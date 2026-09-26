Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Stephen Curry reste aux Warriors et vise un dernier grand défi

Stephen Curry a accepté une prolongation de deux ans et 116 millions de dollars avec les Warriors. La deuxième année de ce bail prend la forme d'une player option alors que le meneur a volontairement renoncé à une partie de son salaire afin de donner davantage de marge de manœuvre à Golden State.
|
Résumé
Écouter
Stephen Curry reste aux Warriors et vise un dernier grand défi
Stephen Curry envisage de remporter un dernier titre avec les Warriors
Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le Chef reste dans la Baie. Ce matin, tous les fans des Warriors pourront se réveiller avec le sourire aux lèvres car Stephen Curry va poursuivre son aventure avec Golden State. À 38 ans, le meneur légendaire a accepté une prolongation de deux ans et 116 millions de dollars, a révélé Shams Charania. A noter que la deuxième année de ce bail est à la discrétion du quadruple champion NBA.

Le sens du collectif

Dans le cas où Baby Face venait à réaliser ses deux saisons supplémentaires à San Francisco, le meneur attendrait alors la barre des 40 ans au sein de sa franchise de cœur, une preuve d'attachement s'il en fallait encore une.

D'ailleurs, Stephen Curry a accepté de renoncer à environ 20 millions de dollars par rapport à ce qu'il aurait pu toucher avec un contrat maximum selon Bobby Marks. Une décision motivée par l'envie du futur Hall of Famer de permettre à son front office de composer un effectif plus compétitif que celui actuellement mis en place et d'offrir une dernière chance de titre à Steph.

Stephen Curry

Stats 2025-2026 / NBA

PTS26,5#12
REB3,5#245
PD4,7#59

D'après Yossi Gozlan, les Warriors possèdent ainsi de 64 millions de dollars de marge salariale lors de l'intersaison 2027. La direction dispose donc désormais de davantage de possibilités pour attirer de nouveaux joueurs ou conserver certains éléments importants.

Golden State peut donc remercier son franchise player alors que la franchise semblait prête à offrir un contrat maximum à Stephen Curry, cependant l'histoire retiendra que le natif d'Akron a une nouvelle fois choisi de la jouer collectif.

LIRE AUSSI

Stephen Curry consolide sa légende

En plus du caractère sentimental de cette prolongation, ce nouveau bail porte également une marque historique. Avec cette extension, Baby Face porte ses revenus cumulés à environ 652 millions de dollars, un montant record faisant de lui le joueur NBA le mieux payé de tous les temps.

Le meneur devance ainsi son ex coéquipier Kevin Durant, à environ 598 millions de dollars, et LeBron James, autour de 592 millions. De quoi renforcer encore un peu plus le statut légendaire d'un joueur déjà iconique de son temps.

A priori, ce nouveau contrat apparaît comme le dernier de sa carrière même si l'idée d'atteindre le total de 20 saisons sous un seul maillot peut sembler alléchante. Dans ce cas, Stephen Curry devrait encore étirer son aventure dans la ligue nord américaine jusqu'en 2029 alors que les blessures commencent petit à petit à lui rappeler que nul n'est à l'épreuve du temps.

NBA
NBA
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit