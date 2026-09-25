Ancien de Limoges et Chalon, Nemanja Nenadic vers un nouveau défi en Asie

Nemanja Nenadic va poursuivre sa carrière à Taïwan. Son agent Miško Ražnatović a annoncé l’arrivée de l’arrière serbe, passé par le Limoges puis par l’Élan Chalon, au CTBC DEA, après son passage d'une saison à Gaziantep.

PROFIL JOUEUR Nemanja NENADIC Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 197 cm Âge: 33 ans (02/01/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,5 #116 REB 2,4 #131 PD 2,9 #44

Nemanja Nenadic quitte Gaziantep pour Taïwan

Nemanja Nenadic évoluait à Gaziantep en deuxième division turque lors de la saison 2025-2026. Il y avait notamment retrouvé le néo-Antibois Željko Šakić, avec qui il avait joué à Chalon. Son agent n’a pas précisé la durée de son engagement dans le championnat taïwanais.

Nemanja Nenadic is the new player of Ctbc Dea from Taiwan! He played for Gaziantep in Turkey, last season!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 25 septembre 2026

Une saison à Limoges, un court passage à Chalon

Arrivé à l’Élan Chalon à l’été 2024 en provenance de Limoges, Nemanja Nenadic avait quitté le club bourguignon en décembre de la même année. Chalon avait alors expliqué que l’arrivée de Michael Stockton lui donnait un joueur étranger de trop au regard des contraintes réglementaires. Le club précisait également que Nenadic avait demandé à être libéré pour obtenir un rôle plus important ailleurs, à savoir à l'Arka Gdynia en Pologne.