Fantasy BeBasket : plus de 600 joueurs disponibles ce samedi !
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La Fantasy BeBasket continue de grandir (plus de 200 managers enregistrés en deux jours !) et va prendre un nouveau tournant ce week-end pour tous les fans de basket avec de nombreux matchs et joueurs disponibles. Tour d'horizon des matchs de ce samedi 26 septembre.
1/ Betclic ELITE
Suite de la 1ère journée du championnat avec 5 rencontres ce jour :
18h00: Boulazac - Roanne
18h00: Chalon Limoges
18h30: Gravelines - Le mans
18h30: Saint-Quentin - Bourg-en-Bresse
20h30: Nanterre - Pau-Lacq-Orthez
2/ Élite 2
19h00: Orléans - Champagne Basket
20h00: Antibes - Nantes
3/ Espoirs Elite et Elite 2
Les Espoirs Elite entament également la première journée de leur championnat ce week-end, tandis que les Espoirs Elite 2 disputent déjà leur 2e journée. Parmi les bonnes surprises de la première journée qui jouent ce samedi, on retrouve notamment Elliot Valcy (1,88 m, 19 ans) et Tidiann Dulas (2,01 m, 18 ans) :
Espoirs Champagne Basket 87 - 67 Espoirs Fos Provence · Espoirs ELITE 2 · 16/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Espoirs Champagne Basket
|Elliot Valcy
|32
|3
|4
|Tom Bouvard
|5
|5
|1
|Nathanael Grosheny
|9
|2
|2
|Thierno Adalla
|5
|5
|0
|Félix Hamel-Laneelle
|8
|5
|2
|Dwayne Da Sylva
|0
|1
|1
|Alban Lambinet
|16
|5
|3
|Lenny Leogane
|2
|1
|1
|Dimitri Leo
|7
|7
|0
|Marceau Thomassin
|3
|0
|1
|Jad Hammoud
|0
|4
|2
|Espoirs Fos Provence
|Arthur Merignat
|2
|3
|3
|Maxime Pedreno
|12
|2
|0
|Léo Palene
|12
|7
|0
|Tao Halbwachs
|20
|4
|5
|Hamza El Alami
|2
|5
|1
|Ioannis Vidale
|5
|2
|3
|Nael Zouggar
|0
|4
|1
|Kilyan Bader
|8
|2
|3
|Zackary Kane
|6
|3
|0
|Fodé Gueye
|0
|3
|0
Espoirs SCABB 104 - 85 Espoirs Hyères-Toulon · Espoirs ELITE 2 · 19/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Espoirs SCABB
|Loris Caparros
|11
|0
|4
|Noah Diatta
|4
|13
|6
|Tidiann Dulas
|25
|4
|3
|Lilian Pizzini
|18
|4
|2
|Heaven Kabongo
|6
|2
|2
|Raphael Judith
|8
|2
|1
|Yohan Renou
|4
|1
|9
|Timéo Rigaux
|28
|6
|1
|Espoirs Hyères-Toulon
|Jefferson Diallo
|12
|5
|2
|Hugo Colette
|26
|4
|5
|Clair-David Mageot
|0
|1
|1
|Raphaël Didelot
|12
|9
|6
|Lilian Rinaldo-Komlan
|9
|3
|0
|Noah Risacher
|1
|2
|0
|Nolan Bezombes
|8
|3
|2
|Kenjy Itoumbou-Moniez
|0
|0
|0
|Louis Banquet
|4
|6
|2
|Pape-Bamba Sourang
|5
|5
|0
|François-Aaron Ateba
|8
|6
|3
4/ La Boulangère Wonderligue & LF2
Les championnats féminin reprennent également ce week-end :
Comme repères, nous avons les performances du premier tour de la Coupe de France Féminine avec notamment Julie Tetart (42 d'évaluation contre La Tronche Meylan), Lauryn Vieira (28 d'évaluation contre CJS Geispolsheim) ou encore Chloé Mace (27 d'évaluation contre la Roche Vendée).
Monaco BA 77 - 50 La Tronche Meylan · Coupe de France Féminine · 17/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Monaco BA
|Carolina Rodrigues
|7
|2
|7
|Anouk Brun
|7
|2
|4
|Philippine Delpech
|8
|4
|1
|Maud Stervinou
|8
|4
|7
|Lelia Lesueur
|2
|3
|0
|Sarah-Yvanna Keboum
|6
|10
|2
|Julie Tetart
|26
|17
|4
|Emily Prugnieres
|0
|0
|0
|Stepha M'baye
|13
|3
|1
|La Tronche Meylan
|Jasmine Thomas
|6
|1
|1
|Ashunae Durant
|11
|7
|1
|Elsie Nelhomme
|0
|1
|0
|Maelynn Elmira-Eudaric
|2
|0
|1
|Merveille Lokoka
|6
|10
|4
|Tilise Boisseron
|5
|3
|0
|Maroussia Droguet
|11
|3
|3
|Nathalie Desset
|4
|2
|1
|Angie Nkodia
|3
|2
|0
|Penda Diagne
|2
|0
|1
Voiron 66 - 55 CJS Geispolsheim · Coupe de France Féminine · 19/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Voiron
|Aurélie Jean Louis
|0
|0
|0
|Charlie Girod
|11
|1
|3
|Nabala Fofana
|12
|6
|0
|Tea-Maurine Polyte
|6
|3
|2
|Ysaline Saulnier
|3
|1
|5
|Lauryn Vieira
|18
|7
|6
|Jessica Yonga
|0
|2
|0
|𝑵𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂 Mizgala
|0
|6
|0
|Yvenne NZingoula-Miyouna
|0
|0
|0
|Inès Nezerwa
|16
|9
|4
|CJS Geispolsheim
|Zoe Uriarte
|1
|2
|0
|Lidsey Mahoukou
|8
|1
|0
|Léa Djoko
|0
|3
|0
|Amycolet Mane
|6
|4
|1
|Inès Debroise
|10
|1
|1
|Adèle Dreano-Trecant
|2
|4
|2
|Irma Rahmanovic
|15
|4
|3
|Romane Le Vern
|4
|1
|2
|Juliette Nolde
|0
|2
|2
|Brandy Beasley
|9
|2
|1
Feytiat 76 - 60 Roche Vendée · Coupe de France Féminine · 19/09/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Feytiat
|Maelys Faurat
|9
|2
|2
|Lise Boulay
|0
|0
|0
|Marguerite Effa
|11
|4
|3
|Lena Monasse
|0
|1
|1
|Pauline Stalars
|6
|10
|2
|Emilie Raynaud
|3
|3
|3
|Rose Laure
|4
|5
|3
|Katrina Marie Pardee
|19
|2
|2
|Evie Poulain
|2
|3
|1
|Chloé Mace
|22
|2
|5
|Roche Vendée
|Justine Soulard
|8
|8
|3
|Juliette Bourgeois
|4
|1
|1
|Johanna Muzet
|15
|6
|2
|Ainoah Rio
|9
|9
|3
|Palmyre Sidibe
|0
|0
|1
|Emma Villas-Gomis
|10
|2
|3
|Emmy Breton
|3
|1
|2
|Catherine Boitte
|0
|0
|0
|Kimsy Demontoux
|11
|4
|1
5/ A l'étranger
Outre le dernier match NM1 (SCABB Lab contre Mulhouse Mustangs), de nombreux Français à l'étranger seront également sur les parquets :
Liga Endesa (Espagne): Yoan Makoundou, Hugo Benitez, Bastien Vautier, Lucas Beaufort
Lega Seria A (Italie) : Valentin Chery
EasyCredit BBL (Allemagne) : Maxwell Dongmo Temoka
Betsale LKL (Lituanie ): Daryl Doualla (Ivan Février est actuellement blessé)
KBSL (Turquie) : Tima Pouye
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