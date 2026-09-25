Le premier match de la saison de Betclic ELITE a largement tourné en faveur de la JDA Dijon. Devant son public au Palais des sports Jean-Michel-Geoffroy, l’équipe de Vincent Dumestre a dominé la SIG Strasbourg (81-72) dans un match en pleine maîtrise, après un premier quart-temps parfait (25-8).

Les titulaires ont porté le collectif bourguignon, à l’image du All-Star Shevon Thompson, qui termine en double-double (17 points à 7/11 aux tirs et 13 rebonds pour 24 d’évaluation en 23 minutes).

Dijon 81 - 72 Strasbourg · Betclic ELITE · 25/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Dijon Tom Audry 4 0 3 Justin Bibbins 7 6 8 Kregor Hermet 12 3 0 Quentin Losser 6 3 0 Silas Melson 10 0 0 Williams Narace 5 6 1 Emrys Dadeke 0 0 0 Karl Zamatta 0 0 0 David Holston 5 0 1 Elwin Ndjock 5 6 0 Kevion Taylor 10 3 2 Shevon Thompson 17 13 0 Strasbourg Abdoulaye Ndoye 2 5 3 William Pfister 6 7 0 Jaylen Hands 23 1 3 Tymu Chenery 8 3 1 Maxence Lemoine 8 2 5 Justin Mckoy 3 3 1 Neftali Difuidi 10 2 0 Ben Gregg 4 1 0 Sam Alajiki 3 4 1 Jakob Forrester 5 3 0

Justin Bibbins a été maladroit (7 points à 2/9 aux tirs) mais il a pesé dans les autres secteurs avec notamment 6 rebonds, 8 passes décisives et 1 interception. Kregor Hermet a ajouté 12 points à 5/8 aux tirs et Silas Melson 10 points à 4/5 aux tirs.

Incapables de trouver la mire ni derrière l’arc (7/27 à 3-points dont un 0/5 pour le seul Maxence Lemoine) ni derrière la ligne (7/16 aux lancers-francs), les Alsaciens n’ont pas su combler leur mauvaise entame, se reposant essentiellement sur les exploits individuels de Jaylen Hands, 23 points à 7/10 aux tirs dont 3/7 derrière l’arc, 3 passes décisives et 2 interceptions.

La SIG larguée en dix minutes

Pour sa première dans le costume de numéro un sur le banc dijonnais, Vincent Dumestre a vécu une soirée idyllique, avec une entame de rêve de ses joueurs. Le collectif bourguignon s’est détaché en trois minutes chrono (10-3) et a vécu un premier quart-temps sans accroc, remporté 25 à 8.

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Sans réponse, l'équipe de Janis Gailitis a eu tout faux sur ses dix premières minutes, à l'image de ses 6 pertes de balles, son 0/5 aux lancers-francs et son faible 3/13 aux tirs. Après dix minutes, Justin McKoy, meilleur scoreur de la présaison de Betclic ELITE, était encore muet (3 points à 1/3 aux tirs au final) et Abdoulaye Ndoye pointait à -5 d’évaluation (2 points à 1/6 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives au final).

Jaylen Hands a tenté de sonner la révolte en permettant à Strasbourg de repasser sous la barre des dix unités au milieu du deuxième quart-temps (32-23, 16e) et même à la mi-temps (41-33). Mais le rapproché fut de courte durée puisque les Dijonnais, sûrs de leurs force, ont repris le large au troisième quart-temps (62-44, 30e).

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En contrôle, la JDA Dijon n'aura perdu que le seul dernier quart-temps, 24 à 18, mais sans jouer à se faire peur. Les coéquipiers de Netfali Difuidi (10 points à 4/11 aux tirs) partaient de trop loin.

Cinq matchs ce samedi

La première journée de Betclic ELITE se poursuivra ce samedi avec cinq matchs et une nouvelle programmation : Boulazac - Roanne et Chalon-sur-Saône - Limoges à 18h, Gravelines-Dunkerque - Le Mans et Saint-Quentin - Bourg-en-Bresse à 18h30, et enfin Nanterre - Pau-Lacq-Orthez à 20h30.

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