Coupe intercontinentale FIBA : le programme des demi-finales à Pékin

Les demi-finales de la Coupe intercontinentale FIBA se disputeront ce samedi à Pékin. Les RSSB Tigers et NBA G-League United ouvriront la journée à 9h30, heure française. Le Rytas Vilnius et les Boca Juniors se retrouveront à 13h30. Premiers de leur groupe, NBA G-League United et le Rytas affronteront chacun le deuxième de l’autre groupe. La finale et le match pour la troisième place auront lieu dimanche.

Coupe intercontinentale FIBA : deux demi-finales samedi

• 9h30, heure française : RSSB Tigers – NBA G-League United

• 13h30, heure française : Rytas Vilnius – Boca Juniors

Les deux rencontres se joueront au National Indoor Stadium de Pékin. Avant les demi-finales, les Shanghai Sharks et les Beijing Royal Fighters se disputent actuellement le match pour la cinquième place, depuis 6h, heure française.

Le Rytas Vilnius et NBA G-League United ont fini en tête de leur groupe

Le Rytas Vilnius a terminé la phase de groupes avec deux victoires, dont un succès 107-66 contre les Shanghai Sharks jeudi. La NBA G-League United a également gagné ses deux matches. Sa victoire 79-74 face aux Boca Juniors lui a assuré la première place de son groupe. Les RSSB Tigers et les Boca Juniors se sont qualifiés en terminant deuxièmes.