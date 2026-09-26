Kyrie Irving annonce son grand retour avec les Mavericks

Kyrie Irving est enfin prêt à retrouver les parquets. Plus d’un an après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le meneur des Mavericks assure être pleinement disponible pour le camp d’entraînement en vue de la saison 2026-2027. Une étape importante pour le joueur de 34 ans, dont le dernier match NBA remonte à mars 2025.

Kyrie Irving said he'll have no restrictions in training camp:



"That player-coach role was fun. I enjoyed it, but I think I'm ready to go out there and kick some butt."pic.twitter.com/BMOiK7cRpg — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 25 septembre 2026

Kyrie Irving se dit prêt à reprendre la compétition

Interrogé lors de la journée des médias des Mavericks, Kyrie Irving s’est montré particulièrement rassurant concernant son état physique. Le meneur semble même allé jusqu’à considérer sa blessure comme une expérience positive dans son parcours. « Ma blessure a probablement été la meilleure chose qui me soit arrivée », a déclaré l'ancien des Cavaliers, expliquant notamment avoir pu bénéficier du soutien de son entourage durant cette période.

La saison dernière, Uncle Drew a dû observer ses coéquipiers depuis le banc après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur. Une situation loin d'être idéale pour le champion NBA 2016 alors que son rôle de guide au sein d'un effectif aurait pu aider la jeune garde des Mavericks. Toutefois, si Kyrie Irving n'a pas pu incarné ce rôle sur le terrain, le meneur a tâché d'apporter sa pierre à l'édifice en distillant de multiples conseils tout au long de la saison.

New coach.

New duo.



Coach Dusty May, Cooper Flagg, and Kyrie Irving are ready for the upcoming season 😤 pic.twitter.com/h8NPNlkVLH — NBA (@NBA) 25 septembre 2026

Un retour très attendu à Dallas

« Ce rôle de joueur-entraîneur était amusant, j’ai apprécié, mais je pense que je suis prêt à aller sur le terrain et à faire des ravages », a lancé l'ancien des Celtics avant le début du camp.

Désormais, la question est de savoir dans quelle forme Kyrie Irving reviendra de cette lourde blessure à bientôt 35 ans. En effet, son profil de joueur explosif très fort dans les changements de direction et de rythme peut avoir du mal à tenir sur la durée. Ainsi, le rookie de l'année 2012 pourrait avoir à changer légèrement son style de jeu afin de préserver son corps et ses articulations déjà meurtries par 14 saisons dans la grande ligue.

Kyrie Irving Poste : Meneur/Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Dallas Mavericks Stats 2024-2025 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 24,7 #16 REB 4,8 #142 PD 4,6 #61

Toutefois, la dernière image laissée par le natif de Melbourne reste extrêmement positive. En 2024-2025, le meneur affichait 24,7 points, 4,8 rebonds et 4,6 passes décisives de moyenne. Ainsi, son retour constitue donc l’un des principaux événements attendus de la préparation des Mavericks, désormais mené par l'ailier Cooper Flagg appelé à prendre les rênes de cette équipe malgré le retour du vétéran. Leur complémentarité sur le terrain sera l'un des enjeux majeurs pour la saison de Dallas afin de retrouver les hauteurs de la Conférence Ouest après une saison passée dans les bas-fonds de la ligue.