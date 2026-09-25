Deuxième victoire convaincante pour le trio français d’Ulm

Cinq jours après son entrée en matière réussie devant ses supporters contre Ludwigsbourg (86-77), ratiopharm Ulm a récidivé loin de ses bases sur le parquet de Phoenix Hagen. Un succès net, grâce à une belle contribution d’Armel Traoré, Adam Atamna et Meïssa Faye.

Après avoir cumulé 24 points lors de la première journée, le trio français a fait encore mieux avec un total de 30 unités, soit près d’un tiers des points d’Ulm. Armel Traoré s’est particulièrement mis en valeur avec 14 points et 6 rebonds, tout comme Adam Atamna, titulaire et auteur de 10 points. Moins en vue, Meïssa Faye a tout de même ajouté 6 points et 4 rebonds.

Les anciens Villeurbannais Atamna et Traoré très en vue

De nouveau propulsé dans le cinq de départ, Adam Atamna a mis son équipe sur la voie (21-27 après dix minutes). S’il n’a pas trouvé la mire derrière l’arc (0/4 à 3-points), l’ancien Villeurbannais a montré toute sa palette offensive (10 points à 4/10 aux tirs et 5 rebonds, 3 passes décisives en 22 minutes) et termine avec le deuxième +/- de la partie avec +20 quand il était sur le terrain.

Phoenix Hagen 78 - 93 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 25/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Phoenix Hagen Tim Uhlemann 4 1 0 Nicola Schultze 0 0 0 Jan Razdevsek 0 0 2 Trenton Gibson 11 6 5 Cameron Krutwig 14 5 3 Adam Kunkel 15 2 1 Tyler Polley 15 5 0 Patricio Garino 2 2 1 Fabian Bleck 4 4 3 Marvin Omuvwie 5 2 0 Bjarne Kraushaar 8 2 7 ratiopharm Ulm Armel Traoré 14 6 1 Michael Rataj 18 2 4 Ibrahim Watson-Boye 17 0 3 Lenny Liedtke 0 0 0 Simisola Shittu 14 10 3 Devin Schmidt 4 0 3 Jaylen Sims 10 2 1 Dwayne Koroma 0 2 0 Adam Atamna 10 5 3 Meïssa Faye 6 4 2 Marvin Heckel 0 2 1

Troisième meilleur marqueur de son équipe, Armel Traoré s’est également montré très efficace avec 14 points à 6/7 aux tirs, 6 rebonds et 1 contre en 21 minutes.

Phoenix Hagen 78 - 93 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 25/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Phoenix Hagen Tim Uhlemann 4 1 0 Nicola Schultze 0 0 0 Jan Razdevsek 0 0 2 Trenton Gibson 11 6 5 Cameron Krutwig 14 5 3 Adam Kunkel 15 2 1 Tyler Polley 15 5 0 Patricio Garino 2 2 1 Fabian Bleck 4 4 3 Marvin Omuvwie 5 2 0 Bjarne Kraushaar 8 2 7 ratiopharm Ulm Armel Traoré 14 6 1 Michael Rataj 18 2 4 Ibrahim Watson-Boye 17 0 3 Lenny Liedtke 0 0 0 Simisola Shittu 14 10 3 Devin Schmidt 4 0 3 Jaylen Sims 10 2 1 Dwayne Koroma 0 2 0 Adam Atamna 10 5 3 Meïssa Faye 6 4 2 Marvin Heckel 0 2 1

Meilleur marqueur français lors du premier match, Meïssa Faye s’est fait un peu plus discret sur cette rencontre. Le Drômois a compilé 6 points à 3/7 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes.

Ulm démarre parfaitement

Sans réponse des locaux, Ulm s’est détaché progressivement jusqu’à prendre 12 points d’avance à la fin du troisième quart-temps. Michael Rataj a terminé meilleur marqueur d’Ulm avec 18 points, accompagnés de 4 passes décisives, 2 rebonds et 3 interceptions.

L’ancien Limougeaud Simi Shittu a également pesé en livrant son deuxième double-double consécutif à 14 points - dont un dunk haut en altitude - et 10 rebonds, tandis qu’Ibi Watson a ajouté 17 points.

« Il y a toujours une ambiance incroyable à Hagen, et nous avons dû lutter contre cela aujourd'hui. Après la mi-temps, nous avons connu un bon passage où nous avons marqué des points faciles et avons pu bien appliquer nos ajustements. Je suis fier que nous ayons pu améliorer notre défense lors des deux premiers matchs et, surtout, limiter nos pertes de balle », a souligné l'entraîneur Ty Harrelson après la rencontre.

Co-leader provisoire de Bundesliga (2 victoires en autant de matchs), Ulm va très vite enchaîner avec la réception de Würzburg ce dimanche à 18 heures, suivie de son entrée en lice en EuroCup ce mercredi contre Balkan Botevgrad.