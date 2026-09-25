20 millions d’euros et un mercato encore ouvert : Beşiktaş prépare son retour en EuroLeague

Treize ans après sa dernière participation à l’EuroLeague, Besiktas Istanbul prépare son retour dans la compétition avec des moyens importants.

Le general manager du club, Nedim Yücel, a détaillé le budget prévu pour la saison 2026-2027. L’enveloppe consacrée aux joueurs se situe actuellement entre 9 et 10 millions d’euros.

« À l’heure actuelle, notre budget joueurs se situe autour de 9 à 10 millions d’euros. Cependant, lorsque l’on ajoute les taxes, les frais de déplacement et les autres coûts liés à l’organisation de l’EuroLeague, le coût total atteint environ 20 millions d’euros. Ce sont vraiment des chiffres très importants », a expliqué le dirigeant à Basketnews.

Le budget global de Beşiktaş atteint donc environ 20 millions d’euros en intégrant l’ensemble des dépenses liées à sa participation à l’EuroLeague.

Un meneur et un intérieur encore recherchés

Malgré ces investissements, Beşiktaş n’a pas encore bouclé son effectif.

Nedim Yücel a confirmé que le club travaillait toujours sur deux renforts supplémentaires.

« Nous poursuivons nos recherches pour renforcer les postes de meneur et de pivot. Nous ne voulons pas recruter simplement pour ajouter des joueurs à l’effectif. Nous cherchons des joueurs capables d’élever le niveau de l’équipe. »

Le club stambouliote conserve donc une marge de manœuvre sur le marché avant d’entamer pleinement sa campagne européenne.

Un retour en EuroLeague treize ans plus tard

Finaliste de l’EuroCup la saison dernière face à la JL Bourg, Beşiktaş retrouve l’EuroLeague pour la première fois depuis l’exercice 2012-2013.

Entre ces deux participations, le club turc a notamment évolué en EuroCup et en Basketball Champions League.

Son retour dans la principale compétition européenne débutera ce vendredi à domicile contre Valence. Pour cette nouvelle campagne, Beşiktaş cherchera à s’inscrire dans la durée après avoir retrouvé l’EuroLeague treize ans après sa dernière apparition.