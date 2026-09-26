Les Veolia Towers Hamburg ont attendu la prolongation pour s’imposer devant leur public. Largement battus lors de leur entrée en matière sur le parquet de Bonn (96-72), les joueurs de Benka Barloschky ont résisté au retour des Niners Chemnitz pour finalement l’emporter 94-90 après cinq minutes supplémentaires.

A l'image du trio français d'Ulm, le duo tricolore d'Hambourg a livré une bonne partition en sortie de banc. Dans une rencontre longtemps indécise, Mathys Kangudia et Nicolas Pavrette ont participé au succès des Towers. Le premier a inscrit 11 points tandis que le second a compilé 4 points et 6 rebonds.

Kangudia et Pavrette participent au premier succès d’Hambourg

Après un premier quart-temps équilibré (22-22), les Niners ont légèrement pris l’avantage avant la pause (42-43) puis ont creusé l’écart dans le troisième quart-temps (57-60 à dix minutes du terme). Mais les Hambourgeois ont progressivement refait leur retard avant d’arracher la prolongation sur le score de 83-83, grâce à un tir à 3-points de Noah Thomasson.

Malgré sa maladresse longue distance (1/6 à 3-points), Mathys Kangudia a apporté 11 points, 1 rebond et 1 passe décisive en 19 minutes. L'ancien arrière de Nantes, déjà en vue lors de la première journée (16 points, 6 passes décisives), s’est notamment illustré en fin de partie, participant au retour des Towers alors que Chemnitz avait repris plusieurs longueurs d’avance.

De son côté, Nicolas Pavrette a apporté sa présence intérieure avec 4 points à 2/2 aux tirs et 6 rebonds pour 13 d'évaluation en 12 minutes. Le Français avait notamment lancé la rencontre avec un alley-oop dès les premières minutes, avant de contribuer au travail de sape des Hambourgeois sous les panneaux.

Côté Chemnitz, l'autre Français du soir, Yohan Choupas, n'a pas joué.

Hambourg renverse Chemnitz en prolongation

Noah Thomasson et Kenneth Ogbe ont terminé meilleurs marqueurs d'Hambourg avec 16 points chacun. L'ancien Nanterrien Zakai Zeigler a ajouté 15 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, tandis que David Muenkat a réalisé une prestation particulièrement complète avec 14 points et 16 rebonds.

Avec cette victoire, Hambourg ouvre son compteur en BBL après sa défaite inaugurale à Bonn. Les Towers vont tenter d’enchaîner ce dimanche sur le parquet d’Oldenburg lors de la troisième journée du championnat allemand.