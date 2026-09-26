Villeneuve-d'Ascq doit déjà s'ajuster : une meneuse forfait plusieurs semaines, remplacée par une ex du centre de formation !

Premier hôte de la saison 2026-2027 de La Boulangère Wonderligue, Villeneuve-d'Ascq devra se passer de l'une de ses recrues estivales dès sa réception de Toulouse, ce samedi à 19 heures. Également engagé sur la scène européenne, le club nordiste a en effet annoncé la blessure de sa meneuse espagnole Angela Mataix, qui devra observer une période d'arrêt de "plusieurs semaines".

En conséquence, Maxime Bézin et son staff ont fait appel à une joueuse formée dans le cru : Manoé Cissé, qui arborera le maillot villeneuvois en pro face à... son ancien club, le TMB.

Recrutée cet été en provenance de Jairis, Angela Mataix (1,80 m, 25 ans) sort d'une saison complète en Liga Femenina (6,7 points, 2,9 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne) ainsi qu'en EuroCup féminine. Mais ses débuts officiels à la mène, où sa taille doit apporter de nouvelles options aux Guerrière, attendront.

Mataix « sera temporairement éloignée des terrains pendant plusieurs semaines et ne pourra pas prendre part aux prochaines échéances de l'équipe », indique le club, sans préciser la nature de sa blessure.

PROFIL JOUEUR Angela MATAIX Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 26 ans (31/07/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa PTS 6,7 #106 REB 2,9 #102 PD 2,2 #47

Un forfait de plus dans l'effectif nordiste, qui compte déjà deux autre absences importantes pour la saison. L'une pour un merveilleux événement : la maternité d'Emmanuelle Tahane. L'autre est nettement plus dramatique : la grave blessure de Myriam Djekoundade, victime d'une rupture totale du tendon d'Achille sous le maillot de l'équipe de France 3x3.

Une championne de France Espoirs de retour

Pour pallier l'absence de Mataix, Maxime Bézin et son staff ont jeté leur dévolu sur Manoé Cissé, 22 ans, et parfaitement en maîtrise de l'organisation villeneuvoise. Il faut dire que la meneuse de poche y a réalisé sa formation, et même remporté le titre de championne de France Espoirs en 2023. Son enthousiasme à l'idée d'épauler son club formateur est soulignée par l'entraîneur Maxime Bézin, dans le communiqué.

PROFIL JOUEUR Manoe CISSE Poste(s): Meneur Taille: 162 cm Âge: 22 ans (08/05/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 7,1 #66 REB 2,3 #90 PD 3,2 #28

« Après un premier passage alors qu'elle était un peu plus jeune, Manoé va de nouveau porter la tunique de l'ESBVA-LM. Nous sommes ravis qu'elle ait accepté ce défi aussi rapidement et qu'elle nous rejoigne avec autant d'entrain et d'envie. »

Depuis sa sortie du centre, Manoé Cissé a notamment passé la saison dernière à Toulouse, pour des statistiques intéressantes de 7,1 points, 2,5 rebonds et 3,6 passes décisives de moyenne, sur 22 matchs. Le hasard du calendrier fait bien les choses : Toulouse est précisément le premier adversaire de Villeneuve-d'Ascq, pour la rentrée de la Wonderligue ce samedi soir.

L’effectif 2026-2027 de Villeneuve-d’Ascq :