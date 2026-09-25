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Ancien de Limoges et Chalon, Nemanja Nenadic vers un nouveau défi en Asie

Le célèbre agent Miško Ražnatović annonce que l’ancien joueur de Limoges et de Chalon, Nemanja Nenadic, rejoint le CTBC DEA à Taïwan, après une saison en deuxième division turque.
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Résumé
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Ancien de Limoges et Chalon, Nemanja Nenadic vers un nouveau défi en Asie
Nemanja Nenadic a disputé la saison 2023-2024 au Limoges CSP.
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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Nemanja Nenadic va poursuivre sa carrière à Taïwan. Son agent Miško Ražnatović a annoncé l’arrivée de l’arrière serbe, passé par le Limoges puis par l’Élan Chalon, au CTBC DEA, après son passage d'une saison à Gaziantep.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nemanja Nenadic.jpg
Nemanja NENADIC
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 197 cm
Âge: 33 ans (02/01/1993)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
7,5
#116
REB
2,4
#131
PD
2,9
#44

Nemanja Nenadic quitte Gaziantep pour Taïwan

Nemanja Nenadic évoluait à Gaziantep en deuxième division turque lors de la saison 2025-2026. Il y avait notamment retrouvé le néo-Antibois Željko Šakić, avec qui il avait joué à Chalon. Son agent n’a pas précisé la durée de son engagement dans le championnat taïwanais.

Une saison à Limoges, un court passage à Chalon

Arrivé à l’Élan Chalon à l’été 2024 en provenance de Limoges, Nemanja Nenadic avait quitté le club bourguignon en décembre de la même année. Chalon avait alors expliqué que l’arrivée de Michael Stockton lui donnait un joueur étranger de trop au regard des contraintes réglementaires. Le club précisait également que Nenadic avait demandé à être libéré pour obtenir un rôle plus important ailleurs, à savoir à l'Arka Gdynia en Pologne.

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