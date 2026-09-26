Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Vidéo : déjà le shoot de l'année en Turquie pour l’équipe de Massimo Cancellieri !

Le Tofas Bursa de Massimo Cancellieri s’est imposé au buzzer, grâce à un shoot miraculeux de Yigitcan Saybir de l’autre côté du terrain (90-89), pour ouvrir le championnat de Turquie.
|
Résumé
Écouter
Vidéo : déjà le shoot de l'année en Turquie pour l’équipe de Massimo Cancellieri !
Le shoot de l'année pour Yigitcan Saybir en Turquie.
Crédit photo : Tofas Bursa
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Massimo Cancellieri a dû se tirer les cheveux, non, la barbe (!) quand il a vu l’incroyable shoot de Yigitcan Saybir faire ficelle de l’autre côté du terrain. Son joueur a bien sauvé une situation désespérée !

Ce vendredi soir, alors qu'il ne restait qu’1,5 seconde à jouer et que son équipe de Tofas Bursa était menée de deux unités par les Bordo Bandirma Pizzabulls (87-89), l’international turc a récupéré le rebond et envoyé une prière depuis sa propre raquette. Un tir digne d'une passe de quarterback qui a fait mouche. La vidéo parle d'elle-même.

« Malgré tout, je suis satisfait de commencer la saison par une victoire »

L’équipe de Massimo Cancellieri s'est ainsi imposée au buzzer (90-89) pour démarrer sa saison en Basketbol Super Ligi.

« C’était une véritable bataille, un match difficile. Nous avons joué un bon basketball par moments, mais à d’autres nous avons commis beaucoup trop d’erreurs. Et c’est ce panier fou qui fait la différence à la fin. Malgré tout, je suis satisfait de commencer la saison par une victoire », a partagé l’ancien coach de Limoges, qui sera bientôt de retour en France, sur le parquet de Bourg-en-Bresse, lors de la deuxième journée d’EuroCup ce mardi 6 octobre.

Le technicien italien peut donc savourer ce succès déroutant, que pensait obtenir l’équipe de Q.J. Peterson (31 points à 10/16 aux tirs), Edon Maxhuni (12 points, 5 rebonds) et Boubacar Touré (8 points, 8 rebonds).

Outre Saybir (18 points), Tofas Bursa a pu compter sur de bons Bryce Jones (15 points, 3 rebonds, 6 passes et 3 interceptions) et Jamuni McNeace (11 points, 6 rebonds) pour rester dans la partie, et finalement l’emporter au bout du suspens.

Tofas Bursa 90 - 89 Bandirma · Basketbol Super Ligi 2026-2027 · 25/09/2026

Leaders

Tofas BursaBandirma
PTSYigitcan Saybir 18QJ Peterson 31
REBJamuni McNeace 6Boubacar Toure 8
PDBryce Jones 6Okben Ulubay 5

Statistiques d'équipe

Tofas BursaBandirma
TIRS46,9 %49,2 %
3PTS6/329/26
LF24/2822/33
REB3340
RO1014

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit