Johnathan Motley a vécu une soirée particulièrement difficile pour lancer sa saison d’EuroLeague. Le pivot de l’Étoile Rouge de Belgrade a terminé à -13 d’évaluation lors de la défaite à domicile contre le Zalgiris Kaunas (77-83), jeudi 24 septembre. Une performance qui le place à une unité du record négatif de la compétition.

Dans une salle de Belgrade réputée pour sa ferveur et son exigence, Motley n’a jamais réussi à entrer dans son match. Titulaire, il n’a passé que 14 minutes et 8 secondes sur le parquet, le temps de cumuler 2 points à 1/7 aux tirs, 2 passes décisives, aucun rebond, 6 ballons perdus et 5 fautes. Il a également terminé avec un différentiel de -19.

Jonas Valanciunas a écrasé Johnathan Motley ce jeudi à Belgrade (photo : EuroLeague)

Johnathan Motley à une unité du pire total de l’histoire de l’EuroLeague

Avec ses -13 d’évaluation, Johnathan Motley s’est rapproché d’un record dont il se serait volontiers passé. Le plus mauvais total jamais enregistré en EuroLeague reste le -14 de Luka Zoric avec le Fenerbahçe face au FC Barcelone en novembre 2013.

L’Américain a donc échoué à une petite unité de cette marque. Sa soirée s’est terminée prématurément après sa cinquième faute, sans avoir capté le moindre rebond ni provoqué une seule faute adverse.

Sa prestation tranche avec celle de son adversaire direct. Pour son premier match d’EuroLeague depuis plus de quatorze ans, Jonas Valanciunas a immédiatement pesé sur la rencontre.

Johnathan Motley (Crvena Zvezda Belgrade) - Jonas Valanciunas (Zalgiris Kaunas) Comparaison statistique entre deux joueurs Johnathan Motley Jonas Valanciunas PTS 2 13 REB 0 8 PD 2 2 IN 0 0 CO 0 3

Jonas Valanciunas à 24 d’évaluation pour son retour en EuroLeague

De retour au Zalgiris Kaunas après quatorze saisons passées en NBA, Jonas Valanciunas a compilé 13 points à 6/9 aux tirs, 8 rebonds et 3 contres pour 24 d’évaluation. Le pivot lituanien a inscrit 11 de ses 13 points dès le premier quart-temps, permettant au Zalgiris de prendre rapidement dix longueurs d’avance (11-21).

L’Étoile Rouge a ensuite recollé et la rencontre est restée indécise jusqu’aux dernières minutes. Nigel Williams-Goss a finalement donné définitivement l’avantage au Zalgiris sur un tir à 3-points à trois minutes du terme (72-75). L’ancien joueur de l’Olympiakos a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 14 points et 6 passes décisives.

Le Zalgiris a également dominé le rebond (46 à 39), avec notamment le double-double d’Azuolas Tubelis (10 points, 12 rebonds). Carsen Edwards a ajouté 13 points et Sterling Brown 10.

15 years later, Jonas Valančiūnas is back in EuroLeague. 💪🇱🇹



13 PTS | 8 REB | 2 AST | 3 BLK⁰24 PIR in 21:37.



His first EuroLeague outing for Žalgiris ends with an 83-77 road win over Crvena Zvezda. 💚#Zalgiris #EuroLeague pic.twitter.com/kcJakSZm9f — SKWEEK (@SkweekSports) 25 septembre 2026

Le Zalgiris gâche la première d’Ibon Navarro à Belgrade

Pour sa première rencontre officielle à la tête de l’Étoile Rouge, Ibon Navarro n’a pas réussi ses débuts. Le technicien espagnol a notamment regretté les difficultés de son équipe dans la raquette et au rebond.

« Nous n'avons pas réussi à attaquer correctement la raquette en deuxième mi-temps, tandis que le Zalgiris a été beaucoup plus intelligent dans les moments cruciaux », a-t-il expliqué après la rencontre. « Nous n'avons pas contrôlé le rebond défensif et nous avons également beaucoup souffert dans la raquette en attaque. »

L'ancien meneur de l'ASVEL Chris Jones a pourtant réussi ses débuts avec l’Étoile Rouge avec 15 points et 8 passes décisives pour 25 d’évaluation. Mais le contraste le plus spectaculaire de cette première journée reste celui entre les deux pivots : 24 d’évaluation pour Valanciunas, -13 pour Motley. Soit 37 unités d’écart entre les deux hommes.