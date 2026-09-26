ITW Yvann Mbaya, de Bourg à Roanne : « Je veux montrer le joueur que je suis »

La saison passée lui a offert un titre européen, mais elle a aussi laissé Yvann Mbaya sur sa faim. À la JL Bourg, le pivot a découvert la Betclic ÉLITE et l’EuroCup dans un rôle plus restreint que celui qu’il avait occupé pendant trois saisons à l’Alliance Sport Alsace, en ÉLITE 2. Première recrue annoncée par la Chorale de Roanne après sa remontée en première division, il a choisi un club où T.J. Parker lui a rapidement proposé davantage de responsabilités. À quelques jours du début du championnat, il raconte ce changement de cap et les premières semaines d’un collectif déjà confronté à un coup dur.