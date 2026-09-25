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Son pivot out pour la saison, Roanne frappé par les blessures avant l'ouverture du championnat

La Chorale de Roanne devra débuter sa saison de Betclic ELITE sans Darius Hannah, victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la SuperCoupe face à l’ASVEL. Touché au doigt contre Paris, Maxime Roos souffre de son côté d’une entorse et reste incertain pour le déplacement à Boulazac.
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Résumé
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Son pivot out pour la saison, Roanne frappé par les blessures avant l'ouverture du championnat
Darius Hannah victime d’une rupture des ligaments croisés, Maxime Roos incertain pour Boulazac
Crédit photo : Florentin Bruère
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Le scénario redouté par T.J. Parker s’est confirmé. Sorti sur blessure lors de la demi-finale de SuperCoupe remportée contre l’ASVEL (73-71), Darius Hannah (2,06 m, 24 ans) souffre d’une rupture des ligaments croisés.

Dès la fin de la rencontre à Roland-Garros, l’entraîneur roannais s’était montré particulièrement pessimiste. « À 99 % de chance, c’est pour la saison », expliquait-il en conférence de presse, ajoutant qu’il était « quasiment sûr » qu’il s’agissait des ligaments croisés. Les examens ont désormais confirmé cette blessure comme l'indique Le Progrès.

Un coup dur important pour la Chorale, qui avait installé Hannah au poste 5. Lors de la SuperCoupe, son absence avait déjà contraint le staff à adapter sa rotation intérieure et à décaler à ce poste des joueurs davantage habitués à évoluer au large. Face au Paris Basketball en finale, Dylan Affo Mama avait notamment été davantage responsabilisé après la blessure de son coéquipier.

Roanne n’a toutefois pas attendu la confirmation définitive pour agir. Le club s’est mis à la recherche d’un renfort afin de remplacer son intérieur, avec la volonté affichée de trouver « le meilleur joueur possible » sur le marché.

Roanne

Derniers résultats

DateMatch
19/09/2026Roanne 73 - 71 ASVEL
20/09/2026Roanne 59 - 81 Paris Basketball

Prochains matchs

DateMatch
26/09/2026Boulazac - Roanne
02/10/2026Roanne - Nanterre
11/10/2026ASVEL - Roanne
16/10/2026Strasbourg - Roanne
25/10/2026Roanne - Paris Basketball

Une entorse au doigt pour Maxime Roos

Comme si la blessure de Darius Hannah ne suffisait pas, la SuperCoupe a laissé une deuxième trace dans l’effectif ligérien. Maxime Roos s’est également blessé lors de la finale perdue contre Paris, après une mauvaise réception en fin de rencontre.

Les examens ont confirmé une entorse au doigt. L’ailier-fort français reste ainsi incertain pour la première journée de Betclic ELITE, samedi 26 septembre à 18 heures sur le parquet de Boulazac indique le club dans son communiqué.

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Championne d’ELITE 2 en 2026, la Chorale doit désormais basculer vers son retour en Betclic ELITE après un week-end de SuperCoupe riche en enseignements. Roanne a dominé l’ASVEL avant de céder face au Paris Basketball, deux rencontres disputées à haute intensité contre les représentants français en EuroLeague.

Mais à la veille du déplacement au Palio, l’actualité est surtout médicale. Darius Hannah est désormais indisponible avec une rupture des ligaments croisés, tandis que la participation de Maxime Roos reste incertaine. Deux dossiers qui viennent compliquer les préparatifs de T.J. Parker avant le véritable lancement de la saison roannaise.

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