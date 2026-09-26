Les Hornets vont bientôt devoir trancher concernant Tidjane Salaün. Sélectionné en sixième position de la Draft 2024, le Français possède une team option de 10,4 millions de dollars pour la saison 2027-2028. Charlotte devra prendre sa décision avant le 2 novembre, avec un dilemme en toile de fond : continuer à miser sur le potentiel de son jeune intérieur ou préserver sa flexibilité financière.

Tidjane Salaün 14 PTS (6-7 FG, 2-3 3P, 100% TS), 8 REB, 1 AST, 1 BLK in 22 minutes vs. Magic



Could the Hornets be a Play-In team? https://t.co/k0qy3OtAZE pic.twitter.com/ZRSEYTomCu — Role Player Performances (@BenchHighlights) 27 décembre 2025

Lors de sa sélection, la franchise de Caroline du Nord avait parié sur un développement à long terme. À 2,08 m, l'ancien joueur de Cholet dispose d’un profil physique avantageux. En effet, son intensité et ses qualités athlétiques lui permettent également de se montrer très efficace par séquences en défense.

Le potentiel de Salaün peut encore convaincre les Hornets

De plus, sur l'aspect offensif une évolution a notamment été constatée derrière l’arc. Après seulement 28,3 % de réussite à trois points lors de sa saison rookie, l'ailier fort tricolore est monté à 43,4 % lors de sa deuxième campagne. Toutefois, cette adresse extérieure reste à nuancer en raison du faible volume de tirs pris par Tidjane Salaün avec moins de 100 tentatives sur la saison.

Ainsi, Charlotte peut également considérer que l'apport actuel de l'intérieur s'avère suffisant pour en faire un joueur de rotation, voire intéresser une autre franchise sur le marché des transferts. Pour le directeur général Jeff Peterson, conserver son contrat pourrait donc aussi représenter un moyen de disposer d’un nouvel atout dans une future opération.

10,4 millions de dollars pour un rôle encore incertain

En effet, les Hornets pourraient encore réaliser plusieurs mouvements dans les prochains mois puisque leur projet a complétement changé de cap cet été avec le départ de LaMelo Ball.

Avec un contrat de 10,4 millions de dollars, le frère de Janelle peut être perçu comme une monnaie d'échange intéressante pour une équipe encline à le faire progresser. Cependant, cette évolution apparait comme assez théorique pour le moment.

Malgré une adresse à trois points encourageante, son influence offensive demeure limitée. Le Français peine à se créer son propre tir et son manque de compréhension du jeu peut parfois lui coûter cher sur le terrain, en témoigne son faible rapport entre ses passes décisives (27) et ses pertes de balle (26) sur l'année écoulée.

A vrai dire, ses statistiques ne plaident pas totalement en sa faveur. Le Français n'a tourné qu'à six points de moyenne avec les Hornets, sans réussir à s'installer durablement dans la rotation de Charles Lee. Même sa Summer League 2026 - lieu d'expression des jeunes joueurs - n’a pas permis de lever tous les doutes, avec 13,4 points de moyenne en cinq rencontres. Des chiffres très en deçà de ceux des meilleurs prospects alors que Tidjane Salaün bénéficie déjà de deux années d'expérience dans la ligue et du statut d'un sixième choix de draft.

Tidjane Salaün Poste : Ailier

Taille : 205 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : Charlotte Hornets Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 6,0 #359 REB 4,0 #208 PD 0,8 #465

Pour Charlotte, la question est de savoir si la franchise se révèle prête à offrir autant d'argent (environ 6 % de la masse salariale projetée de la franchise en 2027-2028) à un joueur dont la place dans la rotation reste incertaine.