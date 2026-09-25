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Dijon laisse Strasbourg sur place en ouverture de la Betclic ELITE

Bien emmenée par Shevon Thompson (17 points, 13 rebonds) et Justin Bibbins (7 points, 6 rebonds, 8 passes décisives), la JDA Dijon a très bien négocié son premier match de la saison de Betclic ELITE contre la SIG Strasbourg (81-72).
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Résumé
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Dijon laisse Strasbourg sur place en ouverture de la Betclic ELITE
Shevon Thompson, déjà un premier chantier pour son retour en Betclic ELITE.
Crédit photo : FOXAEP
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Le premier match de la saison de Betclic ELITE a largement tourné en faveur de la JDA Dijon. Devant son public au Palais des sports Jean-Michel-Geoffroy, l’équipe de Vincent Dumestre a dominé la SIG Strasbourg (81-72) dans un match en pleine maîtrise, après un premier quart-temps parfait (25-8).

Les titulaires ont porté le collectif bourguignon, à l’image du All-Star Shevon Thompson, qui termine en double-double (17 points à 7/11 aux tirs et 13 rebonds pour 24 d’évaluation en 23 minutes).

Dijon 81 - 72 Strasbourg · Betclic ELITE · 25/09/2026

MatchPTSREBPD
DijonTom Audry403
Justin Bibbins768
Kregor Hermet1230
Quentin Losser630
Silas Melson1000
Williams Narace561
Emrys Dadeke000
Karl Zamatta000
David Holston501
Elwin Ndjock560
Kevion Taylor1032
Shevon Thompson17130
StrasbourgAbdoulaye Ndoye253
William Pfister670
Jaylen Hands2313
Tymu Chenery831
Maxence Lemoine825
Justin Mckoy331
Neftali Difuidi1020
Ben Gregg410
Sam Alajiki341
Jakob Forrester530

Justin Bibbins a été maladroit (7 points à 2/9 aux tirs) mais il a pesé dans les autres secteurs avec notamment 6 rebonds, 8 passes décisives et 1 interception. Kregor Hermet a ajouté 12 points à 5/8 aux tirs et Silas Melson 10 points à 4/5 aux tirs.


Incapables de trouver la mire ni derrière l’arc (7/27 à 3-points dont un 0/5 pour le seul Maxence Lemoine) ni derrière la ligne (7/16 aux lancers-francs), les Alsaciens n’ont pas su combler leur mauvaise entame, se reposant essentiellement sur les exploits individuels de Jaylen Hands, 23 points à 7/10 aux tirs dont 3/7 derrière l’arc, 3 passes décisives et 2 interceptions.

La SIG larguée en dix minutes

Pour sa première dans le costume de numéro un sur le banc dijonnais, Vincent Dumestre a vécu une soirée idyllique, avec une entame de rêve de ses joueurs. Le collectif bourguignon s’est détaché en trois minutes chrono (10-3) et a vécu un premier quart-temps sans accroc, remporté 25 à 8.

Sans réponse, l'équipe de Janis Gailitis a eu tout faux sur ses dix premières minutes, à l'image de ses 6 pertes de balles, son 0/5 aux lancers-francs et son faible 3/13 aux tirs. Après dix minutes, Justin McKoy, meilleur scoreur de la présaison de Betclic ELITE, était encore muet (3 points à 1/3 aux tirs au final) et Abdoulaye Ndoye pointait à -5 d’évaluation (2 points à 1/6 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives au final).

Jaylen Hands a tenté de sonner la révolte en permettant à Strasbourg de repasser sous la barre des dix unités au milieu du deuxième quart-temps (32-23, 16e) et même à la mi-temps (41-33). Mais le rapproché fut de courte durée puisque les Dijonnais, sûrs de leurs force, ont repris le large au troisième quart-temps (62-44, 30e).

En contrôle, la JDA Dijon n'aura perdu que le seul dernier quart-temps, 24 à 18, mais sans jouer à se faire peur. Les coéquipiers de Netfali Difuidi (10 points à 4/11 aux tirs) partaient de trop loin.

Dijon 81 - 72 Strasbourg · Betclic ELITE 2026-2027 · 25/09/2026

Leaders

DijonStrasbourg
PTSShevon Thompson 17Jaylen Hands 23
REBShevon Thompson 13William Pfister 7
PDJustin Bibbins 8Maxence Lemoine 5

Statistiques d'équipe

DijonStrasbourg
TIRS49,2 %42,6 %
3PTS7/187/27
LF12/207/16
REB4238
RO1517

Cinq matchs ce samedi

La première journée de Betclic ELITE se poursuivra ce samedi avec cinq matchs et une nouvelle programmation : Boulazac - Roanne et Chalon-sur-Saône - Limoges à 18h, Gravelines-Dunkerque - Le Mans et Saint-Quentin - Bourg-en-Bresse à 18h30, et enfin Nanterre - Pau-Lacq-Orthez à 20h30.

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