pour la première fois juste avant la pause (45-44).

L’Efes est resté au contact et a même repris les commandes après la mi-temps. Mike James et Dario Saric, auteur de 17 points, ont maintenu les visiteurs dans la rencontre jusqu’aux dernières possessions.

Mais après le panier de Strazel donnant une dernière fois l’avantage à l’Efes (80-79), Kevin Punter a pris les choses en main. L’arrière du Barça a inscrit 10 points dans le dernier quart-temps et les Catalans ont terminé la rencontre sur un 10-2.

Olek Balcerowski a notamment fait basculer le Palau sur un alley-oop avant que l'ancien Parisien Justin Robinson ne donne quatre longueurs d’avance à Barcelone sur un tir à 3-points en transition (86-82). L’Efes n'a plus marqué.

Olek Balcerowski solidnie w Euroligowym debiucie dla FC Barcelony w meczu przeciwko Anadolu Efes Stambuł (Jordan Loyd 2 pkt):

⏰ 25:07 minut

👌 10 punktów

🎯 3/4 za dwa, 4/4 wolne

💪 4 zbiórki (1 o + 3 def)

🤝 2 asysty

👆 1 blok

❌ 1 strata

📊 PIR: 14

👮‍♂️ 4 faule



📸 @FCBbasket pic.twitter.com/epO93msvNy — Mateusz Babiarz (@matbabiarz) 25 septembre 2026

Mike James et Matthew Strazel repartent battus du Palau

Pour ses débuts sous le maillot de l’Anadolu Efes, Mike James a donc livré une prestation individuelle solide dans une salle où son arrivée avait été envisagée quelques mois plus tôt. Le meneur orégonais a terminé avec 22 points et 5 passes décisives pour 24 d’évaluation.

Matthew Strazel a lui aussi pesé avec ses 12 points, dont le panier qui avait donné le dernier avantage de la soirée à l’Efes. Les deux anciens joueurs de l’AS Monaco ont cependant dû assister au dernier mot du FC Barcelone, vainqueur 89-82 après avoir remonté un retard de 15 points.