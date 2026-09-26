ITW Yvann Mbaya, de Bourg à Roanne : « Je veux montrer le joueur que je suis »
Vainqueur de l’EuroCup avec la JL Bourg, Yvann Mbaya a rejoint la Chorale de Roanne jusqu’en 2028. Le pivot revient sur T.J. Parker, ses premiers pas dans un groupe marqué par la blessure de Darius Hannah et ses ambitions pour la saison.
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Yvann Mbaya sous ses nouvelles couleurs face à l'ASVEL. Crédit photo : Loic Wacziak
Crédit photo : Loic Wacziak
La saison passée lui a offert un titre européen, mais elle a aussi laissé Yvann Mbaya sur sa faim. À la JL Bourg, le pivot a découvert la Betclic ÉLITE et l’EuroCup dans un rôle plus restreint que celui qu’il avait occupé pendant trois saisons à l’Alliance Sport Alsace, en ÉLITE 2. Première recrue annoncée par la Chorale de Roanne après sa remontée en première division, il a choisi un club où T.J. Parker lui a rapidement proposé davantage de responsabilités. À quelques jours du début du championnat, il raconte ce changement de cap et les premières semaines d’un collectif déjà confronté à un coup dur.
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Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.
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