Écarté depuis plusieurs semaines, un Français retrouve le groupe de Valence

Neal Sako (2,10 m, 27 ans) se rapproche d’un retour à la compétition. Absent de la fin de préparation puis de la Supercoupe d’Espagne, le pivot français de Valencia Basket fait partie des 13 joueurs ayant effectué le déplacement à Istanbul pour affronter Beşiktaş ce vendredi 25 septembre lors de la première journée d’EuroLeague.

🇹🇷✈️

Cap al primer partit de l'EuroLeague!



Bon dia, Niko! 🧡



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⌚ Divendres, 19h

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🤝 @puleva



I dos dies després... primer partit a casa 😍 pic.twitter.com/wE7nlvPYgk — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 24 septembre 2026

Dans sa présentation de la rencontre, le club espagnol précise que Neal Sako, Nikola Mirotic et Jasiel Rivero, tous absents lors de la Supercoupe, ont intégré le groupe voyageant en Turquie.

La présence du Français dans cette liste constitue une évolution notable après plusieurs semaines d’indisponibilité. Elle ne garantit toutefois pas qu’il sera utilisé face à Beşiktaş, Valencia Basket n’ayant pas communiqué davantage sur son état physique ou sur sa participation effective à la rencontre.

Des douleurs au pubis depuis son passage avec les Bleus

L’origine de son absence avait été précisée par Valencia Basket le 10 septembre. Le club indiquait alors que Neal Sako poursuivait sa récupération en raison de douleurs au pubis qu’il traînait depuis sa participation avec l’équipe de France aux qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Une reprise attendue après avoir manqué la Supercoupe

Encore absent du tournoi EncestaRías à la mi-septembre, l'international français avait également dû renoncer à la Supercoupe Endesa. Le 18 septembre, Valencia Basket annonçait son forfait pour la compétition en raison de sa blessure.

Son retour dans le groupe intervient ainsi au moment où Valence lance sa saison européenne. Le champion d’Espagne en titre débute son exercice 2026-2027 d’EuroLeague sur le parquet de Beşiktaş, ce vendredi à 19 heures.

Pour Sako, il s’agit désormais de franchir la dernière étape : retrouver officiellement les parquets après une préparation largement perturbée par ses douleurs au pubis.