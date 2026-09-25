Le Havre et Levallois fêtent leur retour en ELITE 2 par des succès

Après des mois d’attente, l’ELITE 2 a enfin repris ses droits ce vendredi 25 septembre. Huit matchs étaient au programme de cette première soirée de deuxième division masculine française, et déjà quatre victoires à l’extérieur sont à noter pour Evreux, Vichy, Hyères-Toulon et Levallois. Le Havre est le premier leader après sa victoire contre le SCABB.

Levallois au bout du suspens, Ajare Sanni s’offre le premier carton de la saison

Levallois a arraché un premier succès dès la première journée à l’extérieur, en l’emportant à Quimper (77-79). La bande à Kezza Giffa (17 points, 5 passes décisives), Clifton Moore (17 points, 10 rebonds) et Kane Milling (18 points, 7 rebonds) a limité les Béliers à 3/16 à 3-points en première mi-temps et résisté au retour des Bretons. Dans un moneytime irrespirable, Tom Digbeu (13 points) a égalisé à 77-77 à 33 secondes de la fin avant d’inscrire le dunk de la victoire.

Le Havre 90 - 77 SCABB · ELITE 2 · 25/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Le Havre Cédric Bah 5 4 4 Ajare Sanni 34 2 2 Thibault Desseignet 9 0 3 Maxime Galin 0 3 1 Marc Gosselin 3 2 2 Brano Djukanovic 5 1 0 Jonah Pierce 5 4 3 Yannick Nkombou 8 5 0 Jalin Anderson 16 4 0 Steven Cayol 5 6 2 SCABB Sean Smith 5 5 2 Jubrile Belo 11 1 0 Pape Diop 4 7 1 Robin Ducoté 5 1 0 Maxim Eugene 8 0 2 Tavon King 11 3 5 Maël Hamon-Crespin 4 2 0 Narcisse Kuyo 2 2 0 Abdoulaye Loum 11 6 0 Timothé Vergiat 16 1 9

L’autre promu, Le Havre, a profité « du retard collectif » du SCABB selon Julien Cortey. Malgré une entame de match poussive (8-15, 7e), le STB s’est finalement dirigé vers une victoire tranquille (90-77) pour son grand retour dans l’antichambre, huit ans après. Acteur majeur de l’accession en ELITE 2, Ajare Sanni s’est montré intraitable avec 34 points à 11/24 aux tirs dont 6/13 à 3-points (et 6/6 aux lancers-francs), plus 2 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 25 d’évaluation en 29 minutes.

Sasha Derradji se montre, La Rochelle se fait peur

Marqué par une préparation chaotique, le Stade Rochelais a ouvert sa saison par une victoire contre l’Alliance Sport Alsace (95-88). Portée par Sasha Derradji (20 points, 6 rebonds, 11 passes), l’équipe de Germain Castano a réalisé un premier quart-temps parfait (33-20) et a compté jusqu’à 23 points d’avance au milieu du troisième quart-temps.

La Rochelle 95 - 88 Alliance Sport Alsace · ELITE 2 · 25/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD La Rochelle Mehdy Chiheb 0 0 1 Tayris Diabate 0 0 0 Jimmy Boeheim 18 10 3 Sasha Derradji 20 6 11 Ibrahima Haidara 9 2 0 Lucas Hergott 8 2 0 Bensley Joseph 9 1 0 Babacar Mbye 4 4 0 Seydou Ndiaye 13 5 2 Andréa Samat 5 1 0 Jase Townsend 9 0 1 Alliance Sport Alsace Jaden Bediako 0 0 0 Nikola Knezevic 8 2 2 Jules Grotzinger 0 0 0 Petar Aranitovic 19 4 3 Ludovic Beyhurst 4 7 7 Louis Cassier 8 5 5 Allan Jeanne-Rose 21 13 4 Russell Jones 22 3 1 Matteo Kiefer 0 0 0 Killian Malwaya 6 3 0

Pourtant, elle s’est sabordée et les coéquipiers d’Allan Jeanne-Rose (21 points, 13 rebonds) se sont dépassés pour revenir, et même prendre l’avantage dans les dernières minutes (83-85) ! Mais la débauche d’énergie s’est payée en fin de match, où Sasha Derradji s'est comporté en patron.

Caen et Vichy l’emportent après prolongation

Attendu au tournant après un exercice 2025-2026 décevant, Caen a joué avec le feu mais a fini par l’emporter contre Aix-Maurienne (95-91 après prolongation). Portée par Lee Moore (16 points, 8 passes décisives) et Tyler Thomas (19 points), l’équipe de Jean-Baptiste Lecrosnier a mené pendant l’intégralité du temps réglementaire mais a finalement été poussée à la prolongation (81-81), faute d’avoir su tuer le match. Dans l'extra time, c’est Leo DeBruhl (9 points) qui est sorti de sa boîte pour tuer la rencontre.

𝗟𝗜𝗩𝗘 l 🔵🔵🔵🔵@RouenMBasket 88 🆚 88 JAV



Sur un tir à 3 points de Nolan, on arrache la prolongation. 5 minutes minium à jouer 😤#JAV #ELITE2 pic.twitter.com/k9wOSNdamt — JA Vichy Basket (@jav_basket) 25 septembre 2026

Scénario semblable à Rouen, mais avec une fin de rencontre en faveur de Vichy. Les hommes d’Elise Prodhomme, portés par Ray’Sean Taylor (27 points) ont rattrapé un retard de 10 unités et arraché la prolongation sur un tir à 3-points de Nolan Kingue (11 points), avant d’achever l’équipe de Jean-Denys Choulet au bout du suspens (97-101). Akram Naji a loupé deux lancers-francs pour tuer la rencontre.

Le trou d’air de l’ADA Blois à Denain

Devant son public, Denain a marqué les esprits en repoussant Blois (87-76). Malgré une entame en leur défaveur (19-24), les Dragons de Lien Phillip (16 points, 8 rebonds), Gaétan Meynie (16 points, 6 passes décisives) et Olivier Cortale (11 points, 11 rebonds) ont réalisé le deuxième quart-temps parfait, remporté 30 à 12, pour se détacher.

Les coéquipiers de David Coit (17 points) n’ont pas inversé la tendance en deuxième mi-temps. A noter qu’Oscar Wembanyama (1 point en 11 minutes) s’est montré discret pour sa première dans l’antichambre.

Evreux et Hyères-Toulon l’emportent à l’extérieur

Privé de son meilleur scoreur de la préparation Keaston Williis (congé paternité), Poitiers s’est loupé à domicile pour son entrée en matière contre Evreux (80-86). L’ALM a pu compter sur d’excellents Jagan Mosely (20 points), Rigo Edzata (20 points) et JaCobi Wood (10 points, 9 passes décisives) pour débuter avec un succès à l’extérieur.

Soirée similaire pour Hyères-Toulon, vainqueur à Fos-sur-Mer (76-82) grâce notamment à une domination sans partage aux rebonds (53 prises à 26). Malgré ceci les BYers ont longtemps tenu le choc, grâce notamment aux 21 points de la recrue Michael Oguine, avant de faiblir en fin de match. Comme l’an dernier, John Roberson s’est montré précieux (21 points à 6/11 aux tirs, 3 interceptions), accompagné d’un solide Frank Mitchell (14 points, 12 rebonds).

La première journée d’ELITE 2 se terminera ce samedi 26 septembre avec Antibes - Nantes à 19 heures ainsi que Orléans - Châlons-Reims à 20 heures.