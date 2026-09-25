Entre Rudy Gobert et les Wolves, le flou s'installe ?

De la friture sur la ligne entre Rudy Gobert et les Wolves ? Le pivot français, d'ores et déjà éligible à une prolongation de contrat n'a pour le moment reçu aucune offre concrète de la part de sa franchise d'après Jon Krawczynski.

« Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler d'avancées concrètes en ce sens », a expliqué le journaliste dans son podcast. Toutefois, aucune rupture entre les deux parties ne semble pour le moment envisagée. Rudy Gobert s'avance vers sa cinquième saison sous les couleurs des Minnesota et entamera ainsi la deuxième année de son bail de 3 saisons. Par ailleurs, pour l'exercice 2027-2028 l'ancien pivot du Jazz bénéficie d'une player option à hauteur de 38 millions de dollars.

Dès lors, une nouvelle prolongation pourrait donc permettre au Français de sécuriser davantage son avenir, tout en offrant aux Timberwolves une certaine visibilité sur leur projet à long terme. En effet, selon Jon Krawczynski, l'intérieur de 34 ans pourrait accepter un salaire dégressif afin d'offrir de la marge à ses dirigeants.

"Just need a little freshness."@rudygobert27 rocking a new look for Year 14 in Minnesota... courtesy of some advice from his mom 😅



(via @Timberwolves)

pic.twitter.com/RyTxuxJ1PQ — NBA (@NBA) 23 septembre 2026

Gobert reste au cœur du nouveau projet des Wolves

Toutefois, si cette absence de pourparlers peut surprendre, aujourd'hui un départ du pivot des Bleus de Minny semble improbable. A vrai dire depuis son arrivée aux Wolves en 2022, Gobzilla s'est imposé comme un élément important de l'équipe. La saison dernière, le quadruple DPOY a disputé 76 matchs avec 10,9 points et 11,5 rebonds de moyenne, tout en affichant 68,2 % de réussite au tir.

La question de son avenir intervient dans un contexte particulier pour la franchise, bien décidée à changer les choses pour enfin atteindre les Finales NBA. En effet, le front office a procédé à de nombreux ajustements lors de l'intersaison dont le blockbuster trade de LaMelo Ball en provenance des Hornets ou l'arrivée de Jonathan Kuminga pour un prix raisonnable (12M$ sur 2 ans). Dans le sens des départs Minnesota a fait de la place à l'intérieur en laissant filer Julius Randle et Naz Reid.

Rudy Gobert Poste : Pivot

Taille : 216 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : France

Club : Minnesota Timberwolves Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 10,4 #196 REB 11,2 #7 PD 1,8 #260

Les Wolves déjà en rodâge

Ainsi, le pivot devrait même être plus responsabilisé en attaque que lors des deux dernières saisons où la cohabitation avec l'ailier fort All-Star a parfois pénalisé Rudy Gobert offensivement. Ce changement d'identité pourrait très vite se voir puisque le Français a déjà rejoint ses coéquipiers pour préparer le prochain exercice.

Selon Jon Krawczynski, une grande partie de l'effectif de Minnesota s'entraîne ensemble depuis le début du mois de septembre, signe que les Wolves abordent leur nouvelle saison avec un groupe déjà très concerné par les échéances à venir.