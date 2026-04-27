Kostas Sloukas (1,90 m, 36 ans) pourrait manquer au Panathinaikos Athens au pire moment. À quelques heures du début de la série de playoffs d’EuroLeague contre Valence, le meneur grec a été victime d’une blessure au ménisque latéral du genou gauche à l’entraînement. Le joueur de 36 ans doit subir une arthroscopie, un vrai coup dur pour les Verts dans leur quête d’un Final Four à domicile, à Athènes.

Breaking: Kostas Sloukas suffered a torn lateral meniscus in his left knee and will undergo arthroscopy. Huge blow for Panathinaikos just before the EuroLeague playoffs. — Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) April 27, 2026

Un leader en moins pour Ergin Ataman

Déjà privé d’un joueur important de sa rotation extérieure, Ergin Ataman va devoir réorganiser son secteur arrière pour lancer cette série contre Valence. La première opposition est dès ce mardi à 20h45 à la Roig Arena. Les matchs 2 et 3 sont programmés le 30 avril (toujours en Espagne) puis le 6 mai en Grèce.

Les playoffs d’EuroLeague 2026 se jouent au meilleur des cinq manches : la première équipe à 3 victoires passe au tour suivant. En clair, chaque série peut aller jusqu’à 5 matchs.

PROFIL JOUEUR Kostas SLOUKAS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 36 ans (15/01/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 9,6 #86 REB 1,9 #196 PD 5,1 #9

Capitaine du Panathinaïkos, l’international grec reste l’un des cadres de l’effectif athénien, par sa gestion, son expérience et sa capacité à stabiliser le jeu dans les moments chauds.

The only bracket that matters now – the playoff scene is set. Time to begin 🔥#F4GLORY pic.twitter.com/NaTqTqwteL — EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026

Le Panathinaïkos reste très armé

Son absence n’enlève toutefois pas les ambitions du Pana. Avec Kendrick Nunn, MVP 2025 de l’EuroLeague, mais aussi T.J. Shorts sur les lignes arrières, les Verts conservent de sérieux arguments offensifs pour prendre le dessus sur le Valence de Neal Sako, l’une des surprises de la saison dans la compétition reine.

Mais dans une série de playoffs, l’expérience de Kostas Sloukas aurait forcément pesé. Le Panathinaïkos devra donc trouver rapidement un nouvel équilibre pour éviter de se compliquer la route vers le Final Four, prévu à Athènes.