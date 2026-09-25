Zaccharie Risacher, l'heure de la relance chez les Mavericks

Zaccharie Risacher(2,01m, 21 ans) n'en est qu'à ses débuts en tant que basketteur professionnel mais l'ailier a déjà connu un premier contretemps. Échangé cet été par les Hawks après seulement deux saisons vers les Mavericks, l'ancien de la JL Bourg devra faire fructifier son potentiel dans une équipe convaincue par son profil.

CAREER NIGHT FOR ZACCHARIE RISACHER 🚨



💪 38 PTS (career-high)

💪 4 REB

💪 2 STL

💪 6 3PM pic.twitter.com/4sIArQCVyx — NBA (@NBA) 11 avril 2025

En effet, même si l'international français compte quelques détracteurs, ses qualités physiques et ses dispositions techniques restent très prometteuses pour un joueur aussi jeune.

Dans son aperçu de la saison, le site de la NBA a désigné le natif de Malaga (Espagne) comme l'une des potentielles révélations à Dallas. Pour Shaun Powell, son âge constitue notamment une raison de ne pas tirer de conclusions définitives sur le Français.

Dallas croit encore au potentiel de Risacher

« Il est rare qu'une équipe se sépare aussi rapidement d'un joueur repêché aussi haut. Il a été écarté de la rotation des Hawks lors des séries éliminatoires de l'année dernière, et il n'a que 21 ans », écrit le journaliste.

A vrai dire sa dernière saison constitue une vraie déception car le fils de Stéphane avait effectué des débuts remarqués en NBA. Après une première saison à 12,6 points de moyenne, Zaccharie Risacher a reculé à 9,6 points l'an passé, si bien que Quin Snyder l'a petit à petit relégué au bout du banc d'Atlanta. Malgré cette ombre au tableau, les Mavericks ont décidé d'offrir une place de choix au joueur de 2,03m.

Zaccharie Risacher Poste : Arrière, Ailier

Taille : 205 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : Atlanta Hawks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,3 #231 REB 3,8 #223 PD 1,1 #385

« Parfois, un joueur se trouve simplement au mauvais endroit au mauvais moment », selon Shaun Powell, encore séduit par le profil du tricolore. D'ailleurs, ce changement d'air pourrait lui faire le plus grand bien. En effet, à Dallas le contexte sera très différent. Avec Cooper Flagg comme figure de proue du projet texan et Kyrie Irving comme leader expérimenté, "Zach" n'aura pas à porter l'attaque ni à justifier chaque soir son statut de premier choix de draft.

Une pression plus faible à Dallas

Son rôle pourrait être beaucoup plus simple : défendre, courir, écarter le jeu et profiter des espaces créés par les principales armes offensives des joueurs de Dusty May. « Il a juste besoin de se libérer du poids du statut de numéro un, d'avoir davantage confiance en lui et de trouver une équipe et un entraîneur qui croient en lui », affirme Powell.

Big-D ne lui demande donc pas immédiatement de devenir une star. S'il parvient simplement à s'imposer comme un joueur de rotation fiable, le pari des Mavs pourrait déjà être récompensé.

Et à seulement 21 ans, Zaccharie Risacher dispose encore de nombreuses années pour montrer pourquoi Atlanta avait fait de lui le premier choix de la Draft 2024.