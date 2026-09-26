La Fantasy BeBasket continue de grandir (plus de 200 managers enregistrés en deux jours !) et va prendre un nouveau tournant ce week-end pour tous les fans de basket avec de nombreux matchs et joueurs disponibles. Tour d'horizon des matchs de ce samedi 26 septembre.

1/ Betclic ELITE

Suite de la 1ère journée du championnat avec 5 rencontres ce jour :

18h00: Boulazac - Roanne

18h00: Chalon Limoges

18h30: Gravelines - Le mans

18h30: Saint-Quentin - Bourg-en-Bresse

20h30: Nanterre - Pau-Lacq-Orthez

2/ Élite 2

19h00: Orléans - Champagne Basket

20h00: Antibes - Nantes

3/ Espoirs Elite et Elite 2

Les Espoirs Elite entament également la première journée de leur championnat ce week-end, tandis que les Espoirs Elite 2 disputent déjà leur 2e journée. Parmi les bonnes surprises de la première journée qui jouent ce samedi, on retrouve notamment Elliot Valcy (1,88 m, 19 ans) et Tidiann Dulas (2,01 m, 18 ans) :

Espoirs Champagne Basket 87 - 67 Espoirs Fos Provence · Espoirs ELITE 2 · 16/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Espoirs Champagne Basket Elliot Valcy 32 3 4 Tom Bouvard 5 5 1 Nathanael Grosheny 9 2 2 Thierno Adalla 5 5 0 Félix Hamel-Laneelle 8 5 2 Dwayne Da Sylva 0 1 1 Alban Lambinet 16 5 3 Lenny Leogane 2 1 1 Dimitri Leo 7 7 0 Marceau Thomassin 3 0 1 Jad Hammoud 0 4 2 Espoirs Fos Provence Arthur Merignat 2 3 3 Maxime Pedreno 12 2 0 Léo Palene 12 7 0 Tao Halbwachs 20 4 5 Hamza El Alami 2 5 1 Ioannis Vidale 5 2 3 Nael Zouggar 0 4 1 Kilyan Bader 8 2 3 Zackary Kane 6 3 0 Fodé Gueye 0 3 0

Espoirs SCABB 104 - 85 Espoirs Hyères-Toulon · Espoirs ELITE 2 · 19/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Espoirs SCABB Loris Caparros 11 0 4 Noah Diatta 4 13 6 Tidiann Dulas 25 4 3 Lilian Pizzini 18 4 2 Heaven Kabongo 6 2 2 Raphael Judith 8 2 1 Yohan Renou 4 1 9 Timéo Rigaux 28 6 1 Espoirs Hyères-Toulon Jefferson Diallo 12 5 2 Hugo Colette 26 4 5 Clair-David Mageot 0 1 1 Raphaël Didelot 12 9 6 Lilian Rinaldo-Komlan 9 3 0 Noah Risacher 1 2 0 Nolan Bezombes 8 3 2 Kenjy Itoumbou-Moniez 0 0 0 Louis Banquet 4 6 2 Pape-Bamba Sourang 5 5 0 François-Aaron Ateba 8 6 3

4/ La Boulangère Wonderligue & LF2

Les championnats féminin reprennent également ce week-end :

Comme repères, nous avons les performances du premier tour de la Coupe de France Féminine avec notamment Julie Tetart (42 d'évaluation contre La Tronche Meylan), Lauryn Vieira (28 d'évaluation contre CJS Geispolsheim) ou encore Chloé Mace (27 d'évaluation contre la Roche Vendée).

Monaco BA 77 - 50 La Tronche Meylan · Coupe de France Féminine · 17/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Monaco BA Carolina Rodrigues 7 2 7 Anouk Brun 7 2 4 Philippine Delpech 8 4 1 Maud Stervinou 8 4 7 Lelia Lesueur 2 3 0 Sarah-Yvanna Keboum 6 10 2 Julie Tetart 26 17 4 Emily Prugnieres 0 0 0 Stepha M'baye 13 3 1 La Tronche Meylan Jasmine Thomas 6 1 1 Ashunae Durant 11 7 1 Elsie Nelhomme 0 1 0 Maelynn Elmira-Eudaric 2 0 1 Merveille Lokoka 6 10 4 Tilise Boisseron 5 3 0 Maroussia Droguet 11 3 3 Nathalie Desset 4 2 1 Angie Nkodia 3 2 0 Penda Diagne 2 0 1

Voiron 66 - 55 CJS Geispolsheim · Coupe de France Féminine · 19/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Voiron Aurélie Jean Louis 0 0 0 Charlie Girod 11 1 3 Nabala Fofana 12 6 0 Tea-Maurine Polyte 6 3 2 Ysaline Saulnier 3 1 5 Lauryn Vieira 18 7 6 Jessica Yonga 0 2 0 𝑵𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂 Mizgala 0 6 0 Yvenne NZingoula-Miyouna 0 0 0 Inès Nezerwa 16 9 4 CJS Geispolsheim Zoe Uriarte 1 2 0 Lidsey Mahoukou 8 1 0 Léa Djoko 0 3 0 Amycolet Mane 6 4 1 Inès Debroise 10 1 1 Adèle Dreano-Trecant 2 4 2 Irma Rahmanovic 15 4 3 Romane Le Vern 4 1 2 Juliette Nolde 0 2 2 Brandy Beasley 9 2 1

Feytiat 76 - 60 Roche Vendée · Coupe de France Féminine · 19/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Feytiat Maelys Faurat 9 2 2 Lise Boulay 0 0 0 Marguerite Effa 11 4 3 Lena Monasse 0 1 1 Pauline Stalars 6 10 2 Emilie Raynaud 3 3 3 Rose Laure 4 5 3 Katrina Marie Pardee 19 2 2 Evie Poulain 2 3 1 Chloé Mace 22 2 5 Roche Vendée Justine Soulard 8 8 3 Juliette Bourgeois 4 1 1 Johanna Muzet 15 6 2 Ainoah Rio 9 9 3 Palmyre Sidibe 0 0 1 Emma Villas-Gomis 10 2 3 Emmy Breton 3 1 2 Catherine Boitte 0 0 0 Kimsy Demontoux 11 4 1

5/ A l'étranger

Outre le dernier match NM1 (SCABB Lab contre Mulhouse Mustangs), de nombreux Français à l'étranger seront également sur les parquets :