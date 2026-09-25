Dijon laisse Strasbourg sur place en ouverture de la Betclic ELITE
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Le premier match de la saison de Betclic ELITE a largement tourné en faveur de la JDA Dijon. Devant son public au Palais des sports Jean-Michel-Geoffroy, l’équipe de Vincent Dumestre a dominé la SIG Strasbourg (81-72) dans un match en pleine maîtrise, après un premier quart-temps parfait (25-8).
Les titulaires ont porté le collectif bourguignon, à l’image du All-Star Shevon Thompson, qui termine en double-double (17 points à 7/11 aux tirs et 13 rebonds pour 24 d’évaluation en 23 minutes).
Dijon 81 - 72 Strasbourg · Betclic ELITE · 25/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Dijon
|Tom Audry
|4
|0
|3
|Justin Bibbins
|7
|6
|8
|Kregor Hermet
|12
|3
|0
|Quentin Losser
|6
|3
|0
|Silas Melson
|10
|0
|0
|Williams Narace
|5
|6
|1
|Emrys Dadeke
|0
|0
|0
|Karl Zamatta
|0
|0
|0
|David Holston
|5
|0
|1
|Elwin Ndjock
|5
|6
|0
|Kevion Taylor
|10
|3
|2
|Shevon Thompson
|17
|13
|0
|Strasbourg
|Abdoulaye Ndoye
|2
|5
|3
|William Pfister
|6
|7
|0
|Jaylen Hands
|23
|1
|3
|Tymu Chenery
|8
|3
|1
|Maxence Lemoine
|8
|2
|5
|Justin Mckoy
|3
|3
|1
|Neftali Difuidi
|10
|2
|0
|Ben Gregg
|4
|1
|0
|Sam Alajiki
|3
|4
|1
|Jakob Forrester
|5
|3
|0
Justin Bibbins a été maladroit (7 points à 2/9 aux tirs) mais il a pesé dans les autres secteurs avec notamment 6 rebonds, 8 passes décisives et 1 interception. Kregor Hermet a ajouté 12 points à 5/8 aux tirs et Silas Melson 10 points à 4/5 aux tirs.
Incapables de trouver la mire ni derrière l’arc (7/27 à 3-points dont un 0/5 pour le seul Maxence Lemoine) ni derrière la ligne (7/16 aux lancers-francs), les Alsaciens n’ont pas su combler leur mauvaise entame, se reposant essentiellement sur les exploits individuels de Jaylen Hands, 23 points à 7/10 aux tirs dont 3/7 derrière l’arc, 3 passes décisives et 2 interceptions.
La SIG larguée en dix minutes
Pour sa première dans le costume de numéro un sur le banc dijonnais, Vincent Dumestre a vécu une soirée idyllique, avec une entame de rêve de ses joueurs. Le collectif bourguignon s’est détaché en trois minutes chrono (10-3) et a vécu un premier quart-temps sans accroc, remporté 25 à 8.
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Sans réponse, l'équipe de Janis Gailitis a eu tout faux sur ses dix premières minutes, à l'image de ses 6 pertes de balles, son 0/5 aux lancers-francs et son faible 3/13 aux tirs. Après dix minutes, Justin McKoy, meilleur scoreur de la présaison de Betclic ELITE, était encore muet (3 points à 1/3 aux tirs au final) et Abdoulaye Ndoye pointait à -5 d’évaluation (2 points à 1/6 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives au final).
Jaylen Hands a tenté de sonner la révolte en permettant à Strasbourg de repasser sous la barre des dix unités au milieu du deuxième quart-temps (32-23, 16e) et même à la mi-temps (41-33). Mais le rapproché fut de courte durée puisque les Dijonnais, sûrs de leurs force, ont repris le large au troisième quart-temps (62-44, 30e).
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En contrôle, la JDA Dijon n'aura perdu que le seul dernier quart-temps, 24 à 18, mais sans jouer à se faire peur. Les coéquipiers de Netfali Difuidi (10 points à 4/11 aux tirs) partaient de trop loin.
Dijon 81 - 72 Strasbourg · Betclic ELITE 2026-2027 · 25/09/2026
Leaders
|Dijon
|Strasbourg
|PTS
|Shevon Thompson 17
|Jaylen Hands 23
|REB
|Shevon Thompson 13
|William Pfister 7
|PD
|Justin Bibbins 8
|Maxence Lemoine 5
Statistiques d'équipe
|Dijon
|Strasbourg
|TIRS
|49,2 %
|42,6 %
|3PTS
|7/18
|7/27
|LF
|12/20
|7/16
|REB
|42
|38
|RO
|15
|17
Cinq matchs ce samedi
La première journée de Betclic ELITE se poursuivra ce samedi avec cinq matchs et une nouvelle programmation : Boulazac - Roanne et Chalon-sur-Saône - Limoges à 18h, Gravelines-Dunkerque - Le Mans et Saint-Quentin - Bourg-en-Bresse à 18h30, et enfin Nanterre - Pau-Lacq-Orthez à 20h30.
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