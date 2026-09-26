C’est au bout d’un feuilleton interminable, soldé par la disparition de Monaco du monde professionnel, que Saint-Quentin a récupéré sa place en Betclic ELITE. Repêché officiellement le 31 août dernier, soit à quatre semaines du début du championnat, le club de l’Aisne a dû travailler d’arrache-pied pour boucler son effectif, comme nous l’explique son nouveau GM Anthony Ottou.

Le nouveau coach Raphaël Pascual n’a donc pu tester son équipe que lors de trois matchs amicaux, et jamais au complet. Dans ces conditions, le SQBB n’a pas la faveur des pronostics avant de recevoir la JL Bourg ce samedi à 18h30 en ouverture de sa saison de Betclic ELITE.

Pour autant, le coach bressan - qui ne pourra pas coacher en raison d’un match de suspension hérité de la saison dernière - est venu au soutien de l’équipe picarde dans les colonnes du Progrès. « Méfions-nous de ce genre d’équipe », explique Frédéric Fauthoux. « En tout cas, je n’aimerais pas qu’on parle de moi comme on parle de Saint-Quentin depuis le début de la présaison. On entend qu’il n’y a pas d’équipe, qu’ils sont morts, qu’ils vont descendre. Je trouve que ce n’est pas respecter le travail des uns et des autres, ni les joueurs. »

Ce soir, Bourg-en-Bresse ne pourra pas compter sur Hugo Robineau, blessé au pied durant la préparation et absent durant plusieurs semaines, tandis que Keith Jordan, touché lors du tournoi du Panathinaïkos, est incertain.

Quid des ambitions de la JL, et son budget de 8,3 millions d’euros ?

Tenante du titre en EuroCup, la JL Bourg se présente avec davantage d’ambitions avant d’entamer sa saison. Toujours dans les colonnes du Progrès, le président Julien Desbottes a dévoilé le budget pour la saison 2026-2027 : 8,3 millions d’euros.

Un chiffre stable par rapport à la saison dernière, où l’épopée européenne a fait grimper le budget prévisionnel à 9 millions d’euros. Mais avec l’effrondrement de Monaco, les ambitions sont forcément revues à la hausse en championnat de France.

« Il faut qu’on soit au rendez-vous des quarts de finale en EuroCup, où le niveau s’est beaucoup élevé, tout en regardant vers le haut. L’objectif est aussi de retrouver les demi-finales du championnat de France », a d’ores et déjà fixé Julien Desbottes, pour ce qui doit être la dernière saison de Frédéric Fauthoux à la tête de la Jeu avant de se concentrer exclusivement sur les Bleus.