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Fantasy BeBasket : plus de 600 joueurs disponibles ce samedi !

La Fantasy BeBasket poursuit sa croissance avec plus de 200 managers enregistrés en deux jours. Ce samedi, cinq rencontres de Betclic ELITE, des matchs de La Boulangère Wonderligue et de nombreux Français à l'étranger sont au programme.
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Fantasy BeBasket : plus de 600 joueurs disponibles ce samedi !
Crédit photo : BeBasket
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La Fantasy BeBasket continue de grandir (plus de 200 managers enregistrés en deux jours !) et va prendre un nouveau tournant ce week-end pour tous les fans de basket avec de nombreux matchs et joueurs disponibles. Tour d'horizon des matchs de ce samedi 26 septembre.

1/ Betclic ELITE

Suite de la 1ère journée du championnat avec 5 rencontres ce jour :

  • 18h00: Boulazac - Roanne

  • 18h00: Chalon Limoges

  • 18h30: Gravelines - Le mans

  • 18h30: Saint-Quentin - Bourg-en-Bresse

  • 20h30: Nanterre - Pau-Lacq-Orthez

2/ Élite 2

  • 19h00: Orléans - Champagne Basket

  • 20h00: Antibes - Nantes

3/ Espoirs Elite et Elite 2

Les Espoirs Elite entament également la première journée de leur championnat ce week-end, tandis que les Espoirs Elite 2 disputent déjà leur 2e journée. Parmi les bonnes surprises de la première journée qui jouent ce samedi, on retrouve notamment Elliot Valcy (1,88 m, 19 ans) et Tidiann Dulas (2,01 m, 18 ans) :

Espoirs Champagne Basket 87 - 67 Espoirs Fos Provence · Espoirs ELITE 2 · 16/09/2026

MatchPTSREBPD
Espoirs Champagne BasketElliot Valcy3234
Tom Bouvard551
Nathanael Grosheny922
Thierno Adalla550
Félix Hamel-Laneelle852
Dwayne Da Sylva011
Alban Lambinet1653
Lenny Leogane211
Dimitri Leo770
Marceau Thomassin301
Jad Hammoud042
Espoirs Fos ProvenceArthur Merignat233
Maxime Pedreno1220
Léo Palene1270
Tao Halbwachs2045
Hamza El Alami251
Ioannis Vidale523
Nael Zouggar041
Kilyan Bader823
Zackary Kane630
Fodé Gueye030

Espoirs SCABB 104 - 85 Espoirs Hyères-Toulon · Espoirs ELITE 2 · 19/09/2026

MatchPTSREBPD
Espoirs SCABBLoris Caparros1104
Noah Diatta4136
Tidiann Dulas2543
Lilian Pizzini1842
Heaven Kabongo622
Raphael Judith821
Yohan Renou419
Timéo Rigaux2861
Espoirs Hyères-ToulonJefferson Diallo1252
Hugo Colette2645
Clair-David Mageot011
Raphaël Didelot1296
Lilian Rinaldo-Komlan930
Noah Risacher120
Nolan Bezombes832
Kenjy Itoumbou-Moniez000
Louis Banquet462
Pape-Bamba Sourang550
François-Aaron Ateba863

4/ La Boulangère Wonderligue & LF2

Les championnats féminin reprennent également ce week-end :

La Boulangère Wonderligue - Journée 1
26/09/2026
VIL Villeneuve d'Ascq
- -
TOU Toulouse M.B.
BOU Bourges
- -
LAN Landerneau
CHA Charnay
- -
MON Lattes Montpellier
FCB Flammes Carolo
- -
LYO Lyon Asvel Féminin
27/09/2026
ANG Angers Féminin
- -
LAN Basket Landes
MEY La Tronche Meylan
- -
CHA Chartres Féminin

LF2 - Journée 1
26/09/2026
NIC Nice
- -
FEY Feytiat
MON Mondeville
- -
PFB Pôle France Féminin
MON Monaco BA
- -
ROU Rouen Bihorel
TRI CO Trith
- -
ARM Saint-Amand
AUL Aulnoye
- -
ROC Roche Vendée
CJS CJS Geispolsheim
- -
MON Montbrison
VOI Voiron
- -
CHA Champagne Basket Féminin

Comme repères, nous avons les performances du premier tour de la Coupe de France Féminine avec notamment Julie Tetart (42 d'évaluation contre La Tronche Meylan), Lauryn Vieira (28 d'évaluation contre CJS Geispolsheim) ou encore Chloé Mace (27 d'évaluation contre la Roche Vendée).

Monaco BA 77 - 50 La Tronche Meylan · Coupe de France Féminine · 17/09/2026

MatchPTSREBPD
Monaco BACarolina Rodrigues727
Anouk Brun724
Philippine Delpech841
Maud Stervinou847
Lelia Lesueur230
Sarah-Yvanna Keboum6102
Julie Tetart26174
Emily Prugnieres000
Stepha M'baye1331
La Tronche MeylanJasmine Thomas611
Ashunae Durant1171
Elsie Nelhomme010
Maelynn Elmira-Eudaric201
Merveille Lokoka6104
Tilise Boisseron530
Maroussia Droguet1133
Nathalie Desset421
Angie Nkodia320
Penda Diagne201

Voiron 66 - 55 CJS Geispolsheim · Coupe de France Féminine · 19/09/2026

MatchPTSREBPD
VoironAurélie Jean Louis000
Charlie Girod1113
Nabala Fofana1260
Tea-Maurine Polyte632
Ysaline Saulnier315
Lauryn Vieira1876
Jessica Yonga020
𝑵𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂 Mizgala060
Yvenne NZingoula-Miyouna000
Inès Nezerwa1694
CJS GeispolsheimZoe Uriarte120
Lidsey Mahoukou810
Léa Djoko030
Amycolet Mane641
Inès Debroise1011
Adèle Dreano-Trecant242
Irma Rahmanovic1543
Romane Le Vern412
Juliette Nolde022
Brandy Beasley921

Feytiat 76 - 60 Roche Vendée · Coupe de France Féminine · 19/09/2026

MatchPTSREBPD
FeytiatMaelys Faurat922
Lise Boulay000
Marguerite Effa1143
Lena Monasse011
Pauline Stalars6102
Emilie Raynaud333
Rose Laure453
Katrina Marie Pardee1922
Evie Poulain231
Chloé Mace2225
Roche VendéeJustine Soulard883
Juliette Bourgeois411
Johanna Muzet1562
Ainoah Rio993
Palmyre Sidibe001
Emma Villas-Gomis1023
Emmy Breton312
Catherine Boitte000
Kimsy Demontoux1141

5/ A l'étranger

Outre le dernier match NM1 (SCABB Lab contre Mulhouse Mustangs), de nombreux Français à l'étranger seront également sur les parquets :

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Pierre-Louis Lunark
Pierre-Louis Lunark suit le basket avec enthousiasme et un goût prononcé pour le jeu sous toutes ses formes. Sur BeBasket, il conçoit également des quiz et des contenus interactifs pour tester les connaissances des fans, toujours avec une touche ludique et maligne.

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