Le Chef reste dans la Baie. Ce matin, tous les fans des Warriors pourront se réveiller avec le sourire aux lèvres car Stephen Curry va poursuivre son aventure avec Golden State. À 38 ans, le meneur légendaire a accepté une prolongation de deux ans et 116 millions de dollars, a révélé Shams Charania. A noter que la deuxième année de ce bail est à la discrétion du quadruple champion NBA.

BREAKING: Golden State’s Stephen Curry has agreed on a two-year, $116 million contract extension with the franchise, with a player option in 2028-29, sources tell ESPN. pic.twitter.com/KSdyNDCsRx — Shams Charania (@ShamsCharania) 26 septembre 2026

Le sens du collectif

Dans le cas où Baby Face venait à réaliser ses deux saisons supplémentaires à San Francisco, le meneur attendrait alors la barre des 40 ans au sein de sa franchise de cœur, une preuve d'attachement s'il en fallait encore une.

D'ailleurs, Stephen Curry a accepté de renoncer à environ 20 millions de dollars par rapport à ce qu'il aurait pu toucher avec un contrat maximum selon Bobby Marks. Une décision motivée par l'envie du futur Hall of Famer de permettre à son front office de composer un effectif plus compétitif que celui actuellement mis en place et d'offrir une dernière chance de titre à Steph.

Stephen Curry Poste : Meneur

Taille : 191 cm

Âge : 38 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Golden State Warriors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 26,5 #12 REB 3,5 #245 PD 4,7 #59

D'après Yossi Gozlan, les Warriors possèdent ainsi de 64 millions de dollars de marge salariale lors de l'intersaison 2027. La direction dispose donc désormais de davantage de possibilités pour attirer de nouveaux joueurs ou conserver certains éléments importants.

Golden State peut donc remercier son franchise player alors que la franchise semblait prête à offrir un contrat maximum à Stephen Curry, cependant l'histoire retiendra que le natif d'Akron a une nouvelle fois choisi de la jouer collectif.

Stephen Curry consolide sa légende

En plus du caractère sentimental de cette prolongation, ce nouveau bail porte également une marque historique. Avec cette extension, Baby Face porte ses revenus cumulés à environ 652 millions de dollars, un montant record faisant de lui le joueur NBA le mieux payé de tous les temps.

Le meneur devance ainsi son ex coéquipier Kevin Durant, à environ 598 millions de dollars, et LeBron James, autour de 592 millions. De quoi renforcer encore un peu plus le statut légendaire d'un joueur déjà iconique de son temps.

Stephen Curry believes the Warriors are a Championship contending team



"Yeah, I mean, we have a high standard and a high bar, high expectation being with the Warriors. You could ask me, you could ask Steve Kerr, you could ask Draymond, we still believe that we can be that team.”… pic.twitter.com/ARbzQJAHuk — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 26 septembre 2026

A priori, ce nouveau contrat apparaît comme le dernier de sa carrière même si l'idée d'atteindre le total de 20 saisons sous un seul maillot peut sembler alléchante. Dans ce cas, Stephen Curry devrait encore étirer son aventure dans la ligue nord américaine jusqu'en 2029 alors que les blessures commencent petit à petit à lui rappeler que nul n'est à l'épreuve du temps.