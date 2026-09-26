Elric Delord veut un Chalon plus discipliné pour démarrer la saison face à Limoges

L’Élan Chalon a remporté ses sept matches de préparation, mais Elric Delord refuse d’en tirer trop de conclusions avant la réception du Limoges CSP, samedi 26 septembre à 18h, pour la première journée de championnat.

Dans un entretien accordé à Élan TV, l’entraîneur périgourdin souligne que son équipe est encore en construction. Pour cette première journée de Betclic ELITE, il veut voir un groupe capable de mieux maîtriser ses réactions et de montrer la façon dont il entend jouer cette saison.

ELAN TV #1 avec Elric Delord 📺



Pour ouvrir cette nouvelle saison d’Elan TV, qui de mieux que le coach ?



Après une préparation conclue par 7 victoires en 7 matchs, Elric Delord fait le bilan de la présaison, revient sur l’arrivée de Jeriah Horne et se projette sur le premier… pic.twitter.com/3MCHGQgyoI — Elan Chalon (@ELANCHALON) 24 septembre 2026

Elric Delord relativise les sept victoires de Chalon

Le bilan de la préparation ne garantit rien pour la suite, estime Elric Delord. L’entraîneur redoute notamment que cette série de victoires n’incite ses joueurs à relâcher leurs efforts. Il rappelle que les matches de présaison ont aussi servi à tester des associations et à faire avancer un groupe dont la préparation a été marquée par plusieurs arrivées décalées.

L'ancien coach de l'ASVEL et du Mans retient néanmoins la capacité de ses joueurs à s’adapter à ces changements. Il cite également l’apport de Riley Zizi, sollicité malgré ses 16 ans. Il attend désormais de voir comment l’équipe réagira à l’enchaînement des matches et des déplacements.

Jeriah Horne, le changement de Chalon au poste 4

Le départ de Miller Kopp a conduit l’Élan Chalon à revoir son effectif avant même la reprise de la Betclic ELITE. Arrivé à l’essai, Jeriah Horne a ensuite signé pour la saison 2026-2027. Dans son entretien à Élan TV, Elric Delord met en avant l’état d’esprit du joueur, venu sans contrat, ainsi que son tir extérieur. L’entraîneur cherchait un joueur capable d’apporter rapidement des paniers à 3-points en sortie de banc. Horne a notamment inscrit 20 points lors de la dernière rencontre de préparation contre Nancy.

PROFIL JOUEUR Jeriah HORNE Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 28 ans (09/04/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Fiba Europe Cup PTS 20,5 #3 REB 7,5 #14 PD 1,8 #158

Plus de discipline dès la réception de Limoges

Face à Limoges, Elric Delord souhaite voir les premiers signes d’une équipe plus régulière que la saison passée. « Je cherche à ce qu’on ait plus de discipline cette année, un peu plus de contrôle émotionnel aussi », explique-t-il dans Élan TV. Il veut que cette exigence se voie dans le jeu, en attaque comme en défense, mais aussi dans les relations entre les joueurs sur le terrain.

L’entraîneur ne considère pas ce premier résultat comme un verdict sur la saison. La rencontre doit en revanche donner un premier aperçu du travail accompli par Chalon. Après un sans-faute en préparation, ce sera le premier test officiel pour l’Élan.