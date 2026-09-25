Nando de Colo : « HOME », un film sur sa retraite tourné là où il a commencé le basket

Nando De Colo avait annoncé en avril dernier que la saison 2025-2027 serait la dernière de sa carrière. Avec « HOME », un film de 12 minutes publié lundi 28 septembre à 18h sur ses réseaux sociaux, il revient sur cette décision sous une forme plus personnelle. Clément Daniou, de l’agence PLVYER. CREATIVE, explique à BeBasket comment ce projet, voulu par le joueur, a pris forme.

« HOME » : une initiative de Nando de Colo

Le projet est né d’une démarche de De Colo à l’approche de la fin de sa carrière, nous a expliqué l'auteur du film, Clément Daniou, qui travaillait jusqu'en 2025 pour la FFBB avant de créer sa propre agence de communication. Le film a été tourné en juillet et sera dévoilé dans son intégralité ce lundi 28 septembre.

At the dawn of a new basketball season, a look back at where my own story started… 😁

HOME.

On September 28th, 2026!



A film by PLVYER. CREATIVE pic.twitter.com/n40HNoEGam — Nando De Colo (@NandoDeColo) 23 septembre 2026

Un retour à Arras, entouré de ses proches

Pour raconter son parcours, Nando de Colo est retourné dans sa salle d’enfance, Arras, là où il a commencé le basket. Sa famille et ses proches l’accompagnent dans cette vidéo. Selon Clément Daniou, le joueur voulait proposer « quelque chose de très personnel et intime », un peu à l'image de la vidéo tournée par Nicolas Batum dans sa ville natale de Pont-l'Évêque, pour annoncer sa retraite.

« HOME » ne sera donc pas l’annonce de sa retraite, déjà évoquée en avril, mais une manière pour Nando de Colo de la raconter lui-même sa carrière, remercier les personnes qui l'ont entourés. Le film de 12 minutes sera disponible lundi 28 septembre à 18h sur ses réseaux sociaux.