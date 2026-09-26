T.J. Shorts est reparti sur les bases qui avaient fait de lui l’un des joueurs les plus dominants d’Europe. Pour sa première sortie en EuroLeague avec Valence, l'ancien meneur de Paris a inscrit 26 points en seulement 23 minutes et 33 secondes pour permettre à son équipe de s’imposer 96-94 sur le parquet du Besiktas Istanbul, vendredi 25 septembre. Auteur du panier qui a brisé l’égalité à 94-94 dans les dernières minutes, l’ancien Parisien termine meilleur marqueur et meilleur joueur à l’évaluation de Valence (20).

Le Français Neal Sako a lui aussi contribué au succès espagnol avec 10 points en 11 minutes, sans manquer le moindre tir. Arrivé quelques jours auparavant, Nikola Mirotic a signé 13 points en moins de 14 minutes pour son retour en EuroLeague.

T.J. Shorts retrouve son impact en EuroLeague

Pour Valence, le premier match de la saison a rapidement pris la forme d'un festival offensif. Les Espagnols avaient déjà inscrit 54 points à la pause et ont ajouté 27 unités dans le troisième quart-temps pour prendre jusqu'à 12 longueurs d'avance (69-81).

T.J. Shorts a été le principal moteur de cette attaque. Le Californien termine à 26 points à 9/17 à 2-points, 2/3 à 3-points et 2/2 aux lancers francs, avec également 2 passes décisives, 1 interception et une évaluation de 20. Valence affiche un différentiel de +8 pendant ses 23 minutes sur le parquet.

Sa performance prend aussi une dimension particulière après son exercice précédent difficile sous le coaching du Panathinaïkos Athènes. Dès sa première rencontre officielle sous ses nouvelles couleurs, Shorts a retrouvé un rôle central dans une équipe de Valence désormais entraînée par Xavi Albert.

Besiktas renverse le match, Shorts inscrit le panier décisif

La rencontre semblait pourtant échapper aux visiteurs dans le dernier quart-temps. Poussé par son public pour son premier match d’EuroLeague depuis 13 ans, Besiktas a transformé un retard de 12 points (69-81) en une avance de cinq unités (91-86). Conor Morgan a notamment alimenté cette remontée avec cinq paniers à 3-points.

Valence est alors resté plus de trois minutes sans inscrire le moindre point. Nikola Mirotic a stoppé l'hémorragie avec six points en 62 secondes, avant que Shorts ne reprenne les commandes.

À 94-94, le meneur a inscrit le panier qui a redonné l'avantage à Valence à 76 secondes de la fin. Les Espagnols n'ont ensuite plus marqué, mais leur défense a résisté. Jaylen Nowell a eu la balle de la victoire au buzzer, sans parvenir à convertir sa tentative à 3-points.

Valence pouvait célébrer un succès 96-94 pour son retour à la compétition, tandis que Besiktas quittait son premier rendez-vous européen de la saison avec des regrets.

Neal Sako parfait au tir en seulement 11 minutes

Neal Sako a eu besoin de très peu de temps pour se montrer efficace. L'intérieur français a inscrit 10 points en 11 minutes et 23 secondes en sortie de banc, avec un parfait 4/4 à 2-points et 2/2 aux lancers francs.

Il a ajouté 2 rebonds et 2 passes décisives pour 13 d'évaluation. Une contribution offensive particulièrement rentable dans une rotation intérieure où Valence a également pu compter sur le pigiste médical Jasiel Rivero, auteur de 10 points.

Mirotic, décisif pour son retour, dans le top 4 de l'EuroLeague

Autre joueur qui s'est distingué, Nikola Mirotic a lui aussi apporté une forte production offensive dans un temps de jeu limité. Pour ses débuts avec Valence, l'ancien Monégasque a compilé 13 points en 13 minutes et 45 secondes, à 2/3 à 2-points, 1/3 à 3-points et surtout 6/6 aux lancers francs.

Ses six points consécutifs dans le money-time ont surtout permis à Valence de se relancer alors que Besiktas semblait avoir pris le contrôle de la rencontre.

« C'est une sensation formidable d'être de retour sur le terrain », a-t-il confié à EuroLeague TV après la rencontre. « Je suis très heureux d'avoir pu aider parce que je n'ai rejoint l'équipe qu'il y a quelques jours. La saison est longue, mais la manière dont vous la commencez est très importante. »

Avec ses 13 points, Mirotic a également atteint 4 423 points en carrière en EuroLeague. Il dépasse Kostas Sloukas (4 417) et s'installe à la quatrième place du classement historique des marqueurs de la compétition.

Pour Valence, cette première victoire repose ainsi largement sur ses recrues. Shorts, Sako et Mirotic ont cumulé 49 des 96 points espagnols à Istanbul. Et pour T.J. Shorts, cette première soirée constitue surtout un retour remarqué au premier plan de l'EuroLeague.