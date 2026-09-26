La deuxième journée de NM1 a permis d'en savoir un peu plus sur les forces en présence dans les deux poules. Vendredi 25 septembre, Orchies a signé le score le plus impressionnant de la soirée en dominant LyonSO de 43 points (100-57). Val de Seine et Angers ont pour leur part enchaîné une deuxième victoire, alors que plusieurs équipes dont Fougères, Challans et Berck disputaient seulement leur premier match de championnat.

La soirée a également offert plusieurs fins de match serrées. Val de Seine a gagné de deux points à Besançon (82-80), Toulouse a dominé Rennes sur le même écart (87-85), Vitré a résisté à Tarbes-Lourdes (69-66) et Tours s'est défait de Lorient (84-80).

Orchies passe 100 points à LyonSO

Battue à Saint-Vallier lors de la première journée (64-61), Orchies a réagi de manière spectaculaire pour sa première à domicile. Les Nordistes n'ont laissé aucune chance à LyonSO, balayé 100 à 57.

L'écart était déjà considérable à la pause (47-23) et Orchies n'a jamais relâché son emprise. L'équipe nordiste a notamment terminé à 19/39 à 3-points. Lucas Veraghe a été le symbole de cette réussite avec 24 points à 8/9 derrière l'arc, auxquels il a ajouté 6 rebonds et 6 passes décisives.

LyonSO avait pourtant commencé sa saison par une victoire contre Besançon (73-64), avant de battre Vichy en Coupe de France. La formation de William Hervé a cette fois été dépassée durant quarante minutes.

Val de Seine renverse le BesAC après avoir compté 14 points de retard

Val de Seine fait partie des équipes ayant parfaitement négocié leurs deux premières sorties. Déjà vainqueur du SCABB (94-93), le club francilien est allé chercher un deuxième succès consécutif à Besançon (82-80).

Le scénario a pourtant longtemps été favorable au BesAC. Besançon a démarré par un 9-0 et compté jusqu'à 14 longueurs d'avance dans le troisième quart-temps (54-40). Val de Seine a alors complètement inversé la dynamique avec un 16-2 pour revenir dans la rencontre.

Les visiteurs ont finalement arraché la victoire dans les dernières secondes. Jordan Robertson a inscrit 20 points, Trey Thomas 18 et Mayaki 15. Côté bisontin, Hugo Boumpoutou a terminé à 18 points, devant Cluysen (16) et Myrick (14).

Avec deux défaites en deux journées, le BesAC manque son départ après son premier revers à LyonSO.

Berck ne laisse aucune chance à Salon-de-Provence

Pour son premier match de championnat, Berck a dominé Salon-de-Provence (84-64). Les joueurs de François Sence ont pris les commandes immédiatement et n'ont jamais été menés.

Berck menait 12-2 après cinq minutes puis 31-13 dans le deuxième quart-temps. Salon a réduit son retard avant la pause (37-25), mais les locaux ont définitivement fait la différence au retour des vestiaires.

Grismay Paumier a signé une performance complète avec 20 points et 10 rebonds. Le tandem intérieur Martel-Noudogbessi a cumulé 25 points et 13 rebonds.

Salon-de-Provence reste ainsi sans victoire après ses deux premières rencontres, après avoir déjà perdu contre Boulogne-sur-Mer lors de la première journée (72-74).

Angers seul à 2-0 dans la poule B parmi les équipes ayant joué deux fois

Angers a confirmé son bon début de championnat sur le parquet des JSA Bordeaux (63-56). Après leur succès contre Tours (75-65), les Angevins ont cette fois construit leur victoire par leur défense.

Bordeaux a pourtant longtemps été devant en première période, notamment grâce à Noa Calabre. Angers a rejoint les vestiaires avec deux longueurs d'avance (26-24) avant de progressivement prendre le contrôle de la rencontre.

Mattéo Vergiat a terminé meilleur marqueur angevin avec 15 points, devant Abdul Momoh et ses 14 unités. Vergiat a surtout inscrit un tir à 3-points important à 50 secondes de la fin pour redonner dix points d'avance à son équipe.

Bordeaux se retrouve à 0-2 après sa défaite inaugurale contre Tarbes-Lourdes (89-85).

Fougères renverse Les Sables avec un dernier quart à 20-9

Fougères l'a emporté pour son premier match de championnat après le report de sa rencontre à Challans, le promu a dominé Les Sables Vendée (66-61).

Le début de soirée ne laissait pourtant pas présager un tel résultat. Les Sables menaient 17-6 après dix minutes et possédaient encore sept longueurs d'avance à la pause (33-26).

Fougères a changé le scénario au retour des vestiaires. Victor Mopsus a inscrit 21 points et le capitaine Kevin Bichard en a ajouté 19. Ce dernier a notamment réussi trois tirs primés consécutifs au début de la seconde période pour ramener son équipe.

Encore mené de dix points au début du quatrième quart-temps (46-56), Fougères a finalement terminé la rencontre par un 20-5. Les Bretons ont limité Les Sables à neuf points sur l'ensemble des dix dernières minutes.

Challans démarre fort à Chartres

Challans devait également patienter avant de commencer son championnat après le report de sa première journée contre Fougères. Le VCB n'a pas manqué son entrée avec une victoire à Chartres (87-73).

Les Vendéens ont pourtant été menés de dix points dans le deuxième quart-temps (35-25). Ils ont répondu avant la pause pour passer devant (44-39), puis ont progressivement imposé leur domination intérieure.

René-Charles Louis-Thérèse a inscrit 22 points, tandis que Marquise Moore en a ajouté 15. Challans a ainsi remporté son premier match avant d'enchaîner rapidement dans un calendrier chargé.

Chartres affiche de son côté deux défaites après avoir également perdu aux Sables-d'Olonne lors de la première journée (81-75).

Tours résiste au retour de Lorient

Tours a remporté son premier match de la saison en dominant Lorient (84-80). Les Tourangeaux ont construit une partie de leur victoire dans le deuxième quart-temps, remporté 23-15 pour atteindre la pause à +9 (44-35).

Lorient n'a pourtant jamais lâché. Les Bretons sont même passés devant dans le quatrième quart-temps (69-70), avant un money-time remporté par Tours.

Siegwarth a inscrit 19 points et Jules Gibey 18 pour les locaux. Côté lorientais, Choplin a également terminé à 19 points et Franceschi à 14.

Après sa défaite à Angers lors de la première journée, Tours ouvre donc son compteur. Lorient, vainqueur de Laval pour commencer (82-73), concède son premier revers.

Vitré et Toulouse s'imposent au bout du suspense

Vitré a également réussi son entrée en championnat en dominant Tarbes-Lourdes (69-66). L'Union avait pourtant renversé son mauvais départ pour mener 39-30 à la pause après avoir remporté le deuxième quart-temps 25-8.

Vitré a répondu dès la reprise et repris les commandes. Tarbes-Lourdes est revenu à une longueur dans les dernières secondes (67-66), avant deux lancers-francs de Willan Hairabetian. Alexandre Fanchini a terminé à 13 points pour Vitré, tandis que Fabien Ateba en a inscrit 19 pour l'Union.

À Toulouse, le scénario a été tout aussi serré. Le TBC s'est imposé 87-85 contre Rennes pour son premier match de la saison. Les Bretons menaient encore 80-72 à cinq minutes de la fin, mais Toulouse a répondu par un 11-0 pour reprendre l'avantage. Robin Pluvy a finalement sécurisé la victoire sur deux lancers-francs à six secondes du buzzer.

Cette deuxième journée confirme surtout l'homogénéité annoncée de la NM1. Plusieurs équipes n'ont encore disputé qu'une rencontre en raison des reports et du calendrier particulier de ce début de saison, mais Val de Seine dans la poule A et Angers dans la poule B ont déjà réussi à engranger deux victoires en deux sorties.