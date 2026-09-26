Bientôt la retraite pour Kostas Sloukas ?

Absent des parquets suite à une blessure du ménisque du genou gauche en avril dernier, Kostas Sloukas (1,90 m, 36 ans) se rapproche enfin d’un retour à la compétition. Dans un entretien accordé au média grec Gazzetta, le capitaine du Panathinaikos a fait le point sur sa convalescence, lui qui n’a pas joué face à Paris jeudi pour le début de la saison d’EuroLeague. L’ancien joueur de Mantoulídis Thérmi a également abordé d’autres sujets, comme celui d’une éventuelle retraite sportive.

Kostas Sloukas Poste : Meneur/Arrière

Taille : 190 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Grèce

Club : Panathinaikos Athens Stats 2025-2026 / Esake Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,5 #106 REB 2,3 #124 PD 4,4 #18

Un retour proche

Subie lors d’un entraînement, sa blessure l’a amené à faire une arthroscopie. Il a quand même disputé deux rencontres. Cependant, lors de la première contre le PAOK, il a dû jouer plus longtemps que prévu car le match s’est terminé en prolongation. Suite à ça, son genou a mal réagi : « En raison des circonstances du jeu, j’ai dû jouer plus de 25 minutes (…) le lendemain, il (son genou) a gonflé« .

Opéré après la fin de la saison 2025-2026, Kostas Sloukas a manqué l’intégralité de l’été en raison des suites d’une blessure au genou. Le meneur grec s’est montré optimiste quant à la suite de sa rééducation. En effet, il a estimé pouvoir retrouver ses coéquipiers assez rapidement : « Je suis à un bon stade de mon rétablissement, je pense que je rejoindrai l’équipe dans 15 à 20 jours ».

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Potentiellement sa dernière saison ?

Interrogé sur la possibilité de vivre sa dernière saison professionnelle, le natif de Thessalonique n’a pas fermé la porte à cette possibilité. « Je veux voir comment se passe cette saison, je veux être à la hauteur des attentes et des demandes qui viennent (…) si je ne peux pas être à la hauteur de ces attentes, alors ce sera ma dernière saison », s’est exprimé le capitaine.

Une révérence nationale à suivre ?

Encore présent lors de l’EuroBasket 2025, Kostas Sloukas est également revenu sur son avenir international, sans trancher officiellement sur la poursuite de sa carrière, laissant donc planer le doute : « Je pourrais annoncer quelque chose dans les prochains jours ou les mois ». Sa relation avec le sélectionneur grec, Vassilis Spanoulis, ainsi que l’équipe nationale a toujours été bonne. Cependant, le triple champion de Turquie estime avoir déjà beaucoup donné à la sélection nationale au cours de sa carrière.

Une riche carrière en EuroLeague

Après avoir rejoint l’Olympiakos en 2008, Sloukas s’est imposé comme l’un des meneurs les plus titrés de l’histoire de l’EuroLeague. Il l’a remporté à quatre reprises, avec trois clubs différents : un back-to-back avec le Pirée en 2012 et 2013, ensuite avec le Fenerbahce en 2017 puis avec le Panathinaikos en 2024. Lors de son dernier sacre, il a d’ailleurs été élu MVP du Final Four. En remportant cette compétition avec trois clubs différents, il a rejoint un certain Sarunas Jasikevicius dans ce cercle très fermé. De plus, il est le seul, avec Spanoulis, à avoir dépassé la barre des 2 000 passes décisives en EuroLeague. Actuellement avec le Panathinaikos, son contrat court jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.