Marc-Owen Fodzo Dada rejoint Luka Doncic et Ricky Rubio dans un cercle rarissime en EuroLeague

Pour sa découverte de l’EuroLeague, Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m, 19 ans) n’a pas simplement réussi une belle entrée en matière. Le meneur de 19 ans s’est directement invité dans une catégorie statistique particulièrement restreinte.

Titularisé par Tony Parker en l’absence de TyTy Washington, le jeune Français a compilé 14 points et 5 passes décisives lors de la victoire de l’ASVEL contre le Maccabi Tel-Aviv (84-74), jeudi soir à la LDLC Arena. Il a ajouté 1 rebond, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes pour une solide évaluation de 13.

Tony Parker's coaching debut was supposed to be ASVEL's story of the night, but a 19-year-old French prospect stole the show.



Marc-Owen Fodzo Dada dropped 14 points and 5 assists in his EuroLeague debut. The last 19-year-old to do that in a EuroLeague game?



Luka Doncic.



The… pic.twitter.com/2caBED5b6S — Donatas Urbonas (@Urbodo) 25 septembre 2026

Mais une donnée supplémentaire, relevée par le journaliste de BasketNews Donatas Urbonas, permet de mesurer la rareté de cette première européenne : Fodzo Dada serait devenu seulement le troisième joueur de 19 ans de l’histoire récente de l’EuroLeague à compiler au moins 14 points et 5 passes décisives dans un match, après Ricky Rubio en 2010 et Luka Doncic en 2018.

Le 14 janvier 2010, Ricky Rubio, alors âgé de 19 ans, avait signé 14 points et 10 passes décisives avec le FC Barcelone lors d’une victoire 85-70 contre Montepaschi Siena. Une prestation accompagnée de 3 rebonds et 4 interceptions en seulement 25 minutes.

Il avait ensuite fallu attendre plus de huit ans pour revoir un joueur de 19 ans atteindre au moins 14 points et 5 passes dans un match d’EuroLeague. Le 27 avril 2018, Luka Doncic avait compilé 17 points, 5 passes décisives et 4 rebonds avec le Real Madrid contre le Panathinaïkos. Une performance réalisée dans un contexte particulièrement important : le quatrième match des playoffs, remporté 89-82 par Madrid pour valider sa qualification au Final Four.

Plus de huit ans après Doncic, Marc-Owen Fodzo Dada rejoint donc à son tour cette courte liste avec ses 14 points et 5 passes décisives pour sa première apparition en EuroLeague.

Après Rubio et Doncic, Fodzo Dada

La comparaison est évidemment statistique et ne préjuge en rien de la trajectoire future du jeune Villeurbannais. Elle situe néanmoins sa performance dans un contexte assez inhabituel pour un joueur aussi jeune.

Fodzo Dada arrive ainsi derrière deux meneurs qui avaient déjà accumulé une importante expérience du plus haut niveau européen malgré leur jeunesse. Dans son cas, le contraste est encore plus saisissant : le joueur formé notamment à Nancy disputait tout simplement son premier match d’EuroLeague !

Il sort seulement de sa première saison professionnelle complète. Avec le SLUC Nancy en 2025-2026, il avait tourné à 6,2 points et 1,8 passe décisive en 13 minutes de moyenne en Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Marc-Owen FODZO DADA Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 19 ans (11/11/2006) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 14 #21 REB 1 #112 PD 5 #13

Avant cela, il avait été champion de France U21 en 2024 puis meilleur marqueur du championnat Espoirs en 2024-2025 avec 23 points de moyenne.

Une soirée qui dépasse les débuts de Tony Parker en EuroLeague

L'histoire principale de la soirée devait initialement être celle de Tony Parker. Quelques jours après avoir perdu son premier match officiel comme entraîneur face à la Chorale de Roanne de son frère T.J. Parker en SuperCoupe (71-73), l'ancien meneur des Spurs dirigeait pour la première fois une rencontre d'EuroLeague.

Tony Parker content de la prestation de Marc-Owen Fodzo-Dada. « Il me fait un peu penser à moi […] j’ai confiance en lui ». #Euroleague pic.twitter.com/jsVKnH8MKm — Manu (@_manelo) 25 septembre 2026

Il a décroché sa première victoire européenne sur le banc dès sa première tentative, l’ASVEL s’imposant 84-74 face au Maccabi. Mais Marc-Owen Fodzo Dada lui a en partie volé la lumière.

Dans une équipe où Jae Crowder a terminé meilleur marqueur avec 19 points et Patty Mills en a ajouté 15, le jeune Français a réussi à marquer les esprits dès ses premières minutes dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Une première qui avait déjà valeur de révélation. Sa présence aux côtés de Luka Doncic et Ricky Rubio dans cette catégorie statistique lui donne désormais une dimension historique supplémentaire.