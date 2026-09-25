Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Nando de Colo : « HOME », un film sur sa retraite tourné là où il a commencé le basket

Nando de Colo dévoilera lundi 28 septembre « HOME », un film de 12 minutes consacré à sa retraite, sur ses réseaux sociaux. Tournée en juillet dans sa salle d’enfance à Arras, la vidéo place sa famille et ses proches au centre du récit.
|
Résumé
Écouter
Nando de Colo : « HOME », un film sur sa retraite tourné là où il a commencé le basket
Nando De Colo va revenir sur la fin de sa carrière dans une vidéo de 12 minutes, publiée ce lundi 28 septembre
Crédit photo : PLVYER. CREATIVE
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Nando De Colo avait annoncé en avril dernier que la saison 2025-2027 serait la dernière de sa carrière. Avec « HOME », un film de 12 minutes publié lundi 28 septembre à 18h sur ses réseaux sociaux, il revient sur cette décision sous une forme plus personnelle. Clément Daniou, de l’agence PLVYER. CREATIVE, explique à BeBasket comment ce projet, voulu par le joueur, a pris forme.

« HOME » : une initiative de Nando de Colo

Le projet est né d’une démarche de De Colo à l’approche de la fin de sa carrière, nous a expliqué l'auteur du film, Clément Daniou, qui travaillait jusqu'en 2025 pour la FFBB avant de créer sa propre agence de communication. Le film a été tourné en juillet et sera dévoilé dans son intégralité ce lundi 28 septembre.

Un retour à Arras, entouré de ses proches

Pour raconter son parcours, Nando de Colo est retourné dans sa salle d’enfance, Arras, là où il a commencé le basket. Sa famille et ses proches l’accompagnent dans cette vidéo. Selon Clément Daniou, le joueur voulait proposer « quelque chose de très personnel et intime », un peu à l'image de la vidéo tournée par Nicolas Batum dans sa ville natale de Pont-l'Évêque, pour annoncer sa retraite.

« HOME » ne sera donc pas l’annonce de sa retraite, déjà évoquée en avril, mais une manière pour Nando de Colo de la raconter lui-même sa carrière, remercier les personnes qui l'ont entourés. Le film de 12 minutes sera disponible lundi 28 septembre à 18h sur ses réseaux sociaux.

France
France
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Nando de Colo : « HOME », un film sur sa retraite tourné là où il a commencé le basket