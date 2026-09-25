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Berck valide son chef d'orchestre pour la saison à venir

George Brock sera bien dans l’effectif de Berck pour la saison 2026-2027 de NM1. Dans un entretien publié le 24 septembre, l’entraîneur François Sence confirme que le meneur américain a validé sa période d’essai de quatre semaines. Son état physique constituait la principale incertitude après une longue absence de la compétition.
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Résumé
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Berck valide son chef d'orchestre pour la saison à venir
George Brock sera bien le meneur de Berck cette saison
Crédit photo : Flo B / ABBR Côte d’Opale Sud NM1
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George Brock jouera bien à Berck cette saison. À la question de La Voix du Nord sur l’issue de son essai et sa présence dans l’effectif, l'entraîneur François Sence a répondu par l’affirmative. Annoncé en juin, le meneur américain a convaincu le club de le conserver au terme des quatre semaines prévues pour l’évaluer.

PROFIL JOUEUR
George BROCK
Poste(s): Arrière
Taille: 180 cm
Âge: 31 ans (01/01/1995)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / Coupe de France Masculine
PTS
23
#8
REB
5
#68
PD
3
#88

George Brock : une interrogation sur son état physique

François Sence explique qu’il avait confiance dans le profil de Brock dès son recrutement. Après sa longue absence de la compétition, l’entraîneur voulait toutefois s’assurer que le meneur pourrait répondre physiquement aux exigences de la Nationale 1. La période d’essai permettait à Berck de prendre cette décision après l’avoir vu travailler avec le groupe.

Selon l'ancien coach de Denain, le meneur de jeu a d’abord dû retrouver le rythme pendant la préparation. L’ajout de contenu technique lui a ensuite fait perdre de la spontanéité. Le staff a néanmoins jugé que son jeu pouvait fonctionner dans l’équipe mise en place par le staff de l'ABBR.

Un profil différent de celui de Raijon Kelly

François Sence souligne que Brock évoluera dans un registre différent de celui de Raijon Kelly, meneur star de Berck la saison passée. Il décrit sa recrue comme un joueur « petit, vif, avec une capacité de shooter de très loin ». L’entraîneur estime que ce profil peut plaire au fidèle public berckois.

La confirmation de Brock met fin à l’incertitude qui accompagnait son arrivée, depuis l'annonce de sa venue le 19 juin, alors qu’il cherchait à retrouver la compétition après une longue interruption.

Privé de match vendredi dernier en raison du report de sa rencontre face au Pôle France, Berck va lancer sa saison de Nationale 1 ce vendredi dans son Palais des Sports face à Salon-de-Provence.

Berck Rang du Fliers · Effectif 2026/2027

Arrières

Intérieurs

Autres

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