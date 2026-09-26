Vidéo : déjà le shoot de l'année en Turquie pour l’équipe de Massimo Cancellieri !

Massimo Cancellieri a dû se tirer les cheveux, non, la barbe (!) quand il a vu l’incroyable shoot de Yigitcan Saybir faire ficelle de l’autre côté du terrain. Son joueur a bien sauvé une situation désespérée !

Ce vendredi soir, alors qu'il ne restait qu’1,5 seconde à jouer et que son équipe de Tofas Bursa était menée de deux unités par les Bordo Bandirma Pizzabulls (87-89), l’international turc a récupéré le rebond et envoyé une prière depuis sa propre raquette. Un tir digne d'une passe de quarterback qui a fait mouche. La vidéo parle d'elle-même.

🏀 “İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi!”



🤯 Yiğitcan Saybir, sezonun ilk maçında tarihe geçecek bir basketle Tofaş'a galibiyeti getiriyor!



🔵🟢 Tofaş 90-89 Pizzabulls Bordo Bandırma 🔴⚫#TSBSL pic.twitter.com/qmD2PDxnjc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 25 septembre 2026

« Malgré tout, je suis satisfait de commencer la saison par une victoire »

L’équipe de Massimo Cancellieri s'est ainsi imposée au buzzer (90-89) pour démarrer sa saison en Basketbol Super Ligi.

« C’était une véritable bataille, un match difficile. Nous avons joué un bon basketball par moments, mais à d’autres nous avons commis beaucoup trop d’erreurs. Et c’est ce panier fou qui fait la différence à la fin. Malgré tout, je suis satisfait de commencer la saison par une victoire », a partagé l’ancien coach de Limoges, qui sera bientôt de retour en France, sur le parquet de Bourg-en-Bresse, lors de la deuxième journée d’EuroCup ce mardi 6 octobre.

Le technicien italien peut donc savourer ce succès déroutant, que pensait obtenir l’équipe de Q.J. Peterson (31 points à 10/16 aux tirs), Edon Maxhuni (12 points, 5 rebonds) et Boubacar Touré (8 points, 8 rebonds).

Outre Saybir (18 points), Tofas Bursa a pu compter sur de bons Bryce Jones (15 points, 3 rebonds, 6 passes et 3 interceptions) et Jamuni McNeace (11 points, 6 rebonds) pour rester dans la partie, et finalement l’emporter au bout du suspens.