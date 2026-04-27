Révélé aux yeux du grand public lors de l’EuroBasket 2025, où il a grandement contribué à la quatrième place historique de la Finlande (6,6 points et 1,9 rebond de moyenne), Miikka Muurinen (2,08 m, 19 ans) semblait prêt à conquérir le Vieux Continent. Cependant, son pari de rejoindre le Partizan Belgrade pour lancer sa carrière professionnelle s’est transformé en impasse.

Trois mois après avoir quitter la capitale serbe, le talent finlandais vient de s’engager en NCAA, du côté d’Arkansas, afin de relancer sa jeune carrière.

Breaking: Five-star Miikka Muurinen has committed to Arkansas, he and his agent, Teddy Archer of TAA Sports, tells ESPN. Arkansas now boasts the nation’s top recruiting class. pic.twitter.com/GVf4iE80VX — SportsCenter NEXT (@SCNext) April 27, 2026

Un passage éclair et frustrant au Partizan Belgrade

Arrivé au Partizan Belgrade avec l’ambition de progresser dans l’exigence de l’EuroLeague, l’ailier fort a passé la majeure partie de son temps sur le banc. Avec seulement 104 minutes de jeu cumulées en une demi-saison et une moyenne famélique de 0,2 point en EuroLeague, le Finlandais n’a jamais trouvé sa place dans la rotation serbe.

PROFIL JOUEUR Miikka MUURINEN Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 19 ans (04/03/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 0,2 #323 REB 0 #329 PD 0 #330

Le départ de l’entraîneur Zeljko Obradovic, qui était à l’origine de sa venue, a été le tournant décisif de son aventure. Son successeur, Joan Peñarroya, estimait pour sa part que le jeune joueur ne maîtrisait pas encore le « niveau tactique » requis pour l’EuroLeague, pointant un manque d’implication mentale. Lucide, Muurinen a reconnu que son rôle n’était pas celui espéré, tout en affirmant avoir appris sur les exigences du monde professionnel.

Le choix d’Arkansas et de la « méthode Calipari »

Face à ce constat d’échec, le prospect a décidé de retourner aux États-Unis, un environnement qu’il connaît pour y avoir effectué son cursus lycéen (Sunrise Christian et AZ Compass Prep). Ce lundi, il a officiellement annoncé son engagement avec les Arkansas Razorbacks pour la saison 2026-2027.

Muurinen a choisi Fayetteville malgré l’intérêt de programmes prestigieux comme Duke, North Carolina, Kentucky ou Indiana. Le facteur déterminant a été la présence de John Calipari. « J’aime le coach Cal. Il a un grand héritage. Il a aidé Anthony Davis et Karl-Anthony Towns à rejoindre la NBA. Je pense qu’il peut m’aider à faire de même après un an », a confié le joueur.

L’ambition non dissimulée de la NBA

Malgré ses difficultés en Europe, la cote de Muurinen est restée étonnamment intacte auprès des scouts NBA. L’intéressé leur a donné raison lors du récent Nike Hoop Summit : il a rappelé son immense potentiel en compilant 10 points et 8 rebonds en seulement 15 minutes avec la sélection mondiale, aux côtés d’Adam Atamna (1,95 m, 18 ans).

À Arkansas, il devrait occuper un rôle d’ailier fort fuyant, capable d’étirer les défenses grâce à son tir extérieur tout en protégeant le cercle grâce à son envergure et son explosivité. S’il doit encore évidemment s’épaissir physiquement pour encaisser les impacts et la répétition des rencontres au sein d’une conférence Sud-Est très compétitive, ses qualités athlétiques et sa capacité à finir au cercle font de lui un joueur à suivre pour les prochaines Drafts, dès 2027.